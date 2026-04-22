Леонтьевский некрополь - уникальное место в Ярославле, где история и культура переплетаются в судьбах выдающихся личностей.



Участники экскурсии узнают о жизни и достижениях врача Шах-Паронянца, предпринимателя Вахромеева и поэта Трефолева. Посетители смогут увидеть могилы известных горожан и услышать трогательные истории любви и героизма. Это путешествие во времени оставит неизгладимое впечатление и обогатит ваш культурный багаж

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Леонтьевского некрополя - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок. В это время можно насладиться теплыми днями и обилием зелени. Октябрь и апрель также подходят для посещения, но стоит учесть возможные дожди. Зимой экскурсия может быть менее комфортной из-за холодов, но всё же доступна для тех, кто не боится морозов.

Сейчас август — это идеальное время.