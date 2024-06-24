1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Монастыри и храмы Ярославля: погружение в историю и духовность
Откройте для себя уникальные святыни и духовные сокровища Ярославля в индивидуальной экскурсии по его знаменитым монастырям
Начало: В вашей гостинице, если она расположена в центре г...
Сегодня в 14:00
Завтра в 15:00
7 340₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1 час
А это ли кремль? Экскурсия по Спасо-Преображенскому монастырю
Узнать историю обители, познакомиться с её архитектурой и вспомнить, где вы видели Святые ворота
Начало: На Богоявленской площади (это центр Ярославля)
8 июля в 10:00
21 июля в 10:00
2 600₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Сладкая жизнь и вкусные истории Ярославля
Тематическая прогулка по городу с любопытными фактами и дегустацией
Начало: В центре города
3 июля в 14:00
4 июля в 09:00
7 345₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Мастер-класс по живописи в Ярославле
Написать картину акрилом под чутким руководством художницы
Начало: В центре города
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
2 300₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ДДарья24 июня 2024Очень эмоционально и увлекательно прошло время. Нам понравилось
- ААлександр7 июня 2024Прекрасная экскурсия, огромная благодарность экскурсоводу Ларисе. Впечатление великолепное.
- ЕЕлена8 мая 20247 мая мы познакомились с замечательным экскурсоводом по Ярославлю -Ларисой. Её рассказ был наполнен интересными фактами и эпизодами, шутками и
- ЛЛилия19 февраля 2024Все очень понравилось, Руслан великолепный экскурсовод. Интересно и подробно рассказал, показал, ответил на все вопросы, дал свободное время для осмысления
- ММария14 июня 2022Третий день опять проводим с Русланом. и опять потрясающе. Самые красивые храмы находятся на окраине Ярославля. А древний Толгский монастырь…
- ЕЕлена5 ноября 2021Как-то не впечатлил музей Орлова, а пешая экскурсия по "сладким" местам Ярославля исправила положение, хотя гид предложил за дополнительную плату услуги личного авто. Вот этого тоже не надо было делать.
- ИИрина2 ноября 2021Интересная и увлекательная экскурсия! Всем рекомендую!
- ООльга22 августа 2021Очень интересная и познавательная экскурсия. Дегустация тоже очень понравилась детям.
Ответы на вопросы от путешественников по Ярославлю в категории «Из центра»
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