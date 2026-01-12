Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Вас ждет небольшое путешествие в Толгский монастырь, который стоит на берегу Волги уже больше 700 лет.



От гида вы узнаете интересную историю этой достопримечательности, пройдетесь по территории и отдохнете душой, увидите удивительные росписи в храмах и старинные иконы. А еще заглянете в кедровник и познакомитесь с обитателями птичьего двора. 5 64 отзыва

Небанальные Экскурсии Ваш гид в Ярославле Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 7500 ₽ за экскурсию Цена за 1-2 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 64 отзыва 2.5 часа 1-2 человека На автомобиле Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Место для духовного отдыха За 700 лет истории монастырь, расположенный на самом берегу Волги, успел побывать и мужским, и женским. Прогуляемся по территории монастыря, поговорим об архитектуре XVII века и узнаем, как монастырь стал военным госпиталем в войну с Наполеоном. Увидим удивительные росписи в храмах и старинные иконы. А ещё заглянем в кедровник, что является памятником природы федерального значения и познакомимся с обитателями птичьего двора. А может быть даже увидим павлинов во всей красе. Незаменимая покровительница Ярославля Конечно, экскурсовод обязательно расскажет о чудотворной иконе Толгской Богоматери, которая хранится в одном из храмов, и даст свободное время. В завершение экскурсии у Вас будет возможность купить в подарок местные пряники ручной работы!

Вы сами выбираете дату и время Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что включено Экскурсионное сопровождение

Транспортное обслуживание (при соответствующем типе билета) Что не входит в цену Транспортное обслуживание (при соответствующем типе билета)

Личные расходы Место начала и завершения? По договорённости с туристами Когда и сколько длится? Когда: Вы сами выбираете дату и время Экскурсия длится около 2.5 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.