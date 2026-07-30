Юлия проводит ещё 6 экскурсий

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Из Ярославля в столицу бурлаков - Рыбинск

Купцы, хлеб и рыба, строительство ГЭС и затопленный город Молога - экскурсия-открытие
Рыбинск на своём веку повидал немало любопытного.

На прогулке вы обойдёте древние и современные символы города, послушаете, как он развивался, чем кормился, и поймете, каким образом вышло, что на дне Рыбинского моря лежит целый город.
4.7
45 отзывов
Из Ярославля в столицу бурлаков - Рыбинск
Из Ярославля в столицу бурлаков - Рыбинск
Из Ярославля в столицу бурлаков - Рыбинск

Описание экскурсии

Нескучный Рыбинск

На территории городка селились ещё в 10 веке, после чего он был Рыбной слободой, поставляя царскому двору рыбу; а позже здесь развилась промышленность, построили заводы и знаменитую Рыбинскую ГЭС. Вы познакомитесь с культурными слоями города, осматривая достопримечательности разных эпох. Я покажу вам здание старой Хлебной Биржи, где в 19 веке купцы торговали хлебом. Приведу к единственному в мире памятнику бурлаку, а также к оригинальному монументу советскому поэту-песеннику — Льву Ошанину. Мы прогуляемся по главной улице — Крестовой, которая тянется вдоль Волги и чем-то напоминает Невский проспект. И, конечно, уделим внимание святыням Рыбинска: здесь и храм Георгия Победоносца с фресками — один из древнейших в городе, и Спасо-Преображенский собор со второй по высоте колокольней в России (после Петропавловского собора), и католический костёл.

Если захотите, мы также заедем на мытный рынок за местной рыбкой и осмотрим пивной завод Ивана Дурдина — яркую дореволюционную постройку.

Город-призрак Молога

У Рыбинска есть своя тайна — затерянный в глубине вод Рыбинского моря город Молога. Это не легенда, а реальная история, и вы убедитесь в её достоверности на экскурсии в музее Мологского края. Здесь хранятся вещи жителей, предметы быта и остатки конструкций затопленного при строительстве Рыбинского водохранилища города. Вы рассмотрите экспонаты, а также увидите старые фотографии с изображением Мологи. А местный гид подробно расскажет о городе и о причинах его «затопления».

Организационные детали

  • Длительность поездки указана с учетом дороги до Рыбинска, экскурсии и свободного времени в городе
    * Транспортное обслуживание (легковой автомобиль, минивен или микроавтобус) включено в цену поездки; места распределяются на усмотрение гида
  • Экскурсия не предполагает глубокого исторического рассказа

в четверг в 10:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет3650 ₽
Дети до 18 лет3600 ₽
Пенсионеры3650 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
ДК «Железнодорожник»
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг в 10:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — Организатор в Ярославле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 4310 туристов
Мы — группа компаний, создающая качественные и яркие туры. Путешествия — наша страсть, и, не без гордости, признаёмся, что организуем экскурсии во всех 85 субъектах РФ без исключения. Предметом нашего особенного
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и трепетного внимания является приём гостей в родных стенах — городе Ярославле, Ярославской области и ближайших окрестностях. Выезды в однодневные сборные поездки по этим направлениям с нашими лучшими краеведами осуществляются каждый день (даже по понедельникам)!

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на последних 30 из 45 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
33
4
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А
Дата посещения: 30 июл 2026
Спасибо за замечательное путешествие в прекрасный и уютный город Рыбинск. Все очень понравилось!
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Татьяна
Впечатления просто зашкаливают!
1. прекрасный гид Наталья!
2. тема затопления Мологи и ближайших деревень в музее Мологи и в нём хороший экскурсовод!
3. Рыбинск очень красив и интересен, своей историей, как купеческий город.
Жалко мне было мало времени, хотелось ещё побывать здесь.
Впечатления просто зашкаливают!
Впечатления просто зашкаливают!
Впечатления просто зашкаливают!
Впечатления просто зашкаливают!
Впечатления просто зашкаливают!
Впечатления просто зашкаливают!
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Ирина
Экскурсия по Рыбинску — настоящее погружение в историю. Спасибо за увлекательные истории — было очень душевно и познавательно!
Экскурсия по Рыбинску — настоящее погружение в историю. Спасибо за увлекательные истории — было очень душевно и познавательно!
Экскурсия по Рыбинску — настоящее погружение в историю. Спасибо за увлекательные истории — было очень душевно и познавательно!
Экскурсия по Рыбинску — настоящее погружение в историю. Спасибо за увлекательные истории — было очень душевно и познавательно!
Экскурсия по Рыбинску — настоящее погружение в историю. Спасибо за увлекательные истории — было очень душевно и познавательно!
Экскурсия по Рыбинску — настоящее погружение в историю. Спасибо за увлекательные истории — было очень душевно и познавательно!
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Юлия
Рыбинск покорил наши сердца. И, благодаря строительным работам, скоро это будет городок, не уступающий по атмосфере старинным австрийским и немецким городкам. Меня лично особенно впечатлил музей фортепиано ❤
Рыбинск покорил наши сердца. И, благодаря строительным работам, скоро это будет городок, не уступающий по атмосфере
Рыбинск покорил наши сердца. И, благодаря строительным работам, скоро это будет городок, не уступающий по атмосфере
Рыбинск покорил наши сердца. И, благодаря строительным работам, скоро это будет городок, не уступающий по атмосфере
Рыбинск покорил наши сердца. И, благодаря строительным работам, скоро это будет городок, не уступающий по атмосфере
Рыбинск покорил наши сердца. И, благодаря строительным работам, скоро это будет городок, не уступающий по атмосфере
Рыбинск покорил наши сердца. И, благодаря строительным работам, скоро это будет городок, не уступающий по атмосфере
Рыбинск покорил наши сердца. И, благодаря строительным работам, скоро это будет городок, не уступающий по атмосфере
Рыбинск покорил наши сердца. И, благодаря строительным работам, скоро это будет городок, не уступающий по атмосфере+1
Рыбинск покорил наши сердца. И, благодаря строительным работам, скоро это будет городок, не уступающий по атмосфере
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O
Все понравилось, гид Сергей прекрасный рассказчик. Экскурсия была познавательной и веселой.
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П
Дата посещения: 18 сен 2025
Всё очень понравилось: автобус удобный, водитель хороший, экскурсовод Наталья очень интересно рассказывала.
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