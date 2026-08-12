Юлия проводит ещё 2 экскурсии

Вы побываете в необыкновенном средневековом монастыре, славящемся красотой и особой атмосферой уюта. Услышите легенды о главной святыне края — иконе Толгской Богоматери. Узнаете о роли крепости-обители в истории ярославской земли. Осмотрите ценные фрески и белокаменные своды храмов. Откроете символику старинной кедровой рощи и увидите прекрасных черных лебедей.

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Описание экскурсии

История старинной обители

Свято-Введенский Толгский женский монастырь расположен на противоположном от Ярославля, левом берегу Волги всего в 20 км от центра. Вы услышите легенду о его основателе, епископе Прохоре, и главной святыне ярославской земли — древней иконе Толгской Богоматери, которую часто называют самым печальным образом средневековой Руси. Поговорим о возникновении обители в непростую эпоху татаро-монгольского нашествия, когда она стала одним из важнейших духовных центров края и крепостью, оборонявшей город. А также об испытаниях, выпадавших на ее долю в разные века, подвигах иноков и знаменитых правителях, приезжавших поклониться чудотворной иконе.

Экскурсия по памятникам ансамбля

Вы осмотрите пять действующих храмов — все они восстановлены, богато украшены старинными фресками и поливными изразцами, а иконостасы покрыты сусальным золотом. Вы посетите нарядный, монументальный Введенский собор с изумительными росписями 17 века, а в Крестовоздвиженском храме увидите знаменитую икону. Побываете в Никольской надвратной церкви, освященной в честь Николая Чудотворца. А также изучите необычную архитектуру Спасского храма и узнаете историю возрождения монастыря возле Варваринской церкви.

Кедровая роща, пруды и монастырские угощения

Особую умиротворяющую атмосферу монастырю придает уютная и ухоженная территория с аккуратными дорожками и бережно высаженными растениями. На прогулке вы также услышите историю кедровой рощи, созданной в 16 веке в память об обретении иконы после пожара. Взглянете на черных лебедей, обитающих в местных прудах. А в завершение сможете заглянуть в трапезную, где продают пирожки, мед, квас и другие продукты с монастырского подворья.

Организационные детали

С вами будет гид из нашей команды. Экскурсию в монастыре проводит местный гид согласно уставу

Чтобы осмотреть все достопримечательности монастыря, необходимо не менее 2 ч

Длительность поездки с учетом дороги до монастыря, экскурсии и свободного времени на территории комплекса составит ~ 4 ч

Что входит в стоимость, а что — нет

Транспортное обслуживание (легковой автомобиль, минивен или микроавтобус в зависимости от количества человек в группе) включено в цену поездки

Еда и напитки в трапезной оплачиваются дополнительно

Дополнительная опция в летний сезон