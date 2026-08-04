Юлия проводит ещё 6 экскурсий

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Из Ярославля в Тутаев - бывший Романов

Прогуляться по многоликому древнему городу, увидеть уникальные иконы и полюбоваться волжскими видами
Разделённый Волгой надвое город будто символизирует братьев Бориса и Глеба.

Мы погрузимся в волшебный мир средневековых фресок, полюбуемся храмами Романовской стороны, вспоминая удивительные исторические события.
4.6
28 отзывов
Из Ярославля в Тутаев - бывший Романов
Из Ярославля в Тутаев - бывший Романов
Из Ярославля в Тутаев - бывший Романов

Описание экскурсии

  • Мы посетим Покровский храм, где хранится удивительная икона «О прибавлении ума»
  • Увидим историческую часть города Романова
  • Прогуляемся по Кустодиевскому бульвару
  • И поговорим о работах художника
  • Отыщем знакомые по картинам «Гуляние на Волге» или «Провинция» пейзажи
  • А ещё я расскажу, почему Крестовоздвиженский собор прозвали тем, «что в валах» и как появилась знаменитая порода романовских овец

Организационные детали

В зависимости от количества человек поедем на легковом авто, минивэне или микроавтобусе.

во вторник в 10:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет3900 ₽
Дети до 18 лет3800 ₽
Пенсионеры3800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У ДК «Железнодорожник»
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник в 10:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — Организатор в Ярославле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провела экскурсии для 4314 туристов
Мы — группа компаний, создающая качественные и яркие туры. Путешествия — наша страсть, и, не без гордости, признаёмся, что организуем экскурсии во всех 85 субъектах РФ без исключения. Предметом нашего особенного
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и трепетного внимания является приём гостей в родных стенах — городе Ярославле, Ярославской области и ближайших окрестностях. Выезды в однодневные сборные поездки по этим направлениям с нашими лучшими краеведами осуществляются каждый день (даже по понедельникам)!

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на 28 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Дата посещения: 4 авг 2026
Большое спасибо экскурсоводу Наталье, которая обладает энцеклопедическими знаниями и с удодовольствием с наии поделилась. Было очень интересно, познавательно даже мне коренной ярославне.!!!
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О
Экскурсия нам очень понравилась. Спасибо, Наталье Ивановне. Она профессионал своего дела. Очень интересно подобран материал, много информации, подается интересно так,чтоб по максимум все запомнилось. Очень всем советую.
Экскурсия нам очень понравилась. Спасибо, Наталье Ивановне. Она профессионал своего дела. Очень интересно подобран материал, много
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С
14 апреля состоялось моё долгожданное путешествие в город Тутаев.
Началось оно в Ярославле. Машина с моими спутниками и гидом Натальей ждала меня на привокзальной площади. Машина комфортабельная, гид опытный, знающий и
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любящий свой край. Путешествие было очень содержательным, много путевой информации пока добрались до Тутаева и о самом городе Тутаеве получился очень интересный рассказ. Прекрасный городской музей в Тутаеве. Я специально приехала к Иконе Всемилостивого Спаса, к которой собиралась приехать уже давно. Моё заветное желание исполнилось в эти светлые Пасхальные дни. За это отдельное спасибо Наталье. Мы заехали посмотреть на город Рыбинск. Я признательна Наталье за такую возможность. Рыбинск очень красивый город с богатой историей, прекрасные виды на Волгу, на старинные здания. Наталья очень интересно и тепло рассказывала нам об этом городе. На обратном пути мы заехали в город Романов, который располагается на противоположном берегу Волги и города Борисоглебска (всё вместе это город Тутаев). Поездка мне понравилась и запомнилась, планирую побывать здесь ещё. Спасибо организаторам поездки и гиду Наталье!

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Мороз
С Натальей путешествуем не первый раз. Очень увлеченный,знающий материал и отличный рассказчик. Экскурсия самобытная,рекомендую.
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Ольга
Ездили с малышом один год! С коляской! Спасибо, что разрешили. Ребенок выдержал прекрасно. Очень понравилась экскурсия! Очень вежливый водитель Александр, помогал погрузить и выгрузить нас с коляской. Татьяна, экскурсовод, очень
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много и интересно рассказывала о городе все часы, не прирываясь! Показала много наглядного материала с фото, у нее с собой целая папка. Виды открывающиеся на город с обеих сторон Волги такие потрясающие, так заряжают своей красотой, глаз не оторвать! Прокатились на пароме, обратно на моторной лодке! Супер! Впечатления самые положительные и незабываемые! Спасибо Вам!

Ездили с малышом один год! С коляской! Спасибо, что разрешили. Ребенок выдержал прекрасно. Очень понравилась экскурсия!
Ездили с малышом один год! С коляской! Спасибо, что разрешили. Ребенок выдержал прекрасно. Очень понравилась экскурсия!
Ездили с малышом один год! С коляской! Спасибо, что разрешили. Ребенок выдержал прекрасно. Очень понравилась экскурсия!
Ездили с малышом один год! С коляской! Спасибо, что разрешили. Ребенок выдержал прекрасно. Очень понравилась экскурсия!
Ездили с малышом один год! С коляской! Спасибо, что разрешили. Ребенок выдержал прекрасно. Очень понравилась экскурсия!
Ездили с малышом один год! С коляской! Спасибо, что разрешили. Ребенок выдержал прекрасно. Очень понравилась экскурсия!
Ездили с малышом один год! С коляской! Спасибо, что разрешили. Ребенок выдержал прекрасно. Очень понравилась экскурсия!
Ездили с малышом один год! С коляской! Спасибо, что разрешили. Ребенок выдержал прекрасно. Очень понравилась экскурсия!
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Л
Отличная экскурсия в Тутаев
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