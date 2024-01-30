Открыть обратную сторону древнего города и узнать, что скрывают здания (в мини-группе)
Мы прогуляемся по неклассическому маршруту: вы увидите старинные крепостные укрепления, «особняк с метром», Дом призрения ближнего. Узнаете, какие здания построены на месте кладбищ и где любил проводить время Некрасов.
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2 600 ₽
Описание
Что вас ожидает
Эта экскурсия создана для любителей глубокого погружения в культурное наследие — для тех, кто хочет почувствовать душу города и открыть его с новой стороны. Среди внутренних дворов Ярославля вы обнаружите не только каменные стены, но и живую сагу веков. Здесь каждый уголок — как страница старинной хроники, наполненной легендами и судьбами.
Вы узнаете:
- Какие дома построены на месте кладбищ и церквей
- Чем примечательна история Волковского театра
- Кто сделал барочный иконостас для церкви Николы Надеина на набережной
- Как найти часовню в Доме призрения ближнего
- Где любил отдыхать Некрасов
- И многое другое!
Достопримечательности по маршруту
Знаменская башня (часть крепостных укреплений Ярославля 17 века, сохранившаяся до наших дней) — Волковский театр — Ярославская филармония — Дом призрения ближнего — рынок в центре города — кондитерская фабрика Бельфоръ — памятник Афоне и «пивная Афоня» — «особняк с метром» в Революционном проезде — гостиница «Царьградъ» — нулевой километр Золотого кольца — Джаз-центр.
Также мы прогуляемся по улице Свободы и улице Собинова, изучим особняки Вахромеева, Полетаева и Донцовых-Лопатиных.
Организационные детали
- Программа подойдёт участникам всех возрастов
- Обязательные дополнительные расходы не предусмотрены. По желанию вы можете купить чай, кофе и сувениры по пути.
в понедельник в 08:00, 10:15, 12:45, 16:00, 18:30 и 20:45, во вторник в 09:00, 11:30, 13:45, 16:00, 18:15 и 20:45, в среду в 09:00, 11:30, 13:45, 16:15, 18:30 и 21:00, в четверг в 10:30, 13:00, 15:15, 17:45 и 20:00, в пятницу в 09:00, 11:15, 13:30, 15:45, 18:00, 20:15 и 22:30, в субботу в 09:30, 11:15, 13:30, 16:00, 18:15 и 20:30, в воскресенье в 08:00, 10:15, 12:30, 14:45, 17:00, 19:15 и 21:30
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе Волковского театра
- Когда и сколько длится?
- Когда: в понедельник в 08:00, 10:15, 12:45, 16:00, 18:30 и 20:45, во вторник в 09:00, 11:30, 13:45, 16:00, 18:15 и 20:45, в среду в 09:00, 11:30, 13:45, 16:15, 18:30 и 21:00, в четверг в 10:30, 13:00, 15:15, 17:45 и 20:00, в пятницу в 09:00, 11:15, 13:30, 15:45, 18:00, 20:15 и 22:30, в субботу в 09:30, 11:15, 13:30, 16:00, 18:15 и 20:30, в воскресенье в 08:00, 10:15, 12:30, 14:45, 17:00, 19:15 и 21:30Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.