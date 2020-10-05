3 отзыва оставили туристы

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Из Ярославля в Кострому

Прикоснуться к летописи города и прочувствовать его неспешное очарование

5
3 отзыва
Юлия
Юлия – Гид из Ярославля
Для меня Кострома — это город 🏙️ настроения, которым я хочу поделиться с вами! Вы увидите необычные строения, ампирные губернские здания, монастырь, с которого началось царствование Романовых, и другие знаковые места города.

История 📖 Костромы, её политическая и религиозная жизнь откроются вам на экскурсии 🧭.
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  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Группа не более 40 человек

  • 1 800 ₽ за человека

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Из Ярославля в Кострому
Из Ярославля в Кострому

Что вас ожидает

Знакомство с городом
Наша экскурсия ⛳ пройдёт по центру Костромы — здесь мы прогуляемся у интереснейших построек. Вы увидите самую красивую пожарную каланчу на площади Сусанина (местные жители называют её «сковородкой»). Полюбуетесь образцом классической архитектуры — театром имени Александра Островского и зданием Романовского музея в неорусском стиле. Я покажу памятники русскому национальному герою Ивану Сусанину и Владимиру Ленину. Побываете в церкви Воскресения, стоящей на берегу Волги, и в Троицком соборе, который украшен иконостасом и вратами, выполненными в редкой технике. А в завершение экскурсии 🧭 вы оцените дебаркадер «Старая пристань», где снимался «Жестокий романс».

Всё о Костроме: история 📖, архитектура, увлекательные факты
Вы прикоснётесь к самым значимым событиям из жизни города, откроете секреты его построек и проникнетесь уютной атмосферой. Я объясню значение Ипатьевского монастыря в окончании Смутного времени и становлении царского дома Романовых. Расскажу о визите последнего императора в Кострому и здании, которое построили специально к этому событию.
Вы узнаете, как и когда появилась пожарная каланча и почему она спроектирована в таком необычном стиле. Услышите о здании костромского театра, его строительстве и репертуаре. Кроме того, в вестибюле храма Мельпомены я покажу вам небольшой сюрприз. При желании, мы завершим экскурсию в недорогом ресторанчике с прекрасным видом на Волгу.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы (по желанию): перекус, сувениры 🎁 или посещение музеев
  • В зависимости от количества человек экскурсия проводится на легковом автомобиле 🚘, минивене, микроавтобусе или автобусе
Начало и место завершения
🚩 у ДК «Железнодорожник»
Из Ярославля в Кострому
Из Ярославля в Кострому
Из Ярославля в Кострому
Из Ярославля в Кострому
Из Ярославля в Кострому
Из Ярославля в Кострому
Из Ярославля в Кострому
Из Ярославля в Кострому
Из Ярославля в Кострому

Экскурсия проводится в воскресенье в 10:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Юлия
Юлия
Добрый день! С 2014 года я занимаюсь организацией отдыха для гостей маршрута Золотое Кольцо России, и это — моя профессия, мой образ жизни и источник вдохновения. Мне помогает историческое образование и любовь к родному городу, а самый большой подарок в каждой экскурсии для меня — опыт общения с интересными людьми.
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3 отзыва оставили туристы

5 октября 2020
Очень понравилось. Кострома прекрасна!!! Гид Наталья, уникальна! Рекомендую!
24 июля 2020
Юлия - один из самых знающих экскурсоводов, которых я встречала. Дорога из Ярославля в Кострому занимает полтора часа. и все это время Юлия рассказывала нам различные факты из истории древнего и современного города. Когда дети раскапризничались, им была рассказана сказка, но тоже непростая, а тематическая. По дороге в Кострому мы узнали, чем славится данные город, и что там есть интересного. Конечно, сам по себе город представляет из себя мало: небольшой центр, неухоженная набережная, невнятный памятник спиной к главной площади и т. д. и т. п. Но в Кострому стоит заехать за сыром. Сыр там обалденный. и опять же, где и что купить, нам посоветовала экскурсовод. После посещения центра Костромы. экскурсия продолжается в Ипатьевском монастыре. Монастырь чистый и ухоженный, туда интересно съездить посмотреть, но огромного впечатления он не производит. Зато там есть рынок и несколько магазинчиков с льняными изделиями по очень приятным ценам. Если вы любите лен - это самое верное место, куда нужно за ним ехать. Однозначно рекомендую Юлию как отличного гида, но не буду так уверена насчет самой Костромы, смотреть там особо нечего
13 июля 2020
Хочу выразить свою огромную благодарность экскурсоводу-Юлечке за интересную экскурсию в город Кострому. Начну с того, . что в Ярославль я приехала в первые дни после ослабления ограничительных мер, в связи с коронавирусной инфекцией. На экскурсию была записана я одна, но, не смотря на это, Юлия охотно согласилась показать мне Кострому. Юлия оказалась милой, молодой девушкой и мы сразу подружились. На протяжении всей дороги, от Ярославля до Костромы, Юлия показывала и рассказывала о достопримечательностях этих мест. Так завораживающе и интересно рассказывать может только человек, который любит свою работу и свой город. Поездка была супер!! Юлия очень интересно рассказывает и охотно отвечает на все вопросы. Очень приятно слушать грамотно поставленную речь. Одни положительные впечатления от экскурсии. Пунктуальность, чистый салон, уверенное и аккуратное вождение. Учитывала все мои пожелания. Кострома-небольшой город, мы посмотрели все достопримечательности, но большое впечатление оставил Троицкий собор Ипатьевского монастыря. Рекомендую всем такую же поездку именно с Юлией!!!

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