Добро пожаловать в Ярославль, где старина тесно переплетается с шумом современности, а тайны подворотен перекликаются с языческим прошлым. Мы прогуляемся по неклассическому маршруту: вы увидите старинные крепостные укрепления, «особняк с метром», Дом призрения ближнего. Узнаете, какие здания построены на месте кладбищ и где любил проводить время Некрасов.

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Описание

Что вас ожидает

Эта экскурсия создана для любителей глубокого погружения в культурное наследие — для тех, кто хочет почувствовать душу города и открыть его с новой стороны. Среди внутренних дворов Ярославля вы обнаружите не только каменные стены, но и живую сагу веков. Здесь каждый уголок — как страница старинной хроники, наполненной легендами и судьбами.

Вы узнаете:

Какие дома построены на месте кладбищ и церквей

Чем примечательна история Волковского театра

Кто сделал барочный иконостас для церкви Николы Надеина на набережной

Как найти часовню в Доме призрения ближнего

Где любил отдыхать Некрасов

И многое другое!

Достопримечательности по маршруту

Знаменская башня (часть крепостных укреплений Ярославля 17 века, сохранившаяся до наших дней) — Волковский театр — Ярославская филармония — Дом призрения ближнего — рынок в центре города — кондитерская фабрика Бельфоръ — памятник Афоне и «пивная Афоня» — «особняк с метром» в Революционном проезде — гостиница «Царьградъ» — нулевой километр Золотого кольца — Джаз-центр.

Также мы прогуляемся по улице Свободы и улице Собинова, изучим особняки Вахромеева, Полетаева и Донцовых-Лопатиных.

Организационные детали