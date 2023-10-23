К иконе Богоматери: Свято-Введенский Толгский женский монастырь

К иконе Богоматери

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Приглашаю вас посетить средневековый монастырь, в котором царит атмосфера спокойствия и уюта.

Наш путь лежит в женскую обитель — Свято-Введенский Толгский монастырь, где вы увидите чудотворную икону Богоматери, а также сможете прогуляться по по красивой территории с кедровой рощей.
К иконе Богоматери: Свято-Введенский Толгский женский монастырь
К иконе Богоматери: Свято-Введенский Толгский женский монастырь
К иконе Богоматери: Свято-Введенский Толгский женский монастырь
К иконе Богоматери: Свято-Введенский Толгский женский монастырь
К иконе Богоматери: Свято-Введенский Толгский женский монастырь
К иконе Богоматери: Свято-Введенский Толгский женский монастырь
Ближайшие даты:
23
окт
24
окт
25
окт
26
окт
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Описание

Что вас ждетПредлагаю отправиться в женскую обитель — Свято-Введенский Толгский женский монастырь, в котором находится чудотворная икона Богоматери XIV века. Это один из главных центров православия и духовной жизни, памятник истории и культуры. Монастырь расположен на противоположном от Ярославля, левом берегу Волги всего в 20 км. от центра.
Именно здесь вы сможете ощутить неспешность всей нашей жизни, особое спокойствие и умиротворение. Вы узнаете историю монастыря, приложитесь к иконе, от которой исцеление получил сам Иван Грозный! А еще прогуляетесь по красивой территории с кедровой рощей — для этого у вас будет свободное время.

ежедневно

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортные услуги (легковое авто вместимостью до 4 человек)
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
  • Обед в трапезной
Где начинаем и завершаем?
Начало: площадь Волкова, 1
Завершение: площадь Богоявления
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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