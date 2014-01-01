Юлия проводит ещё 6 экскурсий

Что вас ожидает

Берег правый

Холмистые берега Волги живописно усеяны маковками древних церквей, хранящих уникальные реликвии. Я покажу фрески XVII века Воскресенского собора, одна из которых посвящена разрушению Вавилонской башни, и расскажу о жизни города в период раскола. Мы увидим чудотворную икону Спаса Всемилостивого XV века и вспомним легенды о ее происхождении.

Берег левый

После паромной переправы на левый берег мы посетим Покровский храм, где хранится удивительная икона «О прибавлении ума», и увидим историческую часть города Романова. Прогуливаясь по Кустодиевскому бульвару, поговорим о работах художника и отыщем знакомые по картинам «Гуляние на Волге» или «Провинция» пейзажи. А еще я расскажу, почему Крестовоздвиженский собор прозвали тем, «что в валах» и как появилась знаменитая порода романовских овец.

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