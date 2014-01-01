Юлия проводит ещё 6 экскурсий

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Из Ярославля в Тутаев-Романов-Борисоглебск

Прогуляться по многоликому древнему городу, увидеть уникальные иконы и полюбоваться волжскими видами

Юлия
Юлия – Гид из Ярославля
Разделенный Волгой надвое город 🏙️ будто символизирует братьев Бориса и Глеба.

Мы погрузимся в волшебный мир средневековых фресок, увидим огромную, трехметровую Царь-икону Спаса Всемилостивого и полюбуемся храмами Романовской стороны, вспоминая удивительные исторические события.
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  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Группа не более 40 человек

  • 1 550 ₽ за человека

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Из Ярославля в Тутаев-Романов-Борисоглебск
Из Ярославля в Тутаев-Романов-Борисоглебск

Что вас ожидает

Берег правый
Холмистые берега Волги живописно усеяны маковками древних церквей, хранящих уникальные реликвии. Я покажу фрески XVII века Воскресенского собора, одна из которых посвящена разрушению Вавилонской башни, и расскажу о жизни города в период раскола. Мы увидим чудотворную икону Спаса Всемилостивого XV века и вспомним легенды о ее происхождении.

Берег левый
После паромной переправы на левый берег мы посетим Покровский храм, где хранится удивительная икона «О прибавлении ума», и увидим историческую часть города Романова. Прогуливаясь по Кустодиевскому бульвару, поговорим о работах художника и отыщем знакомые по картинам «Гуляние на Волге» или «Провинция» пейзажи. А еще я расскажу, почему Крестовоздвиженский собор прозвали тем, «что в валах» и как появилась знаменитая порода романовских овец.

Организационные детали

  • Транспортное обслуживание (легковой автомобиль, минивен или микроавтобус в зависимости от количества человек в группе) включено в стоимость
  • Во время экскурсии 🧭 предусмотрена переправа на пароме (или небольшой моторной лодке) с одного берега на другой
Начало и место завершения
🚩 у ДК «Железнодорожник»
Из Ярославля в Тутаев-Романов-Борисоглебск
Из Ярославля в Тутаев-Романов-Борисоглебск
Из Ярославля в Тутаев-Романов-Борисоглебск
Из Ярославля в Тутаев-Романов-Борисоглебск
Из Ярославля в Тутаев-Романов-Борисоглебск
Из Ярославля в Тутаев-Романов-Борисоглебск
Из Ярославля в Тутаев-Романов-Борисоглебск
Из Ярославля в Тутаев-Романов-Борисоглебск

Экскурсия проводится в четверг в 10:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Юлия
Юлия
Добрый день! С 2014 года я занимаюсь организацией отдыха для гостей маршрута Золотое Кольцо России, и это — моя профессия, мой образ жизни и источник вдохновения. Мне помогает историческое образование и любовь к родному городу, а самый большой подарок в каждой экскурсии для меня — опыт общения с интересными людьми.
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