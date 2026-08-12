Юлия проводит ещё 2 экскурсии

Посетить один из самых значимых духовных центров региона и прикоснуться к его многовековой истории
Вы побываете в необыкновенном средневековом монастыре, славящемся красотой и особой атмосферой уюта. Услышите легенды о главной святыне края — иконе Толгской Богоматери. Узнаете о роли крепости-обители в истории ярославской земли. Осмотрите ценные фрески и белокаменные своды храмов. Откроете символику старинной кедровой рощи и увидите прекрасных черных лебедей.
Свято-Введенский Толгский женский монастырь расположен на противоположном от Ярославля, левом берегу Волги всего в 20 км от центра. Вы услышите легенду о его основателе, епископе Прохоре, и главной святыне ярославской земли — древней иконе Толгской Богоматери, которую часто называют самым печальным образом средневековой Руси. Поговорим о возникновении обители в непростую эпоху татаро-монгольского нашествия, когда она стала одним из важнейших духовных центров края и крепостью, оборонявшей город. А также об испытаниях, выпадавших на ее долю в разные века, подвигах иноков и знаменитых правителях, приезжавших поклониться чудотворной иконе.
Экскурсия по памятникам ансамбля
Вы осмотрите пять действующих храмов — все они восстановлены, богато украшены старинными фресками и поливными изразцами, а иконостасы покрыты сусальным золотом. Вы посетите нарядный, монументальный Введенский собор с изумительными росписями 17 века, а в Крестовоздвиженском храме увидите знаменитую икону. Побываете в Никольской надвратной церкви, освященной в честь Николая Чудотворца. А также изучите необычную архитектуру Спасского храма и узнаете историю возрождения монастыря возле Варваринской церкви.
Кедровая роща, пруды и монастырские угощения
Особую умиротворяющую атмосферу монастырю придает уютная и ухоженная территория с аккуратными дорожками и бережно высаженными растениями. На прогулке вы также услышите историю кедровой рощи, созданной в 16 веке в память об обретении иконы после пожара. Взглянете на черных лебедей, обитающих в местных прудах. А в завершение сможете заглянуть в трапезную, где продают пирожки, мед, квас и другие продукты с монастырского подворья.
Организационные детали
С вами будет гид из нашей команды. Экскурсию в монастыре проводит местный гид согласно уставу
Вопросы продолжительности экскурсии
Чтобы осмотреть все достопримечательности монастыря, необходимо не менее 2 ч
Длительность поездки с учетом дороги до монастыря, экскурсии и свободного времени на территории комплекса составит ~ 4 ч
Что входит в стоимость, а что — нет
Транспортное обслуживание (легковой автомобиль, минивен или микроавтобус в зависимости от количества человек в группе) включено в цену поездки
Еда и напитки в трапезной оплачиваются дополнительно
Дополнительная опция в летний сезон
Во время навигации — обычно с 15 мая по 15 октября — вернуться в Ярославль, без гида и машины, вы сможете на речном трамвайчике по Волге (45 мин в одну сторону). C верхней открытой палубы открываются чудесные поволжские виды!
Завершается маршрут на речном вокзале Ярославля (центр города)
Билет на трамвайчик оплачивается отдельно — 100 ₽ за чел.
в понедельник в 10:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Участник
2000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Напротив вокзала Ярославля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 10:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — Организатор в Ярославле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 4.5 часа
Провела экскурсии для 4343 туристов
Мы — группа компаний, создающая качественные и яркие туры. Путешествия — наша страсть, и, не без гордости, признаёмся, что организуем экскурсии во всех 85 субъектах РФ без исключения.
Предметом нашего особенного читать дальшеуменьшить
и трепетного внимания является приём гостей в родных стенах — городе Ярославле, Ярославской области и ближайших окрестностях. Выезды в однодневные сборные поездки по этим направлениям с нашими лучшими краеведами осуществляются каждый день (даже по понедельникам)!
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на последних 30 из 41 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Мария
Отличная экскурсия! Неутомительная дорога в минивэне с душевным водителем (кажется Александром) и замечательной неутомимой Натальей. За полчаса масса интересной информации по пути к монастырю и на обратной дороге. Сам Толгский читать дальшеуменьшить
монастырь - это чудо! После 45-минутной экскурсии матушки Макарии было 1,5 часа свободного времени, которые полетели мгновенно. Кроме храмов есть большая красивая территория с цветиками, фонтаном, садом и огородом, кафе с вкусными пирожками, квасов и обедами. Рядом пристань, откуда некоторые туристы на кораблике добирались к речному вокзалу в центр города. Для оставшихся туристов с учетом наших пожеланий сделали две дополнительные остановки в центре города. Большое спасибо организаторам и исполнителям этой экскурсии!
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Е
Елена
Замечательная экскурсия. Ехать до монастыря недолго (примерно пол часика). Сам монастырь удивительно красив. Экскурсия внутри монастыря была интересная. Затем было свободное время. Можно было погулять и перекусить в столовой. Мы остались очень довольны.
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Ирина
замечательная экскурсия,впечатления на всю жизнь!
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Ирина
Неутомительная дорога на хорошем автомобиле с замечательным экскурсоводом Натальей! море информации по дороге и понятная информация внутри монастыря! А о красоте ландшафта говорить можно много-лучше увидеть!
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ю
юлия
Гид от трипстер на отлично, но к сожалению, экскурсию в монастыре проводил монастырский гид. На твердую двойку по пятибалльной системе. Информация, что называется, со стенда. Можно было и без экскурсии подойти и прочитать, без микрофона, ничего не слышно, что то бормотала. Не информативно, не интересно. Жаль, что нельзя выбрать гида.
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Светлана
Очень душевная поездка,уютный монастырь,чувствуется рука хозяйки,все просто очень ухоженно. Спасибо гиду Наталье,очень понравилось как она все нам рассказала и при этом постоянно интересовалась все ли нам понятно. Спасибо за экскурсию
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