1 чел.
По популярности
Индивидуальная
7 часов
Из Ярославля в Рыбинск: путешествие по страницам истории и архитектуры
Приглашаем вас на экскурсию, где история Рыбинска оживает через его архитектурные шедевры и удивительные рассказы
Начало: В Ярославле
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
15 000₽ за всё до 3 чел.
Групповая
7 часов
Из Ярославля в столицу бурлаков - Рыбинск
Купцы, хлеб и рыба, строительство ГЭС и затопленный город Молога - экскурсия-открытие
Начало: ДК «Железнодорожник»
Расписание: в четверг в 10:00
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
2 600₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Из Ярославля в купеческий Рыбинск
Начало: По договорённости с туристами в Ярославле
Расписание: В любой день по предварительному бронированию
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
7 200₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННадежда1 июня 2024Были в конце мая на прекрасной экскурсии. Очень понравилась наш гид Лада, которая несколько часов с большой любовью рассказывала о своём родном крае и милейшем городе Рыбинск. Организовано всё было чётко, всё вовремя, спасибо нашему гиду и замечательному водителю Дмитрию
- ВВера17 мая 2024Второй раз в Ярославле и второй раз у нас экскурсия с Ладой! Безумно интересно от самого начала пути и до конца! Спасибо!
- ООльга22 апреля 2024Путешественницы из московского долголетия, Ярославский: Любовь, Людмила, Ирина, Галина и Ольга, благодарный ярославским организаторам и гидам за четкую организацию экскурсия
- ЕЕкатерина5 апреля 2024Отличная экскурсия, не смотря на плохую погоду. Наталья очень много знает и отвечала на все вопросы, которые ей задавали. Рыбинск прекрасный город.
- ООлеся25 февраля 2024Индивидуальная на все 100%. Подстройка под запрос, погоду. Места для фото. Интересные истории, вкусные сувениры. Были на своей машине.
- ИИРИНА11 января 2024Запланировали экскурсию 11.01.2024. Кроме холодов был ужасный ветер. Но наш экскурсовод Наталия все продумала. Было комфортно и ООО очень интересно. Я полюбила Рыбинск и хочу туда вернуться летом. Безумно красивый, уютный город, колоритный.
- ИИрина7 января 2024Посмотрели город, пристань, биржу, Красную площадь, памятник Ленину, Ошанину, Бендеру, Бурлаку, погуляли по набережной, очень вкусно покушали. Гид Лада с большой любовью рассказывала о Рыбинске, и о Тутаеве, пока мы ехали, и о Ярославле. Всё очень понравилось
- ССветлана4 января 2024Ездили сегодня 04.01.2024 в Рыбинск,какой красивый и приятный город!!! Кафе 12 стульев тоже очень понравилось! Погода немного подвела,но все остальное просто отлично! Спасибо гиду Наталье за ее профессионализм,рассказчик который знает много и очень интересно ее слушать!!! Спасибо за отдых!!
- ООксана5 ноября 2023Рыбинск - бурлацкая столица ПоволжьяОчень понравилась экскурсия в г. Рыбинск 2.11.23. Замечательный экскурсовод(Наталья Ивановна)увлечённо рассказывала нам о городе, его истории, достопримечательностях! Побывали и в Тутаеве. Всё отлично, если будем ещё в ваших краях, то непременно обратимся к вам! Спасибо большое!
- SSvetlana3 ноября 2023Рыбинск - бурлацкая столица ПоволжьяПонравился городок, чистый, ухоженный, уютный. Не на 100% понравился экскурсовод, переходила с темы на тему резко, остались непонятные вещи, за это сняли балл.
Ответы на вопросы от путешественников по Ярославлю в категории «Рыбинское водохранилище»
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