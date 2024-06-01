Рыбинское водохранилище – экскурсии в Ярославле

Найдено 3 экскурсии в категории «Рыбинское водохранилище» в Ярославле, цены от 2 600 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Ярославля - в колоритный Рыбинск
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
17 отзывов
Из Ярославля в Рыбинск: путешествие по страницам истории и архитектуры
Приглашаем вас на экскурсию, где история Рыбинска оживает через его архитектурные шедевры и удивительные рассказы
Начало: В Ярославле
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
15 000 за всё до 3 чел.
Из Ярославля в столицу бурлаков - Рыбинск
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Групповая
7 часов
22 отзыва
Из Ярославля в столицу бурлаков - Рыбинск
Купцы, хлеб и рыба, строительство ГЭС и затопленный город Молога - экскурсия-открытие
Начало: ДК «Железнодорожник»
Расписание: в четверг в 10:00
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
2 600 за человека
Из Ярославля в купеческий Рыбинск
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
4 отзыва
Из Ярославля в купеческий Рыбинск
Начало: По договорённости с туристами в Ярославле
Расписание: В любой день по предварительному бронированию
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
7 200 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Надежда
    1 июня 2024
    Из Ярославля - в колоритный Рыбинск
    Были в конце мая на прекрасной экскурсии. Очень понравилась наш гид Лада, которая несколько часов с большой любовью рассказывала о своём родном крае и милейшем городе Рыбинск. Организовано всё было чётко, всё вовремя, спасибо нашему гиду и замечательному водителю Дмитрию
  • В
    Вера
    17 мая 2024
    Из Ярославля - в колоритный Рыбинск
    Второй раз в Ярославле и второй раз у нас экскурсия с Ладой! Безумно интересно от самого начала пути и до конца! Спасибо!
  • О
    Ольга
    22 апреля 2024
    Из Ярославля - в колоритный Рыбинск
    Путешественницы из московского долголетия, Ярославский: Любовь, Людмила, Ирина, Галина и Ольга, благодарный ярославским организаторам и гидам за четкую организацию экскурсия
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    с учетом наших пожеланий, молодцы! Отдельная благодарность и восхищение нашему гиду, историку, прекрасному оратору, с великолепным юмором и артистическими данными, Марии!!! Познавательно, интересно и можно сказать театрально прошла наша экскурсия, на одном дыхании!!! Обязательно будем всем рекомендовать вашу удивительную экскурсию!!! Еще раз большое спасибо!!!

  • Е
    Екатерина
    5 апреля 2024
    Из Ярославля в столицу бурлаков - Рыбинск
    Отличная экскурсия, не смотря на плохую погоду. Наталья очень много знает и отвечала на все вопросы, которые ей задавали. Рыбинск прекрасный город.
  • О
    Олеся
    25 февраля 2024
    Из Ярославля в купеческий Рыбинск
    Индивидуальная на все 100%. Подстройка под запрос, погоду. Места для фото. Интересные истории, вкусные сувениры. Были на своей машине.
  • И
    ИРИНА
    11 января 2024
    Из Ярославля в столицу бурлаков - Рыбинск
    Запланировали экскурсию 11.01.2024. Кроме холодов был ужасный ветер. Но наш экскурсовод Наталия все продумала. Было комфортно и ООО очень интересно. Я полюбила Рыбинск и хочу туда вернуться летом. Безумно красивый, уютный город, колоритный.
    Запланировали экскурсию 11.01.2024. Кроме холодов был ужасный ветер. Но наш экскурсовод Наталия все продумала. Было комфортноЗапланировали экскурсию 11.01.2024. Кроме холодов был ужасный ветер. Но наш экскурсовод Наталия все продумала. Было комфортноЗапланировали экскурсию 11.01.2024. Кроме холодов был ужасный ветер. Но наш экскурсовод Наталия все продумала. Было комфортноЗапланировали экскурсию 11.01.2024. Кроме холодов был ужасный ветер. Но наш экскурсовод Наталия все продумала. Было комфортноЗапланировали экскурсию 11.01.2024. Кроме холодов был ужасный ветер. Но наш экскурсовод Наталия все продумала. Было комфортноЗапланировали экскурсию 11.01.2024. Кроме холодов был ужасный ветер. Но наш экскурсовод Наталия все продумала. Было комфортно
  • И
    Ирина
    7 января 2024
    Из Ярославля в купеческий Рыбинск
    Посмотрели город, пристань, биржу, Красную площадь, памятник Ленину, Ошанину, Бендеру, Бурлаку, погуляли по набережной, очень вкусно покушали. Гид Лада с большой любовью рассказывала о Рыбинске, и о Тутаеве, пока мы ехали, и о Ярославле. Всё очень понравилось
  • С
    Светлана
    4 января 2024
    Из Ярославля в столицу бурлаков - Рыбинск
    Ездили сегодня 04.01.2024 в Рыбинск,какой красивый и приятный город!!! Кафе 12 стульев тоже очень понравилось! Погода немного подвела,но все остальное просто отлично! Спасибо гиду Наталье за ее профессионализм,рассказчик который знает много и очень интересно ее слушать!!! Спасибо за отдых!!
    Ездили сегодня 04.01.2024 в Рыбинск,какой красивый и приятный город!!! Кафе 12 стульев тоже очень понравилось! ПогодаЕздили сегодня 04.01.2024 в Рыбинск,какой красивый и приятный город!!! Кафе 12 стульев тоже очень понравилось! ПогодаЕздили сегодня 04.01.2024 в Рыбинск,какой красивый и приятный город!!! Кафе 12 стульев тоже очень понравилось! ПогодаЕздили сегодня 04.01.2024 в Рыбинск,какой красивый и приятный город!!! Кафе 12 стульев тоже очень понравилось! ПогодаЕздили сегодня 04.01.2024 в Рыбинск,какой красивый и приятный город!!! Кафе 12 стульев тоже очень понравилось! ПогодаЕздили сегодня 04.01.2024 в Рыбинск,какой красивый и приятный город!!! Кафе 12 стульев тоже очень понравилось! ПогодаЕздили сегодня 04.01.2024 в Рыбинск,какой красивый и приятный город!!! Кафе 12 стульев тоже очень понравилось! Погода
  • О
    Оксана
    5 ноября 2023
    Рыбинск - бурлацкая столица Поволжья
    Очень понравилась экскурсия в г. Рыбинск 2.11.23. Замечательный экскурсовод(Наталья Ивановна)увлечённо рассказывала нам о городе, его истории, достопримечательностях! Побывали и в Тутаеве. Всё отлично, если будем ещё в ваших краях, то непременно обратимся к вам! Спасибо большое!
  • S
    Svetlana
    3 ноября 2023
    Рыбинск - бурлацкая столица Поволжья
    Понравился городок, чистый, ухоженный, уютный. Не на 100% понравился экскурсовод, переходила с темы на тему резко, остались непонятные вещи, за это сняли балл.

Ответы на вопросы от путешественников по Ярославлю в категории «Рыбинское водохранилище»

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  6. Церковь Ильи Пророка
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Сколько стоит экскурсия по Ярославлю в июне 2024
Сейчас в Ярославле в категории "Рыбинское водохранилище" можно забронировать 3 экскурсии от 2 600 до 15 000. Туристы уже оставили гидам 43 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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