3 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Знакомство с городом

Наша экскурсия ⛳ пройдёт по центру Костромы — здесь мы прогуляемся у интереснейших построек. Вы увидите самую красивую пожарную каланчу на площади Сусанина (местные жители называют её «сковородкой»). Полюбуетесь образцом классической архитектуры — театром имени Александра Островского и зданием Романовского музея в неорусском стиле. Я покажу памятники русскому национальному герою Ивану Сусанину и Владимиру Ленину. Побываете в церкви Воскресения, стоящей на берегу Волги, и в Троицком соборе, который украшен иконостасом и вратами, выполненными в редкой технике. А в завершение экскурсии 🧭 вы оцените дебаркадер «Старая пристань», где снимался «Жестокий романс».

Всё о Костроме: история 📖, архитектура, увлекательные факты

Вы прикоснётесь к самым значимым событиям из жизни города, откроете секреты его построек и проникнетесь уютной атмосферой. Я объясню значение Ипатьевского монастыря в окончании Смутного времени и становлении царского дома Романовых. Расскажу о визите последнего императора в Кострому и здании, которое построили специально к этому событию.

Вы узнаете, как и когда появилась пожарная каланча и почему она спроектирована в таком необычном стиле. Услышите о здании костромского театра, его строительстве и репертуаре. Кроме того, в вестибюле храма Мельпомены я покажу вам небольшой сюрприз. При желании, мы завершим экскурсию в недорогом ресторанчике с прекрасным видом на Волгу.

Организационные детали