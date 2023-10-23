К иконе Богоматери
Приглашаю вас посетить средневековый монастырь, в котором царит атмосфера спокойствия и уюта.
Наш путь лежит в женскую обитель — Свято-Введенский Толгский монастырь, где вы увидите чудотворную икону Богоматери, а также сможете прогуляться по по красивой территории с кедровой рощей.
Наш путь лежит в женскую обитель — Свято-Введенский Толгский монастырь, где вы увидите чудотворную икону Богоматери, а также сможете прогуляться по по красивой территории с кедровой рощей.
Ближайшие даты:
23
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Описание
Что вас ждетПредлагаю отправиться в женскую обитель — Свято-Введенский Толгский женский монастырь, в котором находится чудотворная икона Богоматери XIV века. Это один из главных центров православия и духовной жизни, памятник истории и культуры. Монастырь расположен на противоположном от Ярославля, левом берегу Волги всего в 20 км. от центра.
Именно здесь вы сможете ощутить неспешность всей нашей жизни, особое спокойствие и умиротворение. Вы узнаете историю монастыря, приложитесь к иконе, от которой исцеление получил сам Иван Грозный! А еще прогуляетесь по красивой территории с кедровой рощей — для этого у вас будет свободное время.
ежедневно
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортные услуги (легковое авто вместимостью до 4 человек)
- Услуги гида
- Что не входит
- Личные расходы
- Обед в трапезной
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: площадь Волкова, 1Завершение: площадь Богоявления
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневноЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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