Место для духовного отдыха

За 700 лет истории 📖 монастырь, расположенный на самом берегу Волги, успел побывать и мужским, и женским. Прогуляемся по территории монастыря, поговорим об архитектуре XVII века и узнаем, как монастырь стал военным госпиталем в войну с Наполеоном.

Увидим удивительные росписи в храмах и старинные иконы. А ещё заглянем в кедровник, что является памятником природы федерального значения и познакомимся с обитателями птичьего двора. А может быть даже увидим павлинов во всей красе.

Незаменимая покровительница Ярославля

Конечно, экскурсовод обязательно расскажет о чудотворной иконе Толгской Богоматери, которая хранится в одном из храмов, и даст свободное время. В завершение экскурсии 🧭 у Вас будет возможность купить в подарок местные пряники ручной работы!