Свято-Введенский Толгский монастырь

Расположенный на противоположном от Ярославля левом берегу Волги, Свято-Введенский Толгский монастырь в средневековье выполнял роль крепости, оборонявшей северные подступы к Ярославлю. Его основал в 1314 г. епископ Прохор, с которым здесь случилась чудесная история 📖 — о ней Вам расскажут наши экскурсоводы. Огромный, по средневековым меркам монастырь сейчас полностью восстановлен, славится своим уютом и многочисленной монашеской общиной.

По Волге

В летний период обратную дорогу в Ярославль вы можете проделать на речном трамвайчике по Волге (45 минут в одну сторону). C верхней открытой палубы открываются классические поволжские виды.

Организационные детали