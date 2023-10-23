Что вас ждетПредлагаю отправиться в женскую обитель — Свято-Введенский Толгский женский монастырь, в котором находится чудотворная икона Богоматери XIV века. Это один из главных центров православия и духовной жизни, памятник истории и культуры. Монастырь расположен на противоположном от Ярославля, левом берегу Волги всего в 20 км. от центра.

Именно здесь вы сможете ощутить неспешность всей нашей жизни, особое спокойствие и умиротворение. Вы узнаете историю монастыря, приложитесь к иконе, от которой исцеление получил сам Иван Грозный! А еще прогуляетесь по красивой территории с кедровой рощей — для этого у вас будет свободное время.