31 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Ярославль сквозь века
Вы рассмотрите крепостные башни и стены Спасо-Преображенского монастыря, погуляете по самой красивой волжской набережной и увидите Стрелку — место впадения реки Которосль в Волгу. На фоне заречных слобод я расскажу о Ярославе Мудром, основавшем город, и археологических находках XXI века, проливающих свет на события времен нашествия Батыя.
История и легенды города
Вы узнаете, когда и почему Ярославль был столицей государства и по какой причине XVII век стал «золотым» для нашего города. Кроме того, увидите храм Ильи Пророка, восстановленный Успенский кафедральный собор и Митрополичьи палаты, один из старейших памятников гражданской архитектуры. Я не только покажу знаковые места города, но и расскажу о «маленьких Медичи Ярославля» — людях, которые его создавали и прославляли.
Экскурсия не предполагает дополнительных расходов.