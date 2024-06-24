Экскурсии из центра Ярославля

Найдено 4 экскурсии в категории «Из центра» в Ярославле, цены от 2 300 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Монастыри и храмы земли Ярославской
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
7 отзывов
Монастыри и храмы Ярославля: погружение в историю и духовность
Откройте для себя уникальные святыни и духовные сокровища Ярославля в индивидуальной экскурсии по его знаменитым монастырям
Начало: В вашей гостинице, если она расположена в центре г...
Сегодня в 14:00
Завтра в 15:00
7 340 за всё до 4 чел.
А это ли кремль? Экскурсия по Спасо-Преображенскому монастырю
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
4 отзыва
А это ли кремль? Экскурсия по Спасо-Преображенскому монастырю
Узнать историю обители, познакомиться с её архитектурой и вспомнить, где вы видели Святые ворота
Начало: На Богоявленской площади (это центр Ярославля)
8 июля в 10:00
21 июля в 10:00
2 600 за всё до 10 чел.
Сладкая жизнь и вкусные истории Ярославля
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
4 отзыва
Сладкая жизнь и вкусные истории Ярославля
Тематическая прогулка по городу с любопытными фактами и дегустацией
Начало: В центре города
3 июля в 14:00
4 июля в 09:00
7 345 за всё до 4 чел.
Мастер-класс по живописи в Ярославле
Индивидуальная
2.5 часа
Мастер-класс по живописи в Ярославле
Написать картину акрилом под чутким руководством художницы
Начало: В центре города
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
2 300 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дарья
    24 июня 2024
    А это ли кремль? Экскурсия по Спасо-Преображенскому монастырю
    Очень эмоционально и увлекательно прошло время. Нам понравилось
  • А
    Александр
    7 июня 2024
    А это ли кремль? Экскурсия по Спасо-Преображенскому монастырю
    Прекрасная экскурсия, огромная благодарность экскурсоводу Ларисе. Впечатление великолепное.
  • Е
    Елена
    8 мая 2024
    А это ли кремль? Экскурсия по Спасо-Преображенскому монастырю
    7 мая мы познакомились с замечательным экскурсоводом по Ярославлю -Ларисой. Её рассказ был наполнен интересными фактами и эпизодами, шутками и
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    прибаутками, стихотворениями и цитатами. Наиболее крылатые фразы мы усердно записывали за ней. Время пролетело незаметно, несмотря на холодную погоду. Лариса- эрудированный и обаятельный собеседник. Общение с ней оставило незабываемое впечатление. Очень рекомендую Ларису для знакомства с Ярославлем.

  • Л
    Лилия
    19 февраля 2024
    Монастыри и храмы земли Ярославской
    Все очень понравилось, Руслан великолепный экскурсовод. Интересно и подробно рассказал, показал, ответил на все вопросы, дал свободное время для осмысления
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    увиденного. Время пролетело не заметно. Погрузил в историю и современность этого потрясающе красивого и великого города. После его экскурсии хочется возвращаться в Ярославль снова и снова. Всем рекомендую. Спасибо огромное за великолепную экскурсию!

  • М
    Мария
    14 июня 2022
    Монастыри и храмы земли Ярославской
    Третий день опять проводим с Русланом. и опять потрясающе. Самые красивые храмы находятся на окраине Ярославля. А древний Толгский монастырь…
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    Это же просто чудо! Сколько невероятных усилий прикладывают его монахини, чтобы возрождать из руин такую божественную красоту. И еще у них вкусные обеды и выпечка. Спасибо Руслану: благодаря ему всего за три дня мы полюбили эти места навсегда

  • Е
    Елена
    5 ноября 2021
    Сладкая жизнь и вкусные истории Ярославля
    Как-то не впечатлил музей Орлова, а пешая экскурсия по "сладким" местам Ярославля исправила положение, хотя гид предложил за дополнительную плату услуги личного авто. Вот этого тоже не надо было делать.
  • И
    Ирина
    2 ноября 2021
    Сладкая жизнь и вкусные истории Ярославля
    Интересная и увлекательная экскурсия! Всем рекомендую!
  • О
    Ольга
    22 августа 2021
    Сладкая жизнь и вкусные истории Ярославля
    Очень интересная и познавательная экскурсия. Дегустация тоже очень понравилась детям.

Ответы на вопросы от путешественников по Ярославлю в категории «Из центра»

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  3. Сладкая жизнь и вкусные истории Ярославля
  4. Мастер-класс по живописи в Ярославле
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  1. Самое главное
  2. Успенский Собор
  3. Набережная
  4. Спасо-Преображенский мужской монастырь
  5. Музей-заповедник
  6. Церковь Ильи Пророка
  7. Храм Ильи Пророка
  8. Советская площадь
  9. Парк Стрелка
  10. Храм Иоанна Предтечи
Сколько стоит экскурсия по Ярославлю в июле 2024
Сейчас в Ярославле в категории "Из центра" можно забронировать 4 экскурсии от 2 300 до 7 345. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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