Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы История Рыбинска насчитывает почти тысячу лет, и за это время он несколько раз менял название. Усть-Шексна, Рыбная слобода, Андропов, Щербаков — это все о нем.



Вы увидите творения известных архитекторов, узнаете интересные факты о местном бурлачестве, а во время прогулки через шлюз оцените панораму Рыбинска с разных ракурсов. 4.8 7 отзывов

Небанальные Экскурсии Ваш гид в Ярославле Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 9000 ₽ за экскурсию Цена за 1-2 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 4.8 7 отзывов 7 часов 1-2 человека На автомобиле Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Город разных имен Рыбинск — город с почти тысячелетней историей, пять раз менявший название. Усть-Шексна, Рыбная слобода, Андропов, Щербаков — это все о нем. Вы оцените творения известных архитекторов Мельникова и России и узнаете интересные факты о местном бурлачестве. Прокатитесь через шлюз и оцените панораму Рыбинска с разных ракурсов. На Волжской набережной вы увидите торговые ряды, купеческие дома, старые пристани и единственный в мире памятник бурлаку. Кроме того, я покажу другие достопримечательности города: величественный Спасо-Преображенский собор, хлебные биржи, пожарную каланчу и Красную площадь. Расскажу, почему Рыбинск в давние времена называли «хлебной столицей России» и как с ним связан поэт Лев Ошанин. После прогулки по историческому центру вы осмотрите шлюзы, водохранилища и панораму Рыбинска с противоположного берега Волги. А также услышите о советском периоде в развитии города, когда Рыбинск был закрыт. Заглянете на местный рынок, узнаете о затопленных городах и селах и оцените единственный в стране памятник Ленину в зимнем пальто и шапке.

В любой день по предварительному бронированию Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Спасо-Преображенский собор

Польский костёл

Памятник бурлаку

ГЭС, шлюзы

Хлебная биржа Что включено Услуги гида Что не входит в цену Транспорт

Личные расходы Где начинаем и завершаем? Начало: По договорённости с туристами в Ярославле Завершение: По договорённости с туристами Когда и сколько длится? Когда: В любой день по предварительному бронированию Экскурсия длится около 7 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.