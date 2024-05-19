Ярославль — старинный и невероятно интересный город.
Я покажу вам его главные символы: храмы, набережные, исторические здания, памятники, оборонительную башню 17 века и многое другое.
Расскажу, кем и при каких обстоятельства был основан Ярославль, какую роль он сыграл в истории страны, какие известные люди здесь бывали и чем он живёт сегодня.
Я покажу вам его главные символы: храмы, набережные, исторические здания, памятники, оборонительную башню 17 века и многое другое.
Расскажу, кем и при каких обстоятельства был основан Ярославль, какую роль он сыграл в истории страны, какие известные люди здесь бывали и чем он живёт сегодня.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы увидите:
- Бывший Спасо-Преображенский монастырь и часовню Казанской иконы Богоматери
- Стрелку — место впадения Которосли в Волгу
- Успенский собор и церковь Богоявления
- Храмы Ильи Пророка, Николы Надеина и Рождества Христова
- Живописные набережные: Волжскую и Которосльную
- Скульптурную группу «Святая Троица» и памятник Ярославу Мудрому
- Старинные здания театра им. Волкова, главпочтамта и художественного музея
- Древнюю оборонительную Знаменскую башню
Вы узнаете:
- Где находится древнейшее здание города
- Какую роль Фёдор Волков сыграл в создании иконостаса храма Николы Надеина
- Как Ярославль несколько месяцев был столицей русского государства
- Где стояло ополчение Минина и Пожарского перед походом на Москву
- Почему дочь монгольского хана основала здесь православную церковь
- Как Ярославль связан с великим писателем Александром Дюмой
- Какой местный памятник изображён на тысячерублёвой купюре
- Где в Ярославле останавливались все российские императоры
Организационные детали
Все объекты мы осматриваем снаружи.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Ярославского музея-заповедника, который находится по адресу Богоявленская площадь, 25
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор — ваш гид в Ярославле
Провёл экскурсии для 37 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Виктор, я с рождения живу в Ярославле и очень его люблю. Много лет с увлечением изучаю историю родного края и с удовольствием делюсь своими знаниями. Всё это привело меня на курсы гидов, которые я успешно закончил. Жду вас на своих экскурсиях.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Арина
19 мая 2024
Хочу поделиться своим положительным впечатлением об экскурсии, которую мы совершили во время отпуска. Все было просто замечательно - интересный маршрут, увлекательные истории и легкая, непринужденная атмосфера. Благодаря этой экскурсии мы узнали новое о знакомых местах и обогатили свой культурный опыт. Спасибо Виктору за такой замечательный день!
В
Виктория
10 мая 2024
Были на экскурсии с Виктором. Все понравилось, гид учел все наши пожелания, был внимателен к нам. Рекомендую!
Е
Евгения
9 мая 2024
9 мая в жуткую метель и 0 градусов ходили с Виктором по Ярославлю. Пятерка за знания, маршрут и ответы на вопросы. Сам рассказ скучен, без изюминок, без интересных историй, банк,
М
Маргарита
1 мая 2024
Экскурсия очень интересная, динамичная и самое важное познавательная. Были проездом в Ярославле и благодаря Виктору смогли за 2,5 часа узнать историю города, полюбоваться архитектурой и насладиться невероятно красивыми видами. Понравилось абсолютно всё!!!
Рекомендую всем, особенно кто в городе впервые.
Виктор, Вам ещё раз огромное спасибо)
Рекомендую всем, особенно кто в городе впервые.
Виктор, Вам ещё раз огромное спасибо)
Е
Елена
29 апр 2024
Виктор очень увлечённый историей родного города человек. Познакомились с основными значимыми храмами и местами Ярославля, провели 3 часа в прогулке. Спасибо за знакомство с историей и архитектурой города!
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