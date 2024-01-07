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Из Ярославля в купеческий Рыбинск (на транспорте туристов)

Шлюзы, водохранилища и панорама Рыбинска: индивидуальная экскурсия из Ярославля
История Рыбинска насчитывает почти тысячу лет, и за это время он несколько раз менял название. Усть-Шексна, Рыбная слобода, Андропов, Щербаков — это все о нем.

Вы увидите творения известных архитекторов, узнаете интересные факты о местном бурлачестве, а во время прогулки через шлюз оцените панораму Рыбинска с разных ракурсов.
4.8
7 отзывов
Из Ярославля в купеческий Рыбинск (на транспорте туристов)
Из Ярославля в купеческий Рыбинск (на транспорте туристов)
Из Ярославля в купеческий Рыбинск (на транспорте туристов)

Описание экскурсии

Город разных имен Рыбинск — город с почти тысячелетней историей, пять раз менявший название. Усть-Шексна, Рыбная слобода, Андропов, Щербаков — это все о нем. Вы оцените творения известных архитекторов Мельникова и России и узнаете интересные факты о местном бурлачестве. Прокатитесь через шлюз и оцените панораму Рыбинска с разных ракурсов. На Волжской набережной вы увидите торговые ряды, купеческие дома, старые пристани и единственный в мире памятник бурлаку. Кроме того, я покажу другие достопримечательности города: величественный Спасо-Преображенский собор, хлебные биржи, пожарную каланчу и Красную площадь. Расскажу, почему Рыбинск в давние времена называли «хлебной столицей России» и как с ним связан поэт Лев Ошанин. После прогулки по историческому центру вы осмотрите шлюзы, водохранилища и панораму Рыбинска с противоположного берега Волги. А также услышите о советском периоде в развитии города, когда Рыбинск был закрыт. Заглянете на местный рынок, узнаете о затопленных городах и селах и оцените единственный в стране памятник Ленину в зимнем пальто и шапке.

В любой день по предварительному бронированию

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Спасо-Преображенский собор
  • Польский костёл
  • Памятник бурлаку
  • ГЭС, шлюзы
  • Хлебная биржа
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Транспорт
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договорённости с туристами в Ярославле
Завершение: По договорённости с туристами
Когда и сколько длится?
Когда: В любой день по предварительному бронированию
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Посмотрели город, пристань, биржу, Красную площадь, памятник Ленину, Ошанину, Бендеру, Бурлаку, погуляли по набережной, очень вкусно покушали.
Гид Лада с большой любовью рассказывала о Рыбинске, и о Тутаеве, пока мы ехали, и о Ярославле. Всё очень понравилось
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С
Спасибо большое, за чудесное впечатление! Отдельная благодарность нашему гиду Ладе. Очень приятная, знающая девушка. Рассказывала много интересных подробностей о Ярославле, Тутаеве и Рыбинске. Получили огромное удовольствие!
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О
Индивидуальная на все 100%. Подстройка под запрос, погоду. Места для фото. Интересные истории, вкусные сувениры. Были на своей машине.
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Т
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K
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Е
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