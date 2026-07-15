31 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Приглашаем вас на экскурсию по Ярославлю, где вы сможете насладиться красотой древних монастырей, узнать о великих людях, оставивших свой след в истории города, и пройтись по местам, где переплетаются легенды

и реальность. Эта прогулка станет настоящим путешествием в прошлое, позволяя ощутить дух старины и увидеть, как история оживает перед вашими глазами. Экскурсия проводится без дополнительных расходов, предоставляя уникальную возможность погрузиться в атмосферу Ярославля без лишних забот

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Ярославля - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, и вы сможете насладиться красотой города в полной мере. Весной и осенью, в мае, сентябре и октябре, также можно приятно провести время, но стоит учитывать возможные дожди и более прохладную погоду. Зимой прогулки могут быть ограничены из-за низких температур и снега, однако зимний Ярославль имеет своё особое очарование.

Сейчас август — это идеальное время.