Еще несколько необычных экскурсий в Ярославле

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Ярославль тысячелетний

Увидеть главные достопримечательности города и услышать о самых ярких моментах его истории

Сергей
Сергей – Гид из Ярославля
Вы расшифруете традиции и легенды Ярославля, рассмотрите старинные церкви и посетите места, где снимались добрые советские фильмы 🎥.

Раскроете, в каком доме находился подъезд НКВД, почему один известный купец чуть не лишился дара речи и где собирали налоги на ношение бороды.

А еще узнаете, что такое «захаб» и почему в Ярославле выпускали конфеты «Я не в силах больше пить».
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 2 000 ₽ за экскурсию

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Ярославль тысячелетний
Ярославль тысячелетний

Что вас ожидает

Ярославль изнутри
Мы начнем прогулку 👣 с Богоявленской площади: вы увидите Спасо-Преображенский монастырь и узнаете историю 📖 доходного дома Пастухова, где останавливался Дюма. Не спеша пройдете по Которосльной набережной, осмотрите храм Михаила Архангела и церковь ⛪ Николы Рубленого и отыщете место основания Ярославля. Кроме того, мы сделаем остановку на Стрелке и сфотографируем Успенский собор — один из главных символов города.

Ярославль сквозь столетия
Вы услышите о становлении Ярославля, увидите его первый каменный храм и заглянете на Советскую площадь и в церковь ⛪ Ильи Пророка. Через Красную площадь пройдете к драматическому театру имени Волкова и узнаете, почему Ярославль так стремительно развивался, во многом опережая другие города. Кроме того, я покажу «Ярославскую невесту», расскажу о ключевых фигурах в истории 📖 города и подскажу, где встретить местного призрака.

Организационные детали

По желанию мы можем выпить 🍹 горячий чай в монастырской трапезной. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.

Начало и место завершения
🚩 на Богоявленской площади
Ярославль тысячелетний
Ярославль тысячелетний
Ярославль тысячелетний
Ярославль тысячелетний

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Сергей
Сергей
Меня зовут Сергей, я работаю в сфере туризма более 15 лет, много путешествую. Ярославль занимает особое место в моем сердце, здесь всегда уютно и очень красиво. А местные жители — ярославны и ярославцы — радушны и улыбчивы. Добро пожаловать в наш старинный город, друзья!
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