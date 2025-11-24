Экскурсия по Волжской набережной Ярославля предлагает уникальную возможность окунуться в историю города.
Начав с конца 20-го века, вы увидите речной вокзал, узнаете о купеческом прошлом и посетите знаковые места, такие как Губернаторский дом и храм Николы Надеина. Завершите прогулку на ярославской Стрелке, где можно сделать эффектные фотографии. Это идеальный способ узнать Ярославль через его архитектуру и легенды
Начав с конца 20-го века, вы увидите речной вокзал, узнаете о купеческом прошлом и посетите знаковые места, такие как Губернаторский дом и храм Николы Надеина. Завершите прогулку на ярославской Стрелке, где можно сделать эффектные фотографии. Это идеальный способ узнать Ярославль через его архитектуру и легенды
5 причин купить эту экскурсию
- 🌊 Путешествие сквозь века
- 🏛️ Знакомство с архитектурой
- 📸 Эффектные фотографии
- 🕰️ Исторические легенды
- 🚶♂️ Пешеходная прогулка
Что можно увидеть
- Речной вокзал
- Губернаторский дом
- Храм Николы Надеина
- Ильинско-Тихоновская церковь
- Успенский собор
- Ярославская Стрелка
Описание экскурсии
- Начнём прогулку с конца 20-го века. Мы увидим знаменитый ярославский речной вокзал, чьи проектировщики и строители были отмечены Государственной премией РСФСР.
- Уже через 100 метров мы погрузимся в 18-й век, ознаменованный расцветом купечества. Я расскажу, как исторический центр Ярославля вошёл в список объектов, находящихся под охраной ЮНЕСКО.
- Прогуливаясь вдоль ограды Волжской набережной, мы полюбуемся фасадом Губернаторского дома и узнаем, как многим обязаны ярославцы императору Александру I.
- Я познакомлю вас с историями купеческих особняков, в одном из которых почти два десятилетия жил опальный герцог Бирон.
- Двигаясь всё дальше, в 17-й век, мы познакомимся с особенностями ярославской школы зодчества у первой каменной церкви на территории Земляного города — храма Николы Надеина.
- Ещё шаг — и мы в эпохе княжения юного Ярослава, впоследствии прозванного Мудрым. Перейдя через Медведицкий овраг, остановимся на месте основания города и узнаем его самую древнюю легенду.
- Познакомимся с напоминающей римский Пантеон Ильинско-Тихоновской церковью, самым старым ярославским храмом.
- Полюбуемся изразцовой росписью современного Успенского собора, построенного на месте каменного храма, возведенного в 1215 году. Узнаем о нелёгкой судьбе этого храма, который трижды был стёрт с лица земли и, подобно фениксу, каждый раз возрождался из пепла.
- И, конечно же, посетим самое сердце набережной — ярославскую Стрелку. Здесь мы непременно сделаем эффектные фотографии и селфи.
Организационные детали
Это пешеходная прогулка без дополнительных расходов.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Волжской набережной
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Ярославле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 7 часов
Провела экскурсии для 513 туристов
Я коренная ярославна, знаю и люблю свой город. Работаю журналистом в областной газете, получила диплом экскурсовода в Томском государственном университете. Очень хочу стать интересной и полезной для гостей моего Ярославля.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 15 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Юлия - прекрасный, способный увлечь любого, рассказчик. Во время экскурсии было очень интересно и познавательно. Подкупила готовность экскурсовода к учету пожеланий клиентов и передаче полезной информации об Ярославле вне рамок экскурсии. Получили огромное удовольствие, хотя погода и пыталась помешать это сделать.
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М
Очень хорошая экскурсия. Не смотря на ограниченность по времени на посещение Ярославля, получили все представление о городе. Юлия готова подстроиться под клиента и дать всю необходимую информацию. Очень рекомендую
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С
Экскурсия понравилась!
Экскурсовод Юлия подготовила очень удачный маршрут, нескучный рассказ и интересные факты!
Её подача материала увлекательна и вызывает любопытство.
Мы остались очень довольны! Спасибо большое за прогулку и ваш неподдельный интерес к городу, который мы разделили с вами в эту встречу!
Экскурсовод Юлия подготовила очень удачный маршрут, нескучный рассказ и интересные факты!
Её подача материала увлекательна и вызывает любопытство.
Мы остались очень довольны! Спасибо большое за прогулку и ваш неподдельный интерес к городу, который мы разделили с вами в эту встречу!
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М
Юлию рекомендуем: интересная подача материала и индивидуальный подход, возможность построить маршрут с учетом пожеланий заказчика. На все интересующие вопросы Юлия ответила, и прислала дополнительный материал для изучения после мероприятия, за что особенная благодарность 🫶 обязательно вернемся еще.
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И
Экскурсия прошла увлекательно! Юлия интересно рассказывает о истории прошлого Ярославля, отвечает на возникающие вопросы. Рассказывает не просто сухие цифры-- дата, а добавляет интересные легенды, поверья) Мы приедем к Вам на экскурсию летом, уже по другому маршруту! Спасибо!
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Е
Прекрасная, неторопливая прогулка по набережной Волги. Юлия интересно рассказывает про достопримечательности, фактически про каждый дом. Легенды, сказки и исторические факты - всё есть в рассказе и каждый обязательно услышит новую для себя информацию.
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