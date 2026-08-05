От тонкой резки стекла до финальной пайки — вы полностью погрузитесь в процесс создания витражного чуда. Мастер познакомит с материалами и инструментами.
А главное вы сделаете сами — изящный мини-подвес из цветного стекла, который красиво заиграет на солнце.
А главное вы сделаете сами — изящный мини-подвес из цветного стекла, который красиво заиграет на солнце.
Описание мастер-класса
- Мастер-витражист расскажет о технологии американского художника и дизайнера Луиса Комфорта Тиффани и специфике работы со стеклом. Объяснит, как безопасно работать при пайке и правильно подбирать цветовую гамму для композиций.
- Под его руководством вы вырежете детали из стекла, обработаете их на шлифовальной машинке, обернёте медной фольгой и соедините с помощью пайки.
- Не переживайте, если никогда не работали с этими материалами, — вам помогут на каждом этапе.
- В конце мастер-класса у вас в руках будет собственный мини-подвес.
Организационные детали
- Возраст участников — от 12 лет.
- Эскиз изделия планируется заранее, материалы включены в стоимость.
- Вы сможете забрать подвес сразу после мастер-класса.
- С вами будет мастер из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость мастер-класса
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|2500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Почтовая
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Альбертина — ваша команда гидов в Ярославле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провели экскурсии для 11069 туристов
Я — художник, искусствовед, эмальер, арт-менеджер и архитектор (школа МАРХИ). И в последней ипостаси готова говорить с вами о родном городе на языке музыки, застывшей в камне. Мой Ярославль прекрасен и,
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