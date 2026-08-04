Юлия проводит ещё 6 экскурсий

Разделённый Волгой надвое город будто символизирует братьев Бориса и Глеба.
Мы погрузимся в волшебный мир средневековых фресок, полюбуемся храмами Романовской стороны, вспоминая удивительные исторические события.
Мы погрузимся в волшебный мир средневековых фресок, полюбуемся храмами Романовской стороны, вспоминая удивительные исторические события.
Описание экскурсии
- Мы посетим Покровский храм, где хранится удивительная икона «О прибавлении ума»
- Увидим историческую часть города Романова
- Прогуляемся по Кустодиевскому бульвару
- И поговорим о работах художника
- Отыщем знакомые по картинам «Гуляние на Волге» или «Провинция» пейзажи
- А ещё я расскажу, почему Крестовоздвиженский собор прозвали тем, «что в валах» и как появилась знаменитая порода романовских овец
Организационные детали
В зависимости от количества человек поедем на легковом авто, минивэне или микроавтобусе.
во вторник в 10:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|3900 ₽
|Дети до 18 лет
|3800 ₽
|Пенсионеры
|3800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У ДК «Железнодорожник»
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник в 10:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — Организатор в Ярославле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провела экскурсии для 4314 туристов
Мы — группа компаний, создающая качественные и яркие туры. Путешествия — наша страсть, и, не без гордости, признаёмся, что организуем экскурсии во всех 85 субъектах РФ без исключения. Предметом нашего особенного
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 28 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Дата посещения: 4 авг 2026
Большое спасибо экскурсоводу Наталье, которая обладает энцеклопедическими знаниями и с удодовольствием с наии поделилась. Было очень интересно, познавательно даже мне коренной ярославне.!!!
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О
Экскурсия нам очень понравилась. Спасибо, Наталье Ивановне. Она профессионал своего дела. Очень интересно подобран материал, много информации, подается интересно так,чтоб по максимум все запомнилось. Очень всем советую.
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С
14 апреля состоялось моё долгожданное путешествие в город Тутаев.
Началось оно в Ярославле. Машина с моими спутниками и гидом Натальей ждала меня на привокзальной площади. Машина комфортабельная, гид опытный, знающий и
Началось оно в Ярославле. Машина с моими спутниками и гидом Натальей ждала меня на привокзальной площади. Машина комфортабельная, гид опытный, знающий и
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С Натальей путешествуем не первый раз. Очень увлеченный,знающий материал и отличный рассказчик. Экскурсия самобытная,рекомендую.
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Ездили с малышом один год! С коляской! Спасибо, что разрешили. Ребенок выдержал прекрасно. Очень понравилась экскурсия! Очень вежливый водитель Александр, помогал погрузить и выгрузить нас с коляской. Татьяна, экскурсовод, очень
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Л
Отличная экскурсия в Тутаев
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