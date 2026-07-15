31 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Мои заказы

Добро пожаловать в Ярославль

Приглашаем на захватывающую прогулку по Ярославлю, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Приглашаем вас на экскурсию по Ярославлю, где вы сможете насладиться красотой древних монастырей, узнать о великих людях, оставивших свой след в истории города, и пройтись по местам, где переплетаются легенды
читать дальшеуменьшить

и реальность.

Эта прогулка станет настоящим путешествием в прошлое, позволяя ощутить дух старины и увидеть, как история оживает перед вашими глазами.

Экскурсия проводится без дополнительных расходов, предоставляя уникальную возможность погрузиться в атмосферу Ярославля без лишних забот

5
435 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальная тысячелетняя история
  • 🏰 Величественные крепостные башни
  • 🏞 Живописная волжская набережная
  • 🏛 Знаковые архитектурные памятники
  • 📜 Интересные факты и легенды
  • 👥 Биографии влиятельных людей

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения Ярославля - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, и вы сможете насладиться красотой города в полной мере. Весной и осенью, в мае, сентябре и октябре, также можно приятно провести время, но стоит учитывать возможные дожди и более прохладную погоду. Зимой прогулки могут быть ограничены из-за низких температур и снега, однако зимний Ярославль имеет своё особое очарование.
Сейчас август — это идеальное время.
Добро пожаловать в Ярославль
Добро пожаловать в Ярославль
Добро пожаловать в Ярославль

Что можно увидеть

  • Спасо-Преображенский монастырь
  • Волжская набережная
  • Стрелка
  • Храм Ильи Пророка
  • Успенский кафедральный собор
  • Митрополичьи палаты

Описание экскурсии

Ярославль сквозь века

Вы рассмотрите крепостные башни и стены Спасо-Преображенского монастыря, погуляете по самой красивой волжской набережной и увидите Стрелку — место впадения реки Которосль в Волгу. На фоне заречных слобод я расскажу о Ярославе Мудром, основавшем город, и археологических находках XXI века, проливающих свет на события времен нашествия Батыя.

История и легенды города

Вы узнаете, когда и почему Ярославль был столицей государства и по какой причине XVII век стал «золотым» для нашего города. Кроме того, увидите храм Ильи Пророка, восстановленный Успенский кафедральный собор и Митрополичьи палаты, один из старейших памятников гражданской архитектуры. Я не только покажу знаковые места города, но и расскажу о «маленьких Медичи Ярославля» — людях, которые его создавали и прославляли.

Организационные детали

Экскурсия не предполагает дополнительных расходов.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Богоявления или по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — ваш гид в Ярославле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 2672 туристов
Я очень люблю историю, а ещё больше — живое общение с людьми. Соединиоа эти две страсти и окончила курсы экскурсоводов. Я старомодна в любви: безгранично люблю Россию и Ярославль, где живу больше 20 лет. С радостью покажу его главные и тайные места и расскажу о них самое интересное!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 435 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
430
4
4
3
2
1
1
Ольга
Недавно всей семьёй ездили в Ярославль и взяли экскурсию у замечательной Натальи! 👌Прекрасный экскурсовод, с первой минуты поняли сразу, наш человек! 🤩Открытая, с хорошим чувством юмора, всегда была с нами
читать дальшеуменьшить

в контакте. Экскурсия прошла на одном дыхании, интересной, живой, познавательной, было много вопросов, на которые мы старались ответить правильно😆, а самое главное, после экскурсии, осталось только хорошее настроение и много новых знаний об этом чудесном городе! Однозначно рекомендую Наталью, как профессионала своего дела и приятного собеседника! ❤️Ярославль - прекрасный город, сочетающий в себе историческую атмосферу, культурное богатство и удивительную красоту окружающей природы! Обязательно всем посетить этот город! 💖💖💖

Недавно всей семьёй ездили в Ярославль и взяли экскурсию у замечательной Натальи! 👌Прекрасный экскурсовод, с первой
Недавно всей семьёй ездили в Ярославль и взяли экскурсию у замечательной Натальи! 👌Прекрасный экскурсовод, с первой
Недавно всей семьёй ездили в Ярославль и взяли экскурсию у замечательной Натальи! 👌Прекрасный экскурсовод, с первой
Недавно всей семьёй ездили в Ярославль и взяли экскурсию у замечательной Натальи! 👌Прекрасный экскурсовод, с первой
Недавно всей семьёй ездили в Ярославль и взяли экскурсию у замечательной Натальи! 👌Прекрасный экскурсовод, с первой
Недавно всей семьёй ездили в Ярославль и взяли экскурсию у замечательной Натальи! 👌Прекрасный экскурсовод, с первой
Недавно всей семьёй ездили в Ярославль и взяли экскурсию у замечательной Натальи! 👌Прекрасный экскурсовод, с первой
Недавно всей семьёй ездили в Ярославль и взяли экскурсию у замечательной Натальи! 👌Прекрасный экскурсовод, с первой+2
Недавно всей семьёй ездили в Ярославль и взяли экскурсию у замечательной Натальи! 👌Прекрасный экскурсовод, с первой
Недавно всей семьёй ездили в Ярославль и взяли экскурсию у замечательной Натальи! 👌Прекрасный экскурсовод, с первой
Вам был полезен этот отзыв?
E
Экскурсия «Добро пожаловать в Ярославль» с экскурсоводом Натальей оставила у нас самые приятные впечатления! Были всей семьёй — муж, жена и дети 8 и 10 лет, и интересно было абсолютно
читать дальшеуменьшить

всем.
Наталья прекрасно провела экскурсию: очень увлекательно рассказывала об истории основания Ярославля, делилась множеством интересных фактов и историй. Чувствуется, что человек любит свой город и умеет заинтересовать слушателей любого возраста.
Отдельное спасибо за рекомендацию посетить заведение «Хмель и Гриль» — место нам тоже очень понравилось!
Экскурсия прошла легко, познавательно и в очень приятной атмосфере. Спасибо Наталье за отличный день в Ярославле!

Экскурсия «Добро пожаловать в Ярославль» с экскурсоводом Натальей оставила у нас самые приятные впечатления! Были всей
Экскурсия «Добро пожаловать в Ярославль» с экскурсоводом Натальей оставила у нас самые приятные впечатления! Были всей
Экскурсия «Добро пожаловать в Ярославль» с экскурсоводом Натальей оставила у нас самые приятные впечатления! Были всей
Экскурсия «Добро пожаловать в Ярославль» с экскурсоводом Натальей оставила у нас самые приятные впечатления! Были всей
Вам был полезен этот отзыв?
О
Хотим поблагодарить нашего замечательного гида Наталью за интереснейшую экскурсию по Ярославлю на майских праздниках. 2,5 часа пролетели на одном дыхании, было легко и познавательно. Наталья - очень приятный, открытый человек, искренне любящий свой город, было ощущение, что мы давно знакомы и прогуливались по городу как давние друзья. Большое спасибо за увлекательную экскурсию по городу и яркие впечатления!
Хотим поблагодарить нашего замечательного гида Наталью за интереснейшую экскурсию по Ярославлю на майских праздниках. 2,5 часа
Хотим поблагодарить нашего замечательного гида Наталью за интереснейшую экскурсию по Ярославлю на майских праздниках. 2,5 часа
Хотим поблагодарить нашего замечательного гида Наталью за интереснейшую экскурсию по Ярославлю на майских праздниках. 2,5 часа
Хотим поблагодарить нашего замечательного гида Наталью за интереснейшую экскурсию по Ярославлю на майских праздниках. 2,5 часа
Хотим поблагодарить нашего замечательного гида Наталью за интереснейшую экскурсию по Ярославлю на майских праздниках. 2,5 часа
Хотим поблагодарить нашего замечательного гида Наталью за интереснейшую экскурсию по Ярославлю на майских праздниках. 2,5 часа
Вам был полезен этот отзыв?
И
Огромное спасибо Наталье за нашу потрясающе увлекательную обзорную экскурсию! Если бы не бессонная ночь в поезде и холодная погода вечером, мы ещё с радостью прогуляли бы много часов, слушая нашего
читать дальшеуменьшить

гида! Наталья — просто кладезь знаний о городе, его истории и культуре. Она рассказывает настолько легко и занимательно, перемежая исторические события и факты о современной жизни, что мы все просто влюбились в Ярославль! Непременно посетим город летом и теперь точно знаем какого гида попросим нас сопровождать! От всей моей компании сердечные приветы и наилучшие пожелания!

Огромное спасибо Наталье за нашу потрясающе увлекательную обзорную экскурсию! Если бы не бессонная ночь в поезде
Огромное спасибо Наталье за нашу потрясающе увлекательную обзорную экскурсию! Если бы не бессонная ночь в поезде
Огромное спасибо Наталье за нашу потрясающе увлекательную обзорную экскурсию! Если бы не бессонная ночь в поезде
Огромное спасибо Наталье за нашу потрясающе увлекательную обзорную экскурсию! Если бы не бессонная ночь в поезде
Вам был полезен этот отзыв?
Таисия
Спасибо большое за проведенную экскурсию!
Было очень ёмко, вовлекающе и всесторонне! Мы увидели большую часть города, набережную, храмы буквально за 2 часа.
Спасибо нашему экскурсоводу, Наталье, было приятно с ней окунуться в атмосферу города) Время пролетело очень быстро и с удовольствием!
Хочется повторить, будет повод вернуться и продолжить исследовать другие красоты Ярославля! ❤️ Спасибо большое за такой интересный опыт!
Спасибо большое за проведенную экскурсию!
Вам был полезен этот отзыв?
Г
Мы с мужем очень любим бывать в Ярославле. Но в эту зимнюю поездку были в городе с близкими из Мурманска, которые в Ярославле первый раз. Поэтому решили пригласить в нашу
читать дальшеуменьшить

компанию экскурсовода, профессионала. Выбор пал на Наталью с ее экскурсией ‘’Добро пожаловать в Ярославль! ’’, чему были очень рады. Наталья, по нашей просьбе изменила место встречи. Очень интересно и познавательно для нас был изложен материал, мы были не просто слушателями, мы были вовлечены в разговор о местах, происходящих событиях 👍 Классно, когда рядом человек влюбленный в свое дело и город! Был приличный мороз, мы конечно утеплились, но Наталья предусмотрела возможность погреться. По времени, Наталья провела с нами больше времени, чем заявлено в экскурсии 🙏 Также, подсказала локации для самостоятельного просмотра. Посетили. Наталья, все понравилось! Рекомендую Наталью, если хотите больше узнать про этот замечательный город и влюбиться в него 💞💞💞

Мы с мужем очень любим бывать в Ярославле. Но в эту зимнюю поездку были в городе
Мы с мужем очень любим бывать в Ярославле. Но в эту зимнюю поездку были в городе
Мы с мужем очень любим бывать в Ярославле. Но в эту зимнюю поездку были в городе
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Ярославля

Похожие экскурсии на «Добро пожаловать в Ярославль»

Обзорная экскурсия по Ярославлю на ретроавтобусе
На автобусе
1 час
54 отзыва
Групповая
до 28 чел.
Обзорная экскурсия по Ярославлю на ретроавтобусе
С погружением в тысячелетнюю историю города
Начало: На Богоявленской площади
Расписание: ежедневно в 10:30, 12:00, 14:30 и 16:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 12:00
1500 ₽ за человека
Обзорная экскурсия по центру Ярославля
Пешая
2 часа
272 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Обзорная экскурсия по центру Ярославля
Красота и уникальность города в его набережных, монастырях и бульварах - на прогулке с историком
Начало: На Богоявленской площади
Завтра в 14:00
11 авг в 14:00
от 7107 ₽ за всё до 10 чел.
Знакомство с тысячелетним Ярославлем: обзорная экскурсия по городу
Пешая
3 часа
2520 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Знакомство с тысячелетним Ярославлем: обзорная экскурсия по городу
Сегодня в 10:00
Завтра в 13:00
850 ₽ за человека
«Путешествие во времени»: обзорная экскурсия по Ярославлю
Пешая
1.5 часа
206 отзывов
Групповая
до 15 чел.
«Путешествие во времени»: обзорная экскурсия по Ярославлю
Начало: Площадь Богоявления, у скамейки в виде 1000‑рублёв...
950 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Ярославле. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Ярославле
от 5500 ₽ за экскурсию