Ярославль: считаем медведей

елена

Огромное спасибо за экскурсию. В первый раз в Ярославле были обрадованы мобильностью и гибкостью гида. Нас встретили в удобном для нас месте, познакомили с замечательным городом. Юлия оказалась очень эрудированной, юморной и нацеленной на максимальный комфорт туристов. Медведи шикарны, город уютный. Ну и отдельное спасибо за явки и пароли. Сувениры закуплены, бар освоен.

Еще раз троекратное спасибо от нас!