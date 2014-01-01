Юлия проводит ещё 6 экскурсий

Берег правый Холмистые берега Волги живописно усеяны маковками древних церквей, хранящих уникальные реликвии. Я покажу фрески XVII века Воскресенского собора, одна из которых посвящена разрушению Вавилонской башни, и расскажу о жизни города в период раскола. Мы увидим чудотворную икону Спаса Всемилостивого XV века и вспомним легенды о ее происхождении.
Берег левый После паромной переправы на левый берег мы посетим Покровский храм, где хранится удивительная икона «О прибавлении ума», и увидим историческую часть города Романова. Прогуливаясь по Кустодиевскому бульвару, поговорим о работах художника и отыщем знакомые по картинам «Гуляние на Волге» или «Провинция» пейзажи. А еще я расскажу, почему Крестовоздвиженский собор прозвали тем, «что в валах» и как появилась знаменитая порода романовских овец.
Организационные детали
Транспортное обслуживание (легковой автомобиль, минивен или микроавтобус в зависимости от количества человек в группе) включено в стоимость
Во время экскурсии 🧭 предусмотрена переправа на пароме (или небольшой моторной лодке) с одного берега на другой
Начало и место завершения
🚩 у ДК «Железнодорожник»
Экскурсия проводится в четверг в 10:00
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 40 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Добрый день! С 2014 года я занимаюсь организацией отдыха для гостей маршрута Золотое Кольцо России, и это — моя профессия, мой образ жизни и источник вдохновения. Мне помогает историческое образование и любовь к родному городу, а самый большой подарок в каждой экскурсии для меня — опыт общения с интересными людьми.