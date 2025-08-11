Ярославль: считаем медведей

Вас ждёт необычная прогулка по Ярославлю, где вы будете искать медведей, символизирующих разные эпохи и события. Увидите медведя-артиста у театра Волкова, медведя с секирой на улице Кирова и других. Прогулка включает посещение знаменитых мест, таких как церковь Ильи Пророка и парк Тысячелетия. Это отличный способ узнать историю города и его культурное наследие
6 причин купить эту экскурсию
- 🐻 Уникальный квест с поиском медведей
- 🏛 Посещение исторических мест
- 🎭 Знакомство с театральной жизнью
- 🗺 Прогулка по знаковым улицам
- 🎨 Встреча с искусством Н. Мухина
- 🌟 Загадочные скульптуры для удачи
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Что можно увидеть
- Церковь Ильи Пророка
- Русский драматический театр имени Ф. Волкова
- Улица Кирова
- Ярославский музей-заповедник
- Ярославский планетарий
- Парк Тысячелетия
Описание экскурсии
На экскурсии–прогулке с элементами квеста вы увидите таких персонажей:
- медведя–артиста — у стен русского драматического театра имени Ф. Волкова. Я расскажу, как купеческий сын создал первый в стране профессиональный театр. Обсудим театральную жизнь современного Ярославля
- медведя с секирой — на пешеходной улице Кирова, ярославском Арбате. Автор композиции, художник Н. Мухин, не просто придал зверю персональные черты, но и замаскировал в скульптуре свой авторский знак качества
- медведя–купца — у знака нулевого километра Золотого кольца России. Топтыгин расскажет нам о купеческой славе Ярославля, для которого 17 век стал поистине золотым. Здесь вы сможете оформить паспорт гражданина Золотого кольца
- рычащего медведя — под стенами ярославского музея-заповедника. Этот косолапый поможет погрузиться в историю средневекового города
- медведя–космонавта — у стен ярославского планетария. Вы узнаете о культурно-просветительском центре им. В. Терешковой
- медведя–рыболова — в парке Тысячелетия. Его подарил городу знаменитый скульптор З. Церетели. Вам непременно нужно дотянуться до носа мишки и потереть его — это принесёт удачу. А если потереть рыбу в его лапе и загадать желание, оно обязательно сбудется
Организационные детали
На экскурсии есть короткий переезд на общественном транспорте. Можно заплатить любой банковской картой — 34 ₽ за одну поездку.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Волкова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Ярославле
Провела экскурсии для 371 туриста
Я коренная ярославна, знаю и люблю свой город. Работаю журналистом в областной газете, получила диплом экскурсовода в Томском государственном университете. Очень хочу стать интересной и полезной для гостей моего Ярославля.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
елена
11 авг 2025
Огромное спасибо за экскурсию. В первый раз в Ярославле были обрадованы мобильностью и гибкостью гида. Нас встретили в удобном для нас месте, познакомили с замечательным городом. Юлия оказалась очень эрудированной, юморной и нацеленной на максимальный комфорт туристов. Медведи шикарны, город уютный. Ну и отдельное спасибо за явки и пароли. Сувениры закуплены, бар освоен.
Еще раз троекратное спасибо от нас!
Еще раз троекратное спасибо от нас!
В
Вячеслав
21 июл 2025
Отличная экскурсия, всë понравиллсь. Интересный маршрут, понятный рассказ! За увлекательной беседой время пролетело незаметно! Спасибо!
Надежда
4 мая 2025
Юлия - прекрасный эрудированный жесккрсовод и приятный человек. Рассказала об истории возникновения города, о попадающихся на пути зданиях и истории их возникновения и архитекторах. Было интересно и познавательно. Ну и, конечно, сфотографировала нас с медведями и посоветовала, где поесть и куда сходить)))
Входит в следующие категории Ярославля
Похожие экскурсии из Ярославля
Индивидуальная
до 5 чел.
Ярославль: путешествие по легендам и историческим сокровищам
Вас ждет погружение в атмосферу старинного Ярославля, где каждый уголок хранит свою уникальную историю
Начало: На Богоявленской площади
Сегодня в 18:00
15 ноя в 09:00
4000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Ярославль неправославный
Исследуйте необычные памятники Ярославля, от готических химер до историй знаменитых иностранцев. Откройте для себя неожиданные ракурсы тысячелетнего города
Начало: У Казанского монастыря
12 ноя в 10:00
14 ноя в 10:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Ярославль впервые
Погулять по историческому центру тысячелетнего города и увидеть его самые интересные места
Начало: На Богоявленской площади
Завтра в 08:30
11 ноя в 14:00
4800 ₽ за всё до 8 чел.