31 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Мы- трое москвичек-подруг, несовсем юного возраста, но достаточно энергичных и любящих познавать новые для себя места с интересным историческим прошлым.

Выражаем нашему гиду Шабановой Наталье свою огромную благодарность за то , что в первые часы нашего прибывания в Ярославле мы уже поняли - нам здесь искренне рады и стараются сделать прибывание в этом красивейшем уголке России максимально интересным и комфортным!

Совершенно необременительно для восприятия, увлекательно и очень душевно. Она сразу определила наши интересы( а нас больше интересует художественная архитектура храмов и соборов) и вела беседу с нами в этом русле.



Перед поездкой не успели задуматься над планом посещения достопримечательностей. А вот после обзорной экскурсии с Натальей , уже четко себе представили- куда потом отправимся для более подробного знакомства с городом. И не разочаровались- она нам рассказывала именно так, как нам и представилось. По ее совету посетили несколько выставок, обозрели живописнейшие храмы и монастыри. К сожалению, для посещения Ярославля у нас выдались только 2 выходных дня. Но зато какие яркие, наполненные и красочные!!!

И мы, обязательно приедем в Ярославль летом, как нам рекомендовала Наталья, что бы увидеть летнюю красоту города.

Не сомневаемся, что если бы на нашем месте были люди другого возраста и других предпочтений по интересам, то и они узнали бы для себя много интересного у нашего гида. Ее знание любимого(!) города очень многогранно. Но самое важное, что ее любовь к Ярославлю передалась и нам. Мы любим Ярославль и гордимся, что побывали в нем!

Желаем нашей Наташе крепкого здоровья, благополучия , успехов и добрых туристов!!!