Юлия проводит ещё 6 экскурсий

На территории городка селились ещё в 10 веке, после чего он был Рыбной слободой, поставляя царскому двору рыбу; а позже здесь развилась промышленность, построили заводы и знаменитую Рыбинскую ГЭС. Вы познакомитесь с культурными слоями города, осматривая достопримечательности разных эпох. Я покажу вам здание старой Хлебной Биржи, где в 19 веке купцы торговали хлебом. Приведу к единственному в мире памятнику бурлаку, а также к оригинальному монументу советскому поэту-песеннику — Льву Ошанину. Мы прогуляемся по главной улице — Крестовой, которая тянется вдоль Волги и чем-то напоминает Невский проспект. И, конечно, уделим внимание святыням Рыбинска: здесь и храм Георгия Победоносца с фресками — один из древнейших в городе, и Спасо-Преображенский собор со второй по высоте колокольней в России (после Петропавловского собора), и католический костёл.
Если захотите, мы также заедем на мытный рынок за местной рыбкой и осмотрим пивной завод Ивана Дурдина — яркую дореволюционную постройку.
Город-призрак Молога
У Рыбинска есть своя тайна — затерянный в глубине вод Рыбинского моря город Молога. Это не легенда, а реальная история, и вы убедитесь в её достоверности на экскурсии в музее Мологского края. Здесь хранятся вещи жителей, предметы быта и остатки конструкций затопленного при строительстве Рыбинского водохранилища города. Вы рассмотрите экспонаты, а также увидите старые фотографии с изображением Мологи. А местный гид подробно расскажет о городе и о причинах его «затопления».
Организационные детали
Длительность поездки указана с учетом дороги до Рыбинска, экскурсии и свободного времени в городе * Транспортное обслуживание (легковой автомобиль, минивен или микроавтобус) включено в цену поездки; места распределяются на усмотрение гида
Экскурсия не предполагает глубокого исторического рассказа
в четверг в 10:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стандартный билет
3650 ₽
Дети до 18 лет
3600 ₽
Пенсионеры
3650 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
ДК «Железнодорожник»
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг в 10:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — Организатор в Ярославле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 4310 туристов
Мы — группа компаний, создающая качественные и яркие туры. Путешествия — наша страсть, и, не без гордости, признаёмся, что организуем экскурсии во всех 85 субъектах РФ без исключения.
Предметом нашего особенного читать дальшеуменьшить
и трепетного внимания является приём гостей в родных стенах — городе Ярославле, Ярославской области и ближайших окрестностях. Выезды в однодневные сборные поездки по этим направлениям с нашими лучшими краеведами осуществляются каждый день (даже по понедельникам)!
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на последних 30 из 45 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Анна
Дата посещения: 30 июл 2026
Спасибо за замечательное путешествие в прекрасный и уютный город Рыбинск. Все очень понравилось!
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Татьяна
Впечатления просто зашкаливают! 1. прекрасный гид Наталья! 2. тема затопления Мологи и ближайших деревень в музее Мологи и в нём хороший экскурсовод! 3. Рыбинск очень красив и интересен, своей историей, как купеческий город. Жалко мне было мало времени, хотелось ещё побывать здесь.
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Ирина
Экскурсия по Рыбинску — настоящее погружение в историю. Спасибо за увлекательные истории — было очень душевно и познавательно!
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Юлия
Рыбинск покорил наши сердца. И, благодаря строительным работам, скоро это будет городок, не уступающий по атмосфере старинным австрийским и немецким городкам. Меня лично особенно впечатлил музей фортепиано ❤
+1
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O
Optimist01
Все понравилось, гид Сергей прекрасный рассказчик. Экскурсия была познавательной и веселой.
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П
Павлова
Дата посещения: 18 сен 2025
Всё очень понравилось: автобус удобный, водитель хороший, экскурсовод Наталья очень интересно рассказывала.
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