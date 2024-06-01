Н Надежда Из Ярославля - в колоритный Рыбинск Были в конце мая на прекрасной экскурсии. Очень понравилась наш гид Лада, которая несколько часов с большой любовью рассказывала о своём родном крае и милейшем городе Рыбинск. Организовано всё было чётко, всё вовремя, спасибо нашему гиду и замечательному водителю Дмитрию

В Вера Из Ярославля - в колоритный Рыбинск Второй раз в Ярославле и второй раз у нас экскурсия с Ладой! Безумно интересно от самого начала пути и до конца! Спасибо!

О Ольга Из Ярославля - в колоритный Рыбинск читать дальше с учетом наших пожеланий, молодцы! Отдельная благодарность и восхищение нашему гиду, историку, прекрасному оратору, с великолепным юмором и артистическими данными, Марии!!! Познавательно, интересно и можно сказать театрально прошла наша экскурсия, на одном дыхании!!! Обязательно будем всем рекомендовать вашу удивительную экскурсию!!! Еще раз большое спасибо!!! Путешественницы из московского долголетия, Ярославский: Любовь, Людмила, Ирина, Галина и Ольга, благодарный ярославским организаторам и гидам за четкую организацию экскурсия

Е Екатерина Из Ярославля в столицу бурлаков - Рыбинск Отличная экскурсия, не смотря на плохую погоду. Наталья очень много знает и отвечала на все вопросы, которые ей задавали. Рыбинск прекрасный город.

О Олеся Из Ярославля в купеческий Рыбинск Индивидуальная на все 100%. Подстройка под запрос, погоду. Места для фото. Интересные истории, вкусные сувениры. Были на своей машине.

И ИРИНА Из Ярославля в столицу бурлаков - Рыбинск Запланировали экскурсию 11.01.2024. Кроме холодов был ужасный ветер. Но наш экскурсовод Наталия все продумала. Было комфортно и ООО очень интересно. Я полюбила Рыбинск и хочу туда вернуться летом. Безумно красивый, уютный город, колоритный.

И Ирина Из Ярославля в купеческий Рыбинск Посмотрели город, пристань, биржу, Красную площадь, памятник Ленину, Ошанину, Бендеру, Бурлаку, погуляли по набережной, очень вкусно покушали. Гид Лада с большой любовью рассказывала о Рыбинске, и о Тутаеве, пока мы ехали, и о Ярославле. Всё очень понравилось

С Светлана Из Ярославля в столицу бурлаков - Рыбинск Ездили сегодня 04.01.2024 в Рыбинск,какой красивый и приятный город!!! Кафе 12 стульев тоже очень понравилось! Погода немного подвела,но все остальное просто отлично! Спасибо гиду Наталье за ее профессионализм,рассказчик который знает много и очень интересно ее слушать!!! Спасибо за отдых!!

О Оксана Рыбинск - бурлацкая столица Поволжья Очень понравилась экскурсия в г. Рыбинск 2.11.23. Замечательный экскурсовод(Наталья Ивановна)увлечённо рассказывала нам о городе, его истории, достопримечательностях! Побывали и в Тутаеве. Всё отлично, если будем ещё в ваших краях, то непременно обратимся к вам! Спасибо большое!