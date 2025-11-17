Мои заказы

Ярославские Медведики: большая групповая экскурсия от авторов проекта

Исследовать город вместе с Медведиками - символами поэзии, театра и музыки
Это не просто экскурсия, а интерактивное путешествие по центру Ярославля.

Вы пройдёте по Советской улице к Красной площади, встретите Медведиков-поэта, артиста, певца, журналистку и сеятеля — и через них узнаете о театральной, поэтической и музыкальной истории города.
5
2 отзыва
Ярославские Медведики: большая групповая экскурсия от авторов проекта© Данила
Ярославские Медведики: большая групповая экскурсия от авторов проекта© Данила
Ярославские Медведики: большая групповая экскурсия от авторов проекта© Данила

Описание квеста

  • Богоявленская площадь — центральная площадь с одним из самых узнаваемых символов Ярославля
  • Революционная улица — артерия истории торгового города
  • Волжская набережная — одна из красивейших в России
  • Советская площадь — архитектурное сердце Ярославля с храмом Ильи Пророка
  • Красная площадь и знаменитый Дом с аркой — символ пересечения эпох
  • Кирова улица — ярославский Арбат, молодёжное и тусовочное место
  • Встречи с Медведиками: кондитер, купец, губернатор, адмирал, сеятель, поэт, актёр, певец, журналистка откроют город через купечество, знаменитых людей, театр, литературу и музыку

Каждый Медведик — это образ, за которым стоит культурное и историческое наследие: поэзия Некрасова, театр Волкова, музыка Собинова, ярославское купечество и всё то, чем знаменит город.

Чем уникальна экскурсия

  • Авторская прогулка от блогера и «амбассадора Ярославии», создателя проекта «Ярославские медведики»
  • Настоящий городской квест: легенды и символы оживают в скульптурах, а маршрут превращается в игру
  • Проект поддержан сообществом амбассадоров России и стал новой достопримечательностью Ярославля

Организационные детали

  • Подходит для взрослых и детей (0+)
  • Никаких дополнительных расходов
  • Экскурсию-квест для вас проведу я или другой гид из нашей команды

в воскресенье в 12:00

Стоимость квеста

Тип билетаСтоимость
Стандартный941 ₽
Дети до 16 лет903 ₽
Пенсионеры903 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 39% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Площадь Богоявления
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 12:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая квест-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 39% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Данила
Данила — ваша команда гидов в Ярославле
Провели экскурсии для 30 туристов
Наша команда ведёт просветительскую деятельность в Ярославле больше 10 лет. Мы создали проект «Медведики» — это малые архитектурные формы в Ярославле. Через наши авторские экскурсии вы узнаете о Ярославе не только много всего нового, но и в увлекательном формате!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Ю
Юлия
17 ноя 2025
Очень понравилась экскурсия. Несмотря на холодную погоду, было интересно и увлекательно. Рекомендую к посещению
Алёна
Алёна
3 ноя 2025
Отличная экскурсия, милый подарок в виде конфеты прямо у порога шоколадной фабрики, узнали историю города и погуляли по значимым местам 👣
Отличная экскурсия, милый подарок в виде конфеты прямо у порога шоколадной фабрики, узнали историю города и погуляли по значимым местам 👣Отличная экскурсия, милый подарок в виде конфеты прямо у порога шоколадной фабрики, узнали историю города и погуляли по значимым местам 👣Отличная экскурсия, милый подарок в виде конфеты прямо у порога шоколадной фабрики, узнали историю города и погуляли по значимым местам 👣Отличная экскурсия, милый подарок в виде конфеты прямо у порога шоколадной фабрики, узнали историю города и погуляли по значимым местам 👣Отличная экскурсия, милый подарок в виде конфеты прямо у порога шоколадной фабрики, узнали историю города и погуляли по значимым местам 👣Отличная экскурсия, милый подарок в виде конфеты прямо у порога шоколадной фабрики, узнали историю города и погуляли по значимым местам 👣Отличная экскурсия, милый подарок в виде конфеты прямо у порога шоколадной фабрики, узнали историю города и погуляли по значимым местам 👣

Входит в следующие категории Ярославля

Похожие экскурсии из Ярославля

Мастер-класс по росписи деревянного медведя
1 час
20 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Мастер-класс по росписи фигурки медведя в Ярославле
Погрузитесь в атмосферу Ярославля, расписывая деревянного медведя. Узнайте, почему этот символ так важен для города и создайте свой уникальный сувенир
Начало: На улице Нахимсона
Расписание: в будние дни в 11:00, в субботу и воскресенье в 11:00 и 16:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1000 ₽ за человека
Ярославский феномен: глубокий взгляд в историю
Пешая
2.5 часа
82 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Ярославский феномен: уникальное путешествие в историю Ярославля
Приглашаем на экскурсию, где Ярославль 17 века раскроется перед вами как никогда ранее. Откройте город, ставший символом эпохи
Начало: У театра Волкова
Завтра в 10:00
22 ноя в 10:00
4500 ₽ за всё до 10 чел.
Истории ярославской гастрономии
Пешая
2.5 часа
77 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Гастрономические традиции Ярославля: экскурсия по вкусным местам
Наливо и левишники, заедки и аржаник, трудноножки и ЯрЪУшки рыболепные - все это герои вкусных историй Ярославля и проводники в его эпохи
Начало: На площади Волкова
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Ярославле. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Ярославле