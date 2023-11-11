Проследить хронологию, архитектуру города и судьбы замечательных людей сквозь 10 веков истории
За дружеской беседой — без утомительных цифр и терминов — мы совершим прогулку-путешествие в пространстве и времени. Она пройдёт от границ Земляного города до самого сердца Ярославского кремля.
Я покажу город таким, каким знают его ярославцы — с самыми интересными достопримечательностями, связанными с ними историями и городскими легендами.
Я покажу город таким, каким знают его ярославцы — с самыми интересными достопримечательностями, связанными с ними историями и городскими легендами.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Начнём прогулку с конца 20-го века. Мы увидим знаменитый ярославский речной вокзал, чьи проектировщики и строители были отмечен Государственной премией РСФСР.
- Уже через 100 метров мы погрузимся в 18-й век, ознаменованный расцветом купечества. Я расскажу, как исторический центр Ярославля вошёл в список объектов, находящихся под охраной ЮНЕСКО.
- Прогуливаясь вдоль ограды Волжской набережной, мы полюбуемся фасадом Губернаторского дома и узнаем, как многим обязаны ярославцы императору Александру I.
- Я познакомлю вас с историями купеческих особняков, в одном из которых почти два десятилетия жил опальный герцог Бирон.
- Двигаясь всё дальше, в 17-й век, мы познакомимся с особенностями ярославской школы зодчества у первой каменной церкви на территории Земляного города — храма Николы Надеина.
- Ещё шаг — и мы в эпохе княжения юного Ярослава, впоследствии прозванного Мудрым. Перейдя через Медведицкий овраг, остановимся на месте основания города и узнаем его самую древнюю легенду.
- Познакомимся с напоминающей римский Пантеон Ильинско-Тихоновской церковью, самым старым ярославским храмом.
- Полюбуемся изразцовой росписью современного Успенского собора, построенного на месте каменного храма, возведенного в 1215 году. Узнаем о нелёгкой судьбе этого храма, который трижды был стёрт с лица земли и, подобно фениксу, каждый раз возрождался из пепла.
- И, конечно же, посетим самое сердце набережной — ярославскую Стрелку. Здесь мы непременно сделаем эффектные фотографии и селфи.
Организационные детали
Это пешеходная прогулка без дополнительных расходов.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе Волжской набережной
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Ярославле
Я коренная ярославна, знаю и люблю свой город. Я работаю в Министерстве туризма Ярославской области, получила диплом экскурсовода в Томском государственном университете. Очень хочу стать интересной и полезной для гостей моего Ярославля.
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