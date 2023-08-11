Свято-Введенский Толгский женский монастырь — одна из жемчужин ярославской земли. Он расположен на берегу Волги в получасе езды от Ярославля. Основанный в XIV веке, монастырь привлекает гостей нашего края не только чудотворной Толгской иконой, но и потрясающей архитектурой XVII века!

Что вас ждетНа территории монастыря вы побываете в старинной кедровой роще, посаженной, по легенде, еще во времена Ивана Грозного. Толга всегда встречает гостей морем цветов, прекрасными чёрными лебедями, которых можно кормить практически с рук, и вкуснейшими пряниками местного производства.

Большая территория монастыря огорожена стенами, а внутри находится ряд зданий различного назначения. Строились они в разные столетия, и почти все сохранились до наших дней, кроме деревянных строений. Самым древним является храмом обители является храм в честь Воздвижения Честнаго и Животворящего Креста Господня 1625 года.