Расположенный на противоположном от Ярославля левом берегу Волги, Свято-Введенский Толгский монастырь в средневековье выполнял роль крепости, оборонявшей северные подступы к Ярославлю. Его основал в 1314 г. епископ Прохор, с которым здесь случилась чудесная история 📖 — о ней Вам расскажут наши экскурсоводы. Огромный, по средневековым меркам монастырь сейчас полностью восстановлен, славится своим уютом и многочисленной монашеской общиной.
По Волге
В летний период обратную дорогу в Ярославль вы можете проделать на речном трамвайчике по Волге (45 минут в одну сторону). C верхней открытой палубы открываются классические поволжские виды.
Организационные детали
Чтобы осмотреть все достопримечательности 🏛️ монастыря, необходимо не менее 2-х часов;
Всем девушкам обязательно покрывать голову платочком (можно приобрести на месте, но лучше с собой);
Места в транспорте распределяются на усмотрение гида.
Что входит
Услуги гида-сопровождающего
Транспорт (автомобиль, минивен или автобус в зависимости кол-ва человек в группе)
Экскурсия в Толгский монастырь.
Что не входит
В летнее время речной трамвайчик до Толги (по желанию) — 100 руб. /чел.
Питание и напитки
Личные расходы (сувениры и др. ).
Начало и место завершения
🚩 Ул. Павлика Морозова, д. 3, Ярославль
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 15 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.