Экскурсия из Ярославля: Посещение Свято-Введенского Толгского женского монастыря
Предлагаем побывать в необыкновенном средневековом монастыре, который славится не только красотой, но и особой атмосферой, — в Свято-Введенском Толгском женском монастыре. Именно здесь находится чудотворная Толгская икона, главная святыня ярославской земли.
Вы увидите потрясающую архитектуру XVII века, ценные фрески и белокаменные своды храмов, прогуляетесь по старинной кедровой роще и познакомитесь с прекрасными черными лебедями.
Вы увидите потрясающую архитектуру XVII века, ценные фрески и белокаменные своды храмов, прогуляетесь по старинной кедровой роще и познакомитесь с прекрасными черными лебедями.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Исторический центр Ярославля
- Толгский монастырь
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При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Свято-Введенский Толгский женский монастырь — одна из жемчужин ярославской земли. Он расположен на берегу Волги в получасе езды от Ярославля. Основанный в XIV веке, монастырь привлекает гостей нашего края не только чудотворной Толгской иконой, но и потрясающей архитектурой XVII века!
Что вас ждетНа территории монастыря вы побываете в старинной кедровой роще, посаженной, по легенде, еще во времена Ивана Грозного. Толга всегда встречает гостей морем цветов, прекрасными чёрными лебедями, которых можно кормить практически с рук, и вкуснейшими пряниками местного производства.
Большая территория монастыря огорожена стенами, а внутри находится ряд зданий различного назначения. Строились они в разные столетия, и почти все сохранились до наших дней, кроме деревянных строений. Самым древним является храмом обители является храм в честь Воздвижения Честнаго и Животворящего Креста Господня 1625 года.
понедельник 10.00, пятница 10.00
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Путевая экскурсия
- Экскурсия по монастырю
- Транспорт
- Вода
- Небольшой перекус
- Что не входит
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: По договорённостиЗавершение: Исторический центр Ярославля
- Когда и сколько длится?
- Когда: понедельник 10.00, пятница 10.00Экскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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