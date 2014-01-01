Что вас ожидает

Леонтьевский некрополь в лицах

Основанный в конце XVIII века у края Угличской дороги, Леонтьевский некрополь хранит множество историй похороненных на нем людей. Вы увидите места погребения одного из глав города прошлого столетия, «мучного короля» Вахромеева, и поэта Трефолева, автора легендарной «Дубинушки». А еще удивитесь силе любви на могиле пары, встретившейся на войне.

Люди и истории

Вы услышите о знаменитых колокололитейщиках Оловянишниковых и династии Дунаевых, создавших табачную фабрику «Балканская звезда». Вспомните о погибшей команде хоккейного клуба «Локомотив» и о замечательном докторе Шах-Паронянце, основавшем в Ярославской области гинекологическую службу. Рассмотрите памятники жертвам блокады Ленинграда и политических репрессий.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.