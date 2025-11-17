Это не просто экскурсия, а интерактивное путешествие по центру Ярославля.
Вы пройдёте по Советской улице к Красной площади, встретите Медведиков-поэта, артиста, певца, журналистку и сеятеля — и через них узнаете о театральной, поэтической и музыкальной истории города.
Описание квеста
- Богоявленская площадь — центральная площадь с одним из самых узнаваемых символов Ярославля
- Революционная улица — артерия истории торгового города
- Волжская набережная — одна из красивейших в России
- Советская площадь — архитектурное сердце Ярославля с храмом Ильи Пророка
- Красная площадь и знаменитый Дом с аркой — символ пересечения эпох
- Кирова улица — ярославский Арбат, молодёжное и тусовочное место
- Встречи с Медведиками: кондитер, купец, губернатор, адмирал, сеятель, поэт, актёр, певец, журналистка откроют город через купечество, знаменитых людей, театр, литературу и музыку
Каждый Медведик — это образ, за которым стоит культурное и историческое наследие: поэзия Некрасова, театр Волкова, музыка Собинова, ярославское купечество и всё то, чем знаменит город.
Чем уникальна экскурсия
- Авторская прогулка от блогера и «амбассадора Ярославии», создателя проекта «Ярославские медведики»
- Настоящий городской квест: легенды и символы оживают в скульптурах, а маршрут превращается в игру
- Проект поддержан сообществом амбассадоров России и стал новой достопримечательностью Ярославля
Организационные детали
- Подходит для взрослых и детей (0+)
- Никаких дополнительных расходов
- Экскурсию-квест для вас проведу я или другой гид из нашей команды
в воскресенье в 12:00
Стоимость квеста
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|941 ₽
|Дети до 16 лет
|903 ₽
|Пенсионеры
|903 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 39% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Площадь Богоявления
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 12:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая квест-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 39% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Данила — ваша команда гидов в Ярославле
Провели экскурсии для 30 туристов
Наша команда ведёт просветительскую деятельность в Ярославле больше 10 лет. Мы создали проект «Медведики» — это малые архитектурные формы в Ярославле. Через наши авторские экскурсии вы узнаете о Ярославе не только много всего нового, но и в увлекательном формате!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Ю
Юлия
17 ноя 2025
Очень понравилась экскурсия. Несмотря на холодную погоду, было интересно и увлекательно. Рекомендую к посещению
Алёна
3 ноя 2025
Отличная экскурсия, милый подарок в виде конфеты прямо у порога шоколадной фабрики, узнали историю города и погуляли по значимым местам 👣
Входит в следующие категории Ярославля
