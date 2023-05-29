Алёна проводит ещё 6 экскурсий

Из Ярославля в государыню-Кострому (на вашем автомобиле)
Познакомиться с визитными карточками города и побывать в знаковых местах династии Романовых
Если вы остановились в столице Золотого кольца, прекрасным дополнением к путешествию по знаменитому маршруту станет соседняя Кострома.
Вы узнаете, почему ее можно назвать «тройной» столицей, побываете в монастырях, где началась царская история Романовых, прогуляетесь по крупнейшим торговым рядам России и узнаете о яркой эпохе костромского купечества.
Я не только покажу «щеголевато отделанную игрушку» Кострому, но и расскажу кое-что интересное по дороге в этот прекрасный город. Вы узнаете историю одного из самых молодых районов Ярославля — Фрунзенского. Выезжая из Ярославля, поговорим о нашей хоккейной команде, о старинных названиях «Сокол», «Дядьково» и «Липовая гора», которые произносят ярославцы до сих пор. Вспомним печальные события, связанные с аэропортом Туношна, а проезжая мимо поселков Некрасовское и Малые Соли, вы узнаете о солеварении, развивавшимся здесь в старину. Кроме того, с дороги вы увидите Левашово с прекрасным храмом Воскресения.
Обзорная прогулка по городу
В Костроме вы увидите все самые главные городские достопримечательности. У памятника князю Юрию Долгорукому поговорим о происхождении города и его необычном названии. На центральной Сусанинской площади, или «сковородке», вы осмотрите гармоничные архитектурные памятники 18-19 веков. Возле немного хулиганского памятника Ленину узнаете, что ему «принесли в жертву». Посетите Богоявленско-Анастасиин и Ипатьевский монастыри, с которыми связано воцарение династии Романовых, и взглянете на Волгу с беседки Островского. На прогулке по крупнейшим торговым рядам России узнаете, почему Кострому называют сырной, льняной и ювелирной столицей. А также сможете попробовать местное мороженое — точно такое же, как было в советском детстве!
Также каждому участнику от нас — приятный фирменный подарок!
Организационные детали
Экскурсия проходит на вашем автомобиле, в нём должно быть место для гида
Вход и экскурсия в Ипатьевском монастыре оплачиваются отдельно: 1-2 чел. — 2400 руб., 3-4 чел. — 3000 руб. или 550 руб. /чел., если вас больше
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алёна — ваша команда гидов в Ярославле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 26284 туристов
Всем привет! Меня зовут Алёна и я — ярославна. Воспитала небольшую когорту молодых гидов в своём родном городе. Председатель областной секции Ярославского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. На экскурсиях рассказываю и об истории, и о современности, и о занятном ярославском характере!
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
1
3
1
2
–
1
–
А
Анна
Добрый день! Ездили на индивидуальную экскурсию из Ярославля в Кострому с посещением Ипатьевского монастыря. За нами приехал очень комфортный трансфер с замечательным водителем. В Ипатьевском монастыре женщина экскурсовод очень интересно читать дальшеуменьшить
рассказала историю этого места. Покушать завезли в кафе Лимпопо. Оно похоже на столовую, но очень уютное и еда вкусная. Гид по Костроме у нас был Сергей. Везде провел, всё рассказал, сфотографировал в памятных местах. Так что в целом поездкой остались довольны! Спасибо!
Вам был полезен этот отзыв?
Нина
Великолепная экскурсия! Гид Дарья много и интересно рассказывала буквально обо всем за время этого путешествия и по-человечески очень приятна. Водитель Леонид очень аккуратен и предупредителен. Ну, а сама Кострома - город, в который хочется вернуться, тем более что там ведутся масштабные работы по восстановлению исторических объектов.
Категорически рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?
О
Ольга
Добрый день! Хотелось бы сказать огромное спасибо экскурсоводу Виктории за прекрасную экскурсию в Кострому. Очень интересный человек.
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Наталья
Спасибо Сергею за интересную экскурсию в Кострому. Экскурсия была интересной, содержательной и познавательной.
Вам был полезен этот отзыв?
Т
Татьяна
Очень интересная экскурсия, отличный экскурсовод. Очень понравилась Кострома, всем рекомендую
Вам был полезен этот отзыв?
Наталья
Спасибо Даше за замечательную экскурсию. Много разноплановой информации в хорошем изложении. Отдельное спасибо за организацию экскурсии в Ипатьевский монастырь. Только положительные впечатления после экскурсии.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Ярославля
Похожие экскурсии на «Из Ярославля в государыню-Кострому (на вашем автомобиле)»