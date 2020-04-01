Алёна проводит ещё 6 экскурсий

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  3. Из Ярославля в государыню-Кострому

Познакомиться с визитными карточками города и побывать в знаковых местах династии Романовых

Алёна
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Алёна – представитель гидов
Если вы остановились в столице Золотого кольца, прекрасным дополнением к путешествию по знаменитому маршруту станет соседняя Кострома.

Вы узнаете, почему ее можно назвать «тройной» столицей, побываете в монастырях, где началась царская история Романовых, прогуляетесь по крупнейшим торговым рядам России и узнаете о яркой эпохе костромского купечества.
9000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 7 друзей
На автомобиле
Продолжительность 5 часов
До 8 человек
Можно с детьми
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Из Ярославля в государыню-Кострому
Из Ярославля в государыню-Кострому

Что вас ожидает

По пути в купеческую Кострому
Я не только покажу «щеголевато отделанную игрушку» Кострому, но и расскажу кое-что интересное по дороге в этот прекрасный город. Вы узнаете историю одного из самых молодых районов Ярославля — Фрунзенского. Выезжая из Ярославля, поговорим о нашей хоккейной команде, о старинных названиях «Сокол», «Дядьково» и «Липовая гора», которые произносят ярославцы до сих пор. Вспомним печальные события, связанные с аэропортом Туношна, а проезжая мимо поселков Некрасовское и Малые Соли, вы узнаете о солеварении, развивавшимся здесь в старину. Кроме того, с дороги вы увидите Левашово с прекрасным храмом Воскресения.

Обзорная прогулка по городу
В Костроме вы увидите все самые главные городские достопримечательности. У памятника князю Юрию Долгорукому поговорим о происхождении города и его необычном названии. На центральной Сусанинской площади, или «сковородке», вы осмотрите гармоничные архитектурные памятники 18-19 веков. Возле немного хулиганского памятника Ленину узнаете, что ему «принесли в жертву». Посетите Богоявленско-Анастасиин и Ипатьевский монастыри, с которыми связано воцарение династии Романовых, и взглянете на Волгу с беседки Островского. На прогулке по крупнейшим торговым рядам России узнаете, почему Кострому называют сырной, льняной и ювелирной столицей. А также сможете попробовать местное мороженое — точно такое же, как было в советском детстве!

Организационные детали

  • Если вы не на своем транспорте, мы организуем трансфер за дополнительную плату: легковой автомобиль — 3000, минивен — 7000 руб.
  • Посещение+экскурсия в Ипатьевском монастыре не входит в стоимость экскурсии, оплачивается отдельно: 1200 руб./1-2 чел, или 150 руб./чел, если вас больше
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Из Ярославля в государыню-Кострому
Из Ярославля в государыню-Кострому
Из Ярославля в государыню-Кострому
Из Ярославля в государыню-Кострому
Из Ярославля в государыню-Кострому

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Алёна
Алёна
Всем привет! Мне 28, и я ярославна. Воспитала небольшую когорту молодых гидов в своём родном городе. Председатель областной секции Ярославского отделения Всероссийского общества Охраны Памятников Истории и Культуры. На экскурсиях рассказываю и об истории, и о современности, и о занятном ярославском характере!
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Алёна проводит ещё 6 экскурсий

Ярославль вдоль и поперекЯрославль вдоль и поперекЯрославль вдоль и поперек
520 за человека
2.5 часа
161 отзыв
Ежедневная обзорная прогулка по историческому центру и колоритным уголкам древнего города
Если вы хотите за пару часов проникнуться духом Ярославля и увидеть всё самое важное в городе, добро пожаловать на нашу дружескую прогулку! Перед вами предстанут храмы 17 века, торговые площади, уютные бульвары и красавица-Стрелка, оживут сюжеты купеческого прошлого Ярославля, истории о его доблестных жителях и старинные легенды. Вы познакомитесь с символами города, разведаете самые «вкусные» кофейни и ресторанчики и, конечно, потрете нос стражу Ярославля.
Живописная русская глубинка: из Ярославля в ВятскоеЖивописная русская глубинка: из Ярославля в ВятскоеЖивописная русская глубинка: из Ярославля в Вятское
От 6900 за экскурсию
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Ярославль и Кострома одним днёмЯрославль и Кострома одним днёмЯрославль и Кострома одним днём
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В насыщенном и емком путешествии по двум прославленным городам Северо-Восточной Руси я помогу разглядеть общие исторические нити, связавшие их судьбы, и покажу, чем каждый из них уникален и по-своему прекрасен. Расскажу о главных архитектурных шедеврах, царских загадках и купеческих традициях, а еще о происхождении медвежьей символики и обаятельных «хохулях».
Рыбинск — маленький ПетербургРыбинск — маленький ПетербургРыбинск — маленький Петербург
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Открыть атмосферную архитектуру города и услышать неожиданные факты о его известных уроженцах
Во втором по величине городе Ярославской области вы познакомитесь с самими интересными постройками 18-20 веков, пройдете по уютным купеческим улочкам, узнаете о Федоре Ушакове, братьях Нобель и других знаменитых людях, связанных с Рыбинском. И, конечно, поговорим о несчастных бурлаках, увековеченных Репиным, и ГЭС, изменившей местный быт.
Ярославль для детейЯрославль для детейЯрославль для детей
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7 отзывов
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Экскурсии на машине в Ярославле

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Христианский Ярославль: храмы и Толгский монастырьХристианский Ярославль: храмы и Толгский монастырьХристианский Ярославль: храмы и Толгский монастырь
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Ярославль без академизма и славословияЯрославль без академизма и славословияЯрославль без академизма и славословия
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16 отзывов
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Повесть о настоящем ЯрославлеПовесть о настоящем ЯрославлеПовесть о настоящем Ярославле
3000 за экскурсию
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9 отзывов
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Из Ярославля — в старинный Толгский монастырьИз Ярославля — в старинный Толгский монастырьИз Ярославля — в старинный Толгский монастырь
1250 за человека
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1 отзыв
Посетить один из самых значимых духовных центров региона и прикоснуться к его многовековой истории
Вы побываете в необыкновенном средневековом монастыре, славящемся красотой и особой атмосферой уюта. Услышите легенды о главной святыне края — иконе Толгской Богоматери. Узнаете о роли крепости-обители в истории ярославской земли. Осмотрите ценные фрески и белокаменные своды храмов. Откроете символику старинной кедровой рощи и увидите прекрасных черных лебедей.
Неизведанный ЯрославльНеизведанный ЯрославльНеизведанный Ярославль
3200 за экскурсию
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6 отзывов
Необычные церкви, живописные виды и места-свидетели истории за пределами туристического центра
Из более чем 500 достопримечательностей Ярославля только 354 находятся в историческом центре. Вам предстоит познакомиться с самыми интересными. Вы побываете в средневековых слободах Ярославля — Толчковской, Коровницкой, Стрелецкой, Тверицкой других. Узнаете об архитектурных особенностях многочисленных церквей, прикоснётесь к главным эпохам в истории города и увидите те живописные места, куда редко добираются туристы.

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