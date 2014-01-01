Юлия проводит ещё 6 экскурсий

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Из Ярославля в столицу бурлаков — Рыбинск

Купцы, хлеб и рыба, строительство ГЭС и затопленный город Молога — экскурсия-открытие!

Юлия
Юлия – Гид из Ярославля
Рыбинск на своём веку повидал немало любопытного.

На прогулке 👣 вы обойдёте древние и современные символы города, послушаете, как он развивался, чем кормился, и поймете, каким образом вышло, что на дне Рыбинского моря 🌊 лежит целый город 🏙️.
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  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Группа не более 40 человек

  • 1 900 ₽ за человека

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Из Ярославля в столицу бурлаков — Рыбинск
Из Ярославля в столицу бурлаков — Рыбинск

Что вас ожидает

Нескучный Рыбинск
На территории городка селились ещё в 10 веке, после чего он был Рыбной слободой, поставляя царскому двору рыбу; а позже здесь развилась промышленность, построили заводы и знаменитую Рыбинскую ГЭС. Вы познакомитесь с культурными слоями города, осматривая достопримечательности 🏛️ разных эпох. Я покажу вам здание старой Хлебной Биржи, где в 19 веке купцы торговали хлебом. Приведу к единственному в мире памятнику бурлаку, а также к оригинальному монументу советскому поэту-песеннику — Льву Ошанину. Мы прогуляемся по главной улице — Крестовой, которая тянется вдоль Волги и чем-то напоминает Невский проспект. И, конечно, уделим внимание святыням Рыбинска: здесь и храм Георгия Победоносца с фресками — один из древнейших в городе, и Спасо-Преображенский собор со второй по высоте колокольней в России (после Петропавловского собора), и католический костёл.

Если захотите, мы также заедем на мытный рынок за местной рыбкой и осмотрим пивной завод Ивана Дурдина — яркую дореволюционную постройку.

Город-призрак Молога
У Рыбинска есть своя тайна — затерянный в глубине вод Рыбинского моря 🌊 город 🏙️ Молога. Это не легенда, а реальная история 📖, и вы убедитесь в её достоверности на экскурсии 🧭 в музее Мологского края. Здесь хранятся вещи жителей, предметы быта и остатки конструкций затопленного при строительстве Рыбинского водохранилища города. Вы рассмотрите экспонаты, а также увидите старые фотографии 📸 с изображением Мологи. А местный гид подробно расскажет о городе и о причинах его «затопления».

Организационные детали

• Длительность поездки указана с учетом дороги до Рыбинска, экскурсии и свободного времени в городе
​• Транспортное обслуживание (легковой автомобиль, минивен или микроавтобус) включено в цену поездки; места распределяются на усмотрение гида

Начало и место завершения
🚩 — ДК «Железнодорожник»
Из Ярославля в столицу бурлаков — Рыбинск
Из Ярославля в столицу бурлаков — Рыбинск
Из Ярославля в столицу бурлаков — Рыбинск
Из Ярославля в столицу бурлаков — Рыбинск
Из Ярославля в столицу бурлаков — Рыбинск
Из Ярославля в столицу бурлаков — Рыбинск
Из Ярославля в столицу бурлаков — Рыбинск
Из Ярославля в столицу бурлаков — Рыбинск

Экскурсия проводится во вторник в 10:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Юлия
Юлия
Добрый день! С 2014 года я занимаюсь организацией отдыха для гостей маршрута Золотое Кольцо России, и это — моя профессия, мой образ жизни и источник вдохновения. Мне помогает историческое образование и любовь к родному городу, а самый большой подарок в каждой экскурсии для меня — опыт общения с интересными людьми.
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