В Толгскую обитель в небольшой группе

Экскурсия из Ярославля: Посещение Свято-Введенского Толгского женского монастыря

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Предлагаем побывать в необыкновенном средневековом монастыре, который славится не только красотой, но и особой атмосферой, — в Свято-Введенском Толгском женском монастыре. Именно здесь находится чудотворная Толгская икона, главная святыня ярославской земли.

Вы увидите потрясающую архитектуру XVII века, ценные фрески и белокаменные своды храмов, прогуляетесь по старинной кедровой роще и познакомитесь с прекрасными черными лебедями.
В Толгскую обитель в небольшой группе
В Толгскую обитель в небольшой группе
В Толгскую обитель в небольшой группе
В Толгскую обитель в небольшой группе
В Толгскую обитель в небольшой группе
В Толгскую обитель в небольшой группе
Ближайшие даты:
11
авг
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авг
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Что вас ожидает:

  • Исторический центр Ярославля
  • Толгский монастырь
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Свято-Введенский Толгский женский монастырь — одна из жемчужин ярославской земли. Он расположен на берегу Волги в получасе езды от Ярославля. Основанный в XIV веке, монастырь привлекает гостей нашего края не только чудотворной Толгской иконой, но и потрясающей архитектурой XVII века!
Что вас ждетНа территории монастыря вы побываете в старинной кедровой роще, посаженной, по легенде, еще во времена Ивана Грозного. Толга всегда встречает гостей морем цветов, прекрасными чёрными лебедями, которых можно кормить практически с рук, и вкуснейшими пряниками местного производства.
Большая территория монастыря огорожена стенами, а внутри находится ряд зданий различного назначения. Строились они в разные столетия, и почти все сохранились до наших дней, кроме деревянных строений. Самым древним является храмом обители является храм в честь Воздвижения Честнаго и Животворящего Креста Господня 1625 года.

понедельник 10.00, пятница 10.00

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Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Путевая экскурсия
  • Экскурсия по монастырю
  • Транспорт
  • Вода
  • Небольшой перекус
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договорённости
Завершение: Исторический центр Ярославля
Когда и сколько длится?
Когда: понедельник 10.00, пятница 10.00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Свято-Введенский Толгский женский монастырь
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