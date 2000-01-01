Еще несколько необычных экскурсий в Ярославле

Что вас ожидает

Ярославль изнутри

Мы начнем прогулку 👣 с Богоявленской площади: вы увидите Спасо-Преображенский монастырь и узнаете историю 📖 доходного дома Пастухова, где останавливался Дюма. Не спеша пройдете по Которосльной набережной, осмотрите храм Михаила Архангела и церковь ⛪ Николы Рубленого и отыщете место основания Ярославля. Кроме того, мы сделаем остановку на Стрелке и сфотографируем Успенский собор — один из главных символов города.

Ярославль сквозь столетия

Вы услышите о становлении Ярославля, увидите его первый каменный храм и заглянете на Советскую площадь и в церковь ⛪ Ильи Пророка. Через Красную площадь пройдете к драматическому театру имени Волкова и узнаете, почему Ярославль так стремительно развивался, во многом опережая другие города. Кроме того, я покажу «Ярославскую невесту», расскажу о ключевых фигурах в истории 📖 города и подскажу, где встретить местного призрака.

Организационные детали

По желанию мы можем выпить 🍹 горячий чай в монастырской трапезной. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.