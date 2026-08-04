Юлия проводит ещё 6 экскурсий

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любящий свой край. Путешествие было очень содержательным, много путевой информации пока добрались до Тутаева и о самом городе Тутаеве получился очень интересный рассказ. Прекрасный городской музей в Тутаеве. Я специально приехала к Иконе Всемилостивого Спаса, к которой собиралась приехать уже давно. Моё заветное желание исполнилось в эти светлые Пасхальные дни. За это отдельное спасибо Наталье. Мы заехали посмотреть на город Рыбинск. Я признательна Наталье за такую возможность. Рыбинск очень красивый город с богатой историей, прекрасные виды на Волгу, на старинные здания. Наталья очень интересно и тепло рассказывала нам об этом городе. На обратном пути мы заехали в город Романов, который располагается на противоположном берегу Волги и города Борисоглебска (всё вместе это город Тутаев). Поездка мне понравилась и запомнилась, планирую побывать здесь ещё. Спасибо организаторам поездки и гиду Наталье!