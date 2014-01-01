Истории Леонтьевского некрополя

Посетить старинное кладбище и узнать о похороненных на нем знаменитых людях

Леонтьевский некрополь — место соприкосновения с историей, культурой и выдающимися личностями Ярославской земли.

Вы раскроете историю кладбища и увидите одноименный каменный храм, построенный и освященный в 1791 году.

Кроме того, услышите о жизни и смерти врача Шах-Паронянца, предпринимателя Вахромеева и поэта Трефолева.
Истории Леонтьевского некрополя
Истории Леонтьевского некрополя
Истории Леонтьевского некрополя
Истории Леонтьевского некрополя
Истории Леонтьевского некрополя
Истории Леонтьевского некрополя
Истории Леонтьевского некрополя
Истории Леонтьевского некрополя
Истории Леонтьевского некрополя

Что вас ожидает

Леонтьевский некрополь в лицах

Основанный в конце XVIII века у края Угличской дороги, Леонтьевский некрополь хранит множество историй похороненных на нем людей. Вы увидите места погребения одного из глав города прошлого столетия, «мучного короля» Вахромеева, и поэта Трефолева, автора легендарной «Дубинушки». А еще удивитесь силе любви на могиле пары, встретившейся на войне.

Люди и истории

Вы услышите о знаменитых колокололитейщиках Оловянишниковых и династии Дунаевых, создавших табачную фабрику «Балканская звезда». Вспомните о погибшей команде хоккейного клуба «Локомотив» и о замечательном докторе Шах-Паронянце, основавшем в Ярославской области гинекологическую службу. Рассмотрите памятники жертвам блокады Ленинграда и политических репрессий.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
на ул. Угличская
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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По выбранному вами времени

Ирина
Ирина
Я профессиональный историк, педагог. Стаж в туризме более 15 лет. Имею лицензионное удостоверение гида по городу, аккредитацию внештатного сотрудника музея-заповедника «Спасо-Преображенский монастырь». Победитель Всероссийского конкурса в номинации «Лучший экскурсовод-гид 2014г». Профессиональное кредо: люблю свой ярославский край и несу эту любовь людям. Работаю с самыми разными путешественниками: индивидуальные туристы, семьи, сборные группы, школьники… Хочу подарить вам Ярославль и «заразить» любовью к нему.
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