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Путешествие в Толгский монастырь

5
12 отзывов
НебанальныеЭкскурсии
НебанальныеЭкскурсии – Гид из Ярославля
Вас ждет небольшое путешествие в Толгский монастырь, который стоит на берегу Волги уже больше 700 лет.

От гида вы узнаете интересную историю 📖 этой достопримечательности 🏛️, пройдетесь по территории и отдохнете душой.
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Путешествие в Толгский монастырь
Путешествие в Толгский монастырь

Что вы увидите

  • Свято-Введенский Толгский женский монастырь
Место для духовного отдыха
За 700 лет истории 📖 монастырь, расположенный на самом берегу Волги, успел побывать и мужским, и женским. Прогуляемся по территории монастыря, поговорим об архитектуре XVII века и узнаем, как монастырь стал военным госпиталем в войну с Наполеоном.
Увидим удивительные росписи в храмах и старинные иконы. А ещё заглянем в кедровник, что является памятником природы федерального значения и познакомимся с обитателями птичьего двора. А может быть даже увидим павлинов во всей красе.
Незаменимая покровительница Ярославля
Конечно, экскурсовод обязательно расскажет о чудотворной иконе Толгской Богоматери, которая хранится в одном из храмов, и даст свободное время. В завершение экскурсии 🧭 у Вас будет возможность купить в подарок местные пряники ручной работы!
Что входит
  • Экскурсионное сопровождение
  • Транспортное обслуживание (при соответствующем типе билета)
Что не входит
  • Транспортное обслуживание (при соответствующем типе билета)
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 По договорённости с туристами
Путешествие в Толгский монастырь
Путешествие в Толгский монастырь
Путешествие в Толгский монастырь

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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НебанальныеЭкскурсии
НебанальныеЭкскурсии
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12 отзывов оставили туристы

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