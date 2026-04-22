Леонтьевский некрополь - уникальное место в Ярославле, где история и культура переплетаются в судьбах выдающихся личностей.
Участники экскурсии узнают о жизни и достижениях врача Шах-Паронянца, предпринимателя Вахромеева и поэта Трефолева. Посетители смогут увидеть могилы известных горожан и услышать трогательные истории любви и героизма. Это путешествие во времени оставит неизгладимое впечатление и обогатит ваш культурный багаж
Участники экскурсии узнают о жизни и достижениях врача Шах-Паронянца, предпринимателя Вахромеева и поэта Трефолева. Посетители смогут увидеть могилы известных горожан и услышать трогательные истории любви и героизма. Это путешествие во времени оставит неизгладимое впечатление и обогатит ваш культурный багаж
5 причин купить эту экскурсию
- 🕰️ Погружение в историю
- 🏛️ Знакомство с культурой
- 👥 Истории известных личностей
- 📜 Уникальные факты
- 🎧 Комфортная экскурсия
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для посещения Леонтьевского некрополя - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок. В это время можно насладиться теплыми днями и обилием зелени. Октябрь и апрель также подходят для посещения, но стоит учесть возможные дожди. Зимой экскурсия может быть менее комфортной из-за холодов, но всё же доступна для тех, кто не боится морозов.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Леонтьевский некрополь
- Каменный храм 1791 года
Описание экскурсии
Леонтьевский некрополь в лицах
Основанный в конце XVIII века у края Угличской дороги, Леонтьевский некрополь хранит множество историй похороненных на нем людей. Вы увидите места погребения одного из глав города прошлого столетия, «мучного короля» Вахромеева, и поэта Трефолева, автора легендарной «Дубинушки». А еще удивитесь силе любви на могиле пары, встретившейся на войне.
Люди и истории
Вы услышите о знаменитых колокололитейщиках Оловянишниковых и династии Дунаевых, создавших табачную фабрику «Балканская звезда». Вспомните о погибшей команде хоккейного клуба «Локомотив» и о замечательном докторе Шах-Паронянце, основавшем в Ярославской области гинекологическую службу. Рассмотрите памятники жертвам блокады Ленинграда и политических репрессий.
Организационные детали
- Во время экскурсии для большего комфорта у каждого участника будут наушники, а у гида — микрофон
- Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Угличская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Ярославле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 1513 туристов
Я профессиональный историк, педагог. Стаж в туризме более 20 лет. Имею лицензионное удостоверение гида по городу, Ярославской и Костромской областям; аккредитацию внештатного сотрудника музея-заповедника «Спасо-Преображенский монастырь». Победитель Всероссийского конкурса в
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Спасибо большое Ирине Станиславовне за глубокую и подробную экскурсию, которая поднимает и связывает между собой разные исторические пласты. Это экскурсия необычна и уникальна!
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Отличная экскурсия с профессиональным гидом. Эта экскурсия заинтересует не только тех, кто любит атмосферу кладбища, а кто интересуется историей Ярославля и его жителей, вы посмотрите через пласт времени на людей
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мы были не первый раз в Ярославле, в этот раз проездом на 5 часов и наш выбор пал на экскурсию Истории Леонтьевского некрополя. Нам очень понравилась эта прогулка в сопровождении
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Однозначно рекомендую данную экскурсию! Ирина очень интересный гид - грамотная речь, много, прямо много информации о Ярославле и его жителях (речь идет о тех, кто похоронен на данном кладбище), о их связи с городом, их достижениями, вкладе в развитие города и т. п. Совсем не жутко как может быть некоторые думают… Познавательно, спасибо большое организатору:)
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Благодарим Ирину за искренний рассказ о судьбах людей, погребенных на Леонтьевском некрополе Ярославля. А также за готовность скорректировать маршрут и экскурсию в связи с непредвиденными обстоятельствами. Обязательно вернемся на этот и другие маршруты экскурсовода.
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Очень интересная подача материала. История города неразрывно связана с людьми. И вот о некоторых из них и об их вкладе в процветание Ярославля (и не только) мы узнали много интересного. Спасибо большое
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