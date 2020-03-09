31 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

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Исследовать знаковые места древнего города на насыщенной обзорной экскурсии

Наталья
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Наталья – ваш гид
Приглашаю на неспешную прогулку по старинному Ярославлю.

Вы услышите самые интересные факты его тысячелетней истории, ощутите колорит древних площадей, бульваров и переулков.

Познакомитесь с биографией людей, повлиявших на город, и увидите знаменитую Стрелку.
2500 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча у стен музея-заповедника на пл.Богоявления, 25
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У этой экскурсии31 отзыв
4.97
Добро пожаловать в Ярославль!
Добро пожаловать в Ярославль!

Что вас ожидает

Ярославль сквозь века
Вы рассмотрите крепостные башни и стены Спасо-Преображенского монастыря, погуляете по самой красивой волжской набережной и увидите Стрелку — место впадения реки Которосль в Волгу. На фоне заречных слобод я расскажу о Ярославе Мудром, основавшем город, и археологических находках XXI века, проливающих свет на события времен нашествия Батыя.

История и легенды города
Вы узнаете, когда и почему Ярославль был столицей государства и по какой причине XVII век стал «золотым» для нашего города. Кроме того, увидите храм Ильи Пророка, восстановленный Успенский кафедральный собор и Митрополичьи палаты, один из старейших памятников гражданской архитектуры. Я не только покажу знаковые места города, но и расскажу о «маленьких Медичи Ярославля» — людях, которые его создавали и прославляли.

Организационные детали

Экскурсия не предполагает дополнительных расходов.

Добро пожаловать в Ярославль!
Добро пожаловать в Ярославль!
Добро пожаловать в Ярославль!
Добро пожаловать в Ярославль!
Добро пожаловать в Ярославль!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у стен музея-заповедника на пл.Богоявления, 25.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Наталья
Наталья
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Наталья. Я очень люблю историю, еще больше — живое общение с разными людьми. Соединив эти две страсти, закончила курсы экскурсоводов. Я старомодна в любви: безгранично люблю Россию и Ярославль, где живу уже больше 20 лет. С радостью покажу его главные и тайные места и расскажу о них самое интересное!
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31 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

9 марта 2020
Огромное спасибо Наталье! Грамотный, эрудированный и очень тактичный экскурсовод. Очень понравилась подача материала, обширные знания и ее бесконечный патриотизм! Буду рекомендовать ее всем своим друзьям. Мы получили удовольствие от этой экскурсии.
8 марта 2020
Удачный вариант экскурсии для первого знакомства с городом. Наталья рассказывает о городе, стараясь вовлечь в своё повествование всех участников. Маршрут легкий, кольцевой, физическая нагрузка во время экскурсии низкая, поэтому подойдёт людям всех поколений,
8 марта 2020
Замечательная экскурсия. Наталья -профессионал в своем деле. Все доходчиво, интересно и познавательно.
6 марта 2020
Экскурсия понравилась! Наталья встретила нас у отеля - не надо было никуда идти и искать место встречи в незнакомой местности:) - это удобно! Наталья рассказывала интересно и доступно, и таким образом, что все (ну почти все) запомнили. Был экскурс в историю города Ярославля, историю России, рассказывала об особенностях архитектуры города и всего, что нам было интересно. Посоветовала, что можно посмотреть в зависимости от наших предпочтений на следующий день нашего путешествия и где можно покушать. Советами воспользовались, остались довольны! Рекомендую Наталью!
26 февраля 2020
Огромное спасибо Наталье за интересную экскурсию по центру Ярославля, которая скрасила пасмурный день в этом чудесном городе. Мы много нового узнали не только про сам город, но и в целом про историю России. И появилось желание вернуться еще летом, чтобы увидеть интерьер закрытых зимой церквей. А еще Наталья очень приятный человек!
23 февраля 2020
Наталья прекрасный гид. 2.5 часа пролетели очень быстро! Были фактически первый раз в ярославле. Очень интересный рассказ со множеством интересных деталей. Очень позитивно и легко! Всем рекомендую!
16 февраля 2020
Добрый день!
Были на экскурсии 16.02 2020. Приехали семьей в Ярославль на выходные, и чтобы с пользой провести время, заказали экскурсию.
Все прошло замечательно!
Наталья - очень приятна и легка в общении, с ней чувствуешь себя комфортно и свободно. Рассказывает Наталья интересно и может увлечь и взрослого, и ребёнка.
Остались очень довольны проведённым временем! Рекомендую!
3 февраля 2020
Мы- трое москвичек-подруг, несовсем юного возраста, но достаточно энергичных и любящих познавать новые для себя места с интересным историческим прошлым.
Выражаем нашему гиду Шабановой Наталье свою огромную благодарность за то , что в первые часы нашего прибывания в Ярославле мы уже поняли - нам здесь искренне рады и стараются сделать прибывание в этом красивейшем уголке России максимально интересным и комфортным!
Совершенно необременительно для восприятия, увлекательно и очень душевно. Она сразу определила наши интересы( а нас больше интересует художественная архитектура храмов и соборов) и вела беседу с нами в этом русле.

Перед поездкой не успели задуматься над планом посещения достопримечательностей. А вот после обзорной экскурсии с Натальей , уже четко себе представили- куда потом отправимся для более подробного знакомства с городом. И не разочаровались- она нам рассказывала именно так, как нам и представилось. По ее совету посетили несколько выставок, обозрели живописнейшие храмы и монастыри. К сожалению, для посещения Ярославля у нас выдались только 2 выходных дня. Но зато какие яркие, наполненные и красочные!!!
И мы, обязательно приедем в Ярославль летом, как нам рекомендовала Наталья, что бы увидеть летнюю красоту города.
Не сомневаемся, что если бы на нашем месте были люди другого возраста и других предпочтений по интересам, то и они узнали бы для себя много интересного у нашего гида. Ее знание любимого(!) города очень многогранно. Но самое важное, что ее любовь к Ярославлю передалась и нам. Мы любим Ярославль и гордимся, что побывали в нем!
Желаем нашей Наташе крепкого здоровья, благополучия , успехов и добрых туристов!!!
31 января 2020
Волею работодателя были заброшены в Ваш замечальный город.Остановились в отеле" Иоанн Васильевич" практически оттуда и началось наше знакомство с историческим центром Ярославля. Нашим гидом в этом путешествии в прошлое была Наталья. Она согласилась сдвинуть время, поскольку мы могли не успеть( и в итоге не успели) на экскурсию в 19.00, наша началась на 40 мин позже. И не смотря на поздний старт, и и практически не прекращяющийся снегопад, мы никуда не торопились, слушали свою прекрасную рассказчицу и наслаждались красотой исторических сооружений.Благодарим Наталь за чудесный вечер))
26 января 2020
Сегодня я увидела и познакомилась с древним Ярославлем благодаря замечательному экскурсоводу Наталье. Это человек влюбленный в свой город и знающий его историю в полной мере. Я получила колоссальное удовольствие от этой экскурсии. Вместо двух часов мы провели вместе более трёх, но я не заметила как пролетело время - так было увлекательно. Хочу сказать огромное спасибо Наташе за подаренное чудо. Я влюбилась в Ярославль, благодаря ей. Обязательно приеду ещё раз сюда летом или осенью, чтобы насладиться городом в полной мере. Если вы хотите узнать настоящую истоиию Ярославля я рекомендую вам взять в качестве гида Наталью. Ещё раз благодарю за доставленное удовольствие. Ирина, город Москва, январь 2020 года.
Ещё 21 отзыв

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