Юлия проводит ещё 6 экскурсий

Рыбинск на своём веку повидал немало любопытного. На прогулке вы обойдёте древние и современные символы города, послушаете, как он развивался, чем кормился, и поймете, каким образом вышло, что на дне Рыбинского моря лежит целый город.

Описание экскурсии

Нескучный Рыбинск

На территории городка селились ещё в 10 веке, после чего он был Рыбной слободой, поставляя царскому двору рыбу; а позже здесь развилась промышленность, построили заводы и знаменитую Рыбинскую ГЭС. Вы познакомитесь с культурными слоями города, осматривая достопримечательности разных эпох. Я покажу вам здание старой Хлебной Биржи, где в 19 веке купцы торговали хлебом. Приведу к единственному в мире памятнику бурлаку, а также к оригинальному монументу советскому поэту-песеннику — Льву Ошанину. Мы прогуляемся по главной улице — Крестовой, которая тянется вдоль Волги и чем-то напоминает Невский проспект. И, конечно, уделим внимание святыням Рыбинска: здесь и храм Георгия Победоносца с фресками — один из древнейших в городе, и Спасо-Преображенский собор со второй по высоте колокольней в России (после Петропавловского собора), и католический костёл.

Если захотите, мы также заедем на мытный рынок за местной рыбкой и осмотрим пивной завод Ивана Дурдина — яркую дореволюционную постройку.

Город-призрак Молога

У Рыбинска есть своя тайна — затерянный в глубине вод Рыбинского моря город Молога. Это не легенда, а реальная история, и вы убедитесь в её достоверности на экскурсии в музее Мологского края. Здесь хранятся вещи жителей, предметы быта и остатки конструкций затопленного при строительстве Рыбинского водохранилища города. Вы рассмотрите экспонаты, а также увидите старые фотографии с изображением Мологи. А местный гид подробно расскажет о городе и о причинах его «затопления».

Организационные детали