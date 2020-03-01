Юлия проводит ещё 2 экскурсии

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  3. Из Ярославля — в старинный Толгский монастырь

Посетить один из самых значимых духовных центров региона и прикоснуться к его многовековой истории

Юлия
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Юлия – ваш гид
Вы побываете в необыкновенном средневековом монастыре, славящемся красотой и особой атмосферой уюта.

Услышите легенды о главной святыне края — иконе Толгской Богоматери.

Узнаете о роли крепости-обители в истории ярославской земли.

Осмотрите ценные фрески и белокаменные своды храмов.

Откроете символику старинной кедровой рощи и увидите прекрасных черных лебедей.
1250 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
На автомобиле
Продолжительность 4 часа
До 16 человек
Можно с детьми
Встреча напротив вокзала Ярославля
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Из Ярославля — в старинный Толгский монастырь
Из Ярославля — в старинный Толгский монастырь

Что вас ожидает

История старинной обители
Свято-Введенский Толгский женский монастырь расположен на противоположном от Ярославля, левом берегу Волги всего в 20 км от центра. Вы услышите легенду о его основателе, епископе Прохоре, и главной святыне ярославской земли — древней иконе Толгской Богоматери, которую часто называют самым печальным образом средневековой Руси. Поговорим о возникновении обители в непростую эпоху татаро-монгольского нашествия, когда она стала одним из важнейших духовных центров края и крепостью, оборонявшей город. А также об испытаниях, выпадавших на ее долю в разные века, подвигах иноков и знаменитых правителях, приезжавших поклониться чудотворной иконе.

Экскурсия по памятникам ансамбля
Вы осмотрите пять действующих храмов — все они восстановлены, богато украшены старинными фресками и поливными изразцами, а иконостасы покрыты сусальным золотом. Вы посетите нарядный, монументальный Введенский собор с изумительными росписями 17 века, а в Крестовоздвиженском храме увидите знаменитую икону. Побываете в Никольской надвратной церкви, освященной в честь Николая Чудотворца. А также изучите необычную архитектуру Спасского храма и узнаете историю возрождения монастыря возле Варваринской церкви.

Кедровая роща, пруды и монастырские угощения
Особую умиротворяющую атмосферу монастырю придает уютная и ухоженная территория с аккуратными дорожками и бережно высаженными растениями. На прогулке вы также услышите историю кедровой рощи, созданной в 16 веке в память об обретении иконы после пожара. Взглянете на черных лебедей, обитающих в местных прудах. А в завершение сможете заглянуть в трапезную, где продают пирожки, мед, квас и другие продукты с монастырского подворья.

Организационные детали

Вопросы продолжительности экскурсии

  • Чтобы осмотреть все достопримечательности монастыря, необходимо не менее 2 часов
  • Длительность поездки с учетом дороги до монастыря, экскурсии и свободного времени на территории комплекса составит ~ 4 часа

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Транспортное обслуживание (легковой автомобиль, минивен или микроавтобус в зависимости от количества человек в группе) включено в цену поездки
  • Еда и напитки в трапезной оплачиваются дополнительно

Дополнительная опция в летний сезон

  • Во время навигации — обычно с 15 мая по 15 октября — вернуться в Ярославль, без гида и машины, вы сможете на речном трамвайчике по Волге (45 минут в одну сторону). C верхней открытой палубы открываются чудесные поволжские виды!
  • Завершается маршрут на речном вокзале Ярославля (центр города)
  • Билет на трамвайчик оплачивается отдельно — 100 руб./человека
Из Ярославля — в старинный Толгский монастырь
Из Ярославля — в старинный Толгский монастырь
Из Ярославля — в старинный Толгский монастырь
Из Ярославля — в старинный Толгский монастырь
Из Ярославля — в старинный Толгский монастырь
Из Ярославля — в старинный Толгский монастырь
Из Ярославля — в старинный Толгский монастырь
Из Ярославля — в старинный Толгский монастырь
Из Ярославля — в старинный Толгский монастырь
Из Ярославля — в старинный Толгский монастырь
Из Ярославля — в старинный Толгский монастырь
Из Ярославля — в старинный Толгский монастырь
Из Ярославля — в старинный Толгский монастырь

Экскурсия проводится в понедельник в 10:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 16 человек.
  • Местов встречи для начала тура напротив вокзала Ярославля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Юлия
Юлия
Добрый день! С 2014 года я занимаюсь организацией отдыха для гостей маршрута Золотое Кольцо России, и это — моя профессия, мой образ жизни и источник вдохновения. Мне помогает историческое образование и любовь к родному городу, а самый большой подарок в каждой экскурсии для меня — опыт общения с интересными людьми.
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Юлия проводит ещё 2 экскурсии

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