Вас ждет небольшое путешествие в Толгский монастырь, который стоит на берегу Волги уже больше 700 лет.
От гида вы узнаете интересную историю этой достопримечательности, пройдетесь по территории и отдохнете душой, увидите удивительные росписи в храмах и старинные иконы. А еще заглянете в кедровник и познакомитесь с обитателями птичьего двора.
От гида вы узнаете интересную историю этой достопримечательности, пройдетесь по территории и отдохнете душой, увидите удивительные росписи в храмах и старинные иконы. А еще заглянете в кедровник и познакомитесь с обитателями птичьего двора.
Описание экскурсииМесто для духовного отдыха За 700 лет истории монастырь, расположенный на самом берегу Волги, успел побывать и мужским, и женским. Прогуляемся по территории монастыря, поговорим об архитектуре XVII века и узнаем, как монастырь стал военным госпиталем в войну с Наполеоном. Увидим удивительные росписи в храмах и старинные иконы. А ещё заглянем в кедровник, что является памятником природы федерального значения и познакомимся с обитателями птичьего двора. А может быть даже увидим павлинов во всей красе. Незаменимая покровительница Ярославля Конечно, экскурсовод обязательно расскажет о чудотворной иконе Толгской Богоматери, которая хранится в одном из храмов, и даст свободное время. В завершение экскурсии у Вас будет возможность купить в подарок местные пряники ручной работы!
Вы сами выбираете дату и время
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Экскурсионное сопровождение
- Транспортное обслуживание (при соответствующем типе билета)
Что не входит в цену
- Транспортное обслуживание (при соответствующем типе билета)
- Личные расходы
Место начала и завершения?
По договорённости с туристами
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 64 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Толгский монастырь - особое место. Может показаться, что его сильно пиарят, но оно действительно достойно посещения. Хотя мы были 9 января, в сильную снежную вьюгу, но это не помешало нам насладиться красотами монастыря и его главной святыней. Спасибо нашему экскурсоводу Николаю, было очень интересно и познавательно!!!
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А
Были на экскурсии 17.08.2023 с гидом Алексеем. Экскурсию заказали заранее, на почту сразу пришло подтверждение бронирования и электронный билет. Накануне договорились о месте встречи. Все понравилось! Были в Толгском монастыре
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М
6 сентября по приезду из СанктПетербурга в Ярославль ездили семьёй в Толгский монастырь. Благодарны очень, что нас забрали сразу с вокзала на экскурсию, т. к до заселения было много времени.
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Г
6 сентября по приезду из СанктПетербурга в Ярославль ездили семьёй в Толгский монастырь. Благодарны очень, что нас забрали сразу с вокзала на экскурсию, т. к до заселения было много времени.
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М
Нам очень понравилось!
Спасибо большое, что построились под наше время.
Забрали прямо с вокзала в 7:30 утра! И это было очень верное решение!!! Мы доехали без пробок и успели посмотреть монастырь во время утренней службы и из туристов никого не было))) спокойно и размеренно!
Спасибо большое экскурсоводу Ладе за любовь к своему городу и очень приятную и профессиональную речь!!!
Водитель Сергей - супер!)
Спасибо большое, что построились под наше время.
Забрали прямо с вокзала в 7:30 утра! И это было очень верное решение!!! Мы доехали без пробок и успели посмотреть монастырь во время утренней службы и из туристов никого не было))) спокойно и размеренно!
Спасибо большое экскурсоводу Ладе за любовь к своему городу и очень приятную и профессиональную речь!!!
Водитель Сергей - супер!)
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А
Были в Толгском женском монастыре. Сигами был гид Илья. Экскурсия оказалась очень интересной, с чёткой подачей информации, которая интересна и 13 лётному подростку. Еесмотря на мороз 24 градуса, прошли все места, с заходом в храм, находящийся на территории монастыря. Место очень красивое, даже зимой, ухоженное, спокойное. Теперь хочется посетить это место летом. Спасибо Илье за эту зимнюю прогулку.
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