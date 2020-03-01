Юлия проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

История старинной обители

Свято-Введенский Толгский женский монастырь расположен на противоположном от Ярославля, левом берегу Волги всего в 20 км от центра. Вы услышите легенду о его основателе, епископе Прохоре, и главной святыне ярославской земли — древней иконе Толгской Богоматери, которую часто называют самым печальным образом средневековой Руси. Поговорим о возникновении обители в непростую эпоху татаро-монгольского нашествия, когда она стала одним из важнейших духовных центров края и крепостью, оборонявшей город. А также об испытаниях, выпадавших на ее долю в разные века, подвигах иноков и знаменитых правителях, приезжавших поклониться чудотворной иконе.

Экскурсия по памятникам ансамбля

Вы осмотрите пять действующих храмов — все они восстановлены, богато украшены старинными фресками и поливными изразцами, а иконостасы покрыты сусальным золотом. Вы посетите нарядный, монументальный Введенский собор с изумительными росписями 17 века, а в Крестовоздвиженском храме увидите знаменитую икону. Побываете в Никольской надвратной церкви, освященной в честь Николая Чудотворца. А также изучите необычную архитектуру Спасского храма и узнаете историю возрождения монастыря возле Варваринской церкви.

Кедровая роща, пруды и монастырские угощения

Особую умиротворяющую атмосферу монастырю придает уютная и ухоженная территория с аккуратными дорожками и бережно высаженными растениями. На прогулке вы также услышите историю кедровой рощи, созданной в 16 веке в память об обретении иконы после пожара. Взглянете на черных лебедей, обитающих в местных прудах. А в завершение сможете заглянуть в трапезную, где продают пирожки, мед, квас и другие продукты с монастырского подворья.