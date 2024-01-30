Старина, шум, тайны - Ярославль: каменные сказки и современный ритм
Групповая экскурсия в Ярославле

Открыть обратную сторону древнего города и узнать, что скрывают здания (в мини-группе)

Добро пожаловать в Ярославль, где старина тесно переплетается с шумом современности, а тайны подворотен перекликаются с языческим прошлым.

Мы прогуляемся по неклассическому маршруту: вы увидите старинные крепостные укрепления, «особняк с метром», Дом призрения ближнего. Узнаете, какие здания построены на месте кладбищ и где любил проводить время Некрасов.
Старина, шум, тайны - Ярославль: каменные сказки и современный ритм
Старина, шум, тайны - Ярославль: каменные сказки и современный ритм
Старина, шум, тайны - Ярославль: каменные сказки и современный ритм
Ближайшие даты:
30
янв
31
янв
1
фев
2
фев
3
фев
4
фев
5
фев
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет2 600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Эта экскурсия создана для любителей глубокого погружения в культурное наследие — для тех, кто хочет почувствовать душу города и открыть его с новой стороны. Среди внутренних дворов Ярославля вы обнаружите не только каменные стены, но и живую сагу веков. Здесь каждый уголок — как страница старинной хроники, наполненной легендами и судьбами.

Вы узнаете:

  • Какие дома построены на месте кладбищ и церквей
  • Чем примечательна история Волковского театра
  • Кто сделал барочный иконостас для церкви Николы Надеина на набережной
  • Как найти часовню в Доме призрения ближнего
  • Где любил отдыхать Некрасов
  • И многое другое!

Достопримечательности по маршруту

Знаменская башня (часть крепостных укреплений Ярославля 17 века, сохранившаяся до наших дней) — Волковский театр — Ярославская филармония — Дом призрения ближнего — рынок в центре города — кондитерская фабрика Бельфоръ — памятник Афоне и «пивная Афоня» — «особняк с метром» в Революционном проезде — гостиница «Царьградъ» — нулевой километр Золотого кольца — Джаз-центр.

Также мы прогуляемся по улице Свободы и улице Собинова, изучим особняки Вахромеева, Полетаева и Донцовых-Лопатиных.

Организационные детали

  • Программа подойдёт участникам всех возрастов
  • Обязательные дополнительные расходы не предусмотрены. По желанию вы можете купить чай, кофе и сувениры по пути.

в понедельник в 08:00, 10:15, 12:45, 16:00, 18:30 и 20:45, во вторник в 09:00, 11:30, 13:45, 16:00, 18:15 и 20:45, в среду в 09:00, 11:30, 13:45, 16:15, 18:30 и 21:00, в четверг в 10:30, 13:00, 15:15, 17:45 и 20:00, в пятницу в 09:00, 11:15, 13:30, 15:45, 18:00, 20:15 и 22:30, в субботу в 09:30, 11:15, 13:30, 16:00, 18:15 и 20:30, в воскресенье в 08:00, 10:15, 12:30, 14:45, 17:00, 19:15 и 21:30

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе Волковского театра
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 08:00, 10:15, 12:45, 16:00, 18:30 и 20:45, во вторник в 09:00, 11:30, 13:45, 16:00, 18:15 и 20:45, в среду в 09:00, 11:30, 13:45, 16:15, 18:30 и 21:00, в четверг в 10:30, 13:00, 15:15, 17:45 и 20:00, в пятницу в 09:00, 11:15, 13:30, 15:45, 18:00, 20:15 и 22:30, в субботу в 09:30, 11:15, 13:30, 16:00, 18:15 и 20:30, в воскресенье в 08:00, 10:15, 12:30, 14:45, 17:00, 19:15 и 21:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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