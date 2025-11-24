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Андрей Юлия - прекрасный, способный увлечь любого, рассказчик. Во время экскурсии было очень интересно и познавательно. Подкупила готовность экскурсовода к учету пожеланий клиентов и передаче полезной информации об Ярославле вне рамок экскурсии. Получили огромное удовольствие, хотя погода и пыталась помешать это сделать. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

М Михаил Очень хорошая экскурсия. Не смотря на ограниченность по времени на посещение Ярославля, получили все представление о городе. Юлия готова подстроиться под клиента и дать всю необходимую информацию. Очень рекомендую Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

С Светлана Экскурсия понравилась!

Экскурсовод Юлия подготовила очень удачный маршрут, нескучный рассказ и интересные факты!

Её подача материала увлекательна и вызывает любопытство.

Мы остались очень довольны! Спасибо большое за прогулку и ваш неподдельный интерес к городу, который мы разделили с вами в эту встречу! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

М Мария Юлию рекомендуем: интересная подача материала и индивидуальный подход, возможность построить маршрут с учетом пожеланий заказчика. На все интересующие вопросы Юлия ответила, и прислала дополнительный материал для изучения после мероприятия, за что особенная благодарность 🫶 обязательно вернемся еще. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

И Ирина Экскурсия прошла увлекательно! Юлия интересно рассказывает о истории прошлого Ярославля, отвечает на возникающие вопросы. Рассказывает не просто сухие цифры-- дата, а добавляет интересные легенды, поверья) Мы приедем к Вам на экскурсию летом, уже по другому маршруту! Спасибо! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет