  1. Россия
  2. Экскурсии

Крепость-обитель: экскурсия в Толгский монастырь

Я-ТУРОПЕРАТОР
Я-ТУРОПЕРАТОР – Гид из Ярославля
Автобусная экскурсия ⛳ в Свято-Введенский Толгский женский монастырь.

Вас ждёт прогулка 👣 по территории и чудесные истории 📖 жителей монастыря.

В летнее время будет возможность прокатиться на речном трамвайчике по Волге.
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • 1 550 ₽ за человека

    Заказать экскурсию
Крепость-обитель: экскурсия в Толгский монастырь
Крепость-обитель: экскурсия в Толгский монастырь

Что вы увидите

  • Свято-Введенский Толгский женский монастырь
Свято-Введенский Толгский монастырь
Расположенный на противоположном от Ярославля левом берегу Волги, Свято-Введенский Толгский монастырь в средневековье выполнял роль крепости, оборонявшей северные подступы к Ярославлю. Его основал в 1314 г. епископ Прохор, с которым здесь случилась чудесная история 📖 — о ней Вам расскажут наши экскурсоводы. Огромный, по средневековым меркам монастырь сейчас полностью восстановлен, славится своим уютом и многочисленной монашеской общиной.
По Волге
В летний период обратную дорогу в Ярославль вы можете проделать на речном трамвайчике по Волге (45 минут в одну сторону). C верхней открытой палубы открываются классические поволжские виды.
Организационные детали
  • Чтобы осмотреть все достопримечательности 🏛️ монастыря, необходимо не менее 2-х часов;
  • Всем девушкам обязательно покрывать голову платочком (можно приобрести на месте, но лучше с собой);
  • Места в транспорте распределяются на усмотрение гида.
Что входит
  • Услуги гида-сопровождающего
  • Транспорт (автомобиль, минивен или автобус в зависимости кол-ва человек в группе)
  • Экскурсия в Толгский монастырь.
Что не входит
  • В летнее время речной трамвайчик до Толги (по желанию) — 100 руб. /чел.
  • Питание и напитки
  • Личные расходы (сувениры и др. ).
Начало и место завершения
🚩 Ул. Павлика Морозова, д. 3, Ярославль
Крепость-обитель: экскурсия в Толгский монастырь
Крепость-обитель: экскурсия в Толгский монастырь
Крепость-обитель: экскурсия в Толгский монастырь
Крепость-обитель: экскурсия в Толгский монастырь

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Я-ТУРОПЕРАТОР
Я-ТУРОПЕРАТОР
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Я-ТУРОПЕРАТОР проводит ещё 1 экскурсию

Прогулка по Ярославлю: главные символы и легенды древнего города
830
2 часа
Прогулка по Ярославлю: главные символы и легенды древнего города
8 отзывов

Еще несколько необычных экскурсий в Ярославле

Ярославль вдоль и поперек
700
2.5 часа
Ярославль вдоль и поперек
309 отзывов
Ежедневная обзорная прогулка по историческому центру и колоритным уголкам древнего города
Обзорная экскурсия по Ярославлю
2 600
2.5 часа
Обзорная экскурсия по Ярославлю
282 отзыва
Прогулка по историческому центру города — объекту наследия ЮНЕСКО
Обзорная экскурсия по центру Ярославля
3 900
2 часа
Обзорная экскурсия по центру Ярославля
173 отзыва
Красота и уникальность города в его набережных, монастырях и бульварах — прогулка с историком
Ярославль по-настоящему
2 600
2.5 часа
Ярославль по-настоящему
82 отзыва
Нескучно о храмах, древностях и современной жизни одного из самых старых городов России
Ярославль: невыдуманные истории
3 000
2 часа
Ярославль: невыдуманные истории
80 отзывов
Интересные сюжеты, ярославская смекалка и секреты города в незаметных деталях
Вечерний Ярославль
2 500
2 часа
Вечерний Ярославль
64 отзыва
Пешеходная экскурсия по историческим местам с акцентом на памятниках Золотого века