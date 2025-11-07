Идеальная обзорная экскурсия для знакомства с городом! Удобный кольцевой маршрут покажет вам все жемчужины центра Ярославля, внесенного в список ЮНЕСКО: от набережной Волги и места основания города до древних монастырей и храмов. Вы узнаете главные легенды, историю «золотого» XVII века и о знаменитых земляках. Приходите погрузиться в тысячелетнюю историю одного из красивейших городов Золотого кольца России!
Описание экскурсии
Ярославль — это город, где каждый камень дышит историей, а величественные храмы рассказывают легенды лучше любых учебников. Наша экскурсия — это не просто прогулка, а настоящее путешествие во времени, которое раскроет вам душу древнего города всего за 3 часа. Почему эта экскурсия уникальна? Мы пройдем кольцевым маршрутом, который, как машина времени, проведет вас от основания города в Медвежьем овраге через его «золотой» XVII век к современным символам:
- Ярославль — один из немногих городов, чей исторический центр целиком является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Мы не просто увидим красивые церкви, но научимся понимать язык древнерусской архитектуры.
- Наш маршрут — это встреча с великими. Вы почувствуете силу князя Ярослава Мудрого у его памятника, услышите строки Некрасова на волжском ветру, узнаете о мужестве ополчения Минина и Пожарского и прикоснетесь к космической славе Валентины Терешковой. Это живая история России, воплощенная в камне и памяти.
Эта экскурсия даст вам целостную картину, после которой вы сможете самостоятельно и осознанно исследовать понравившиеся места нашего города. Я дам вам все необходимые ориентиры и рекомендации, превратив вас из гостя в знающего путешественника. Это максимально насыщенное и комфортное погружение, после которого вы полюбите этот город так же, как люблю его я. Важная информация:.
- Программа включает только внешний осмотр достопримечательностей. Посещение интерьеров храмов и музеев не предусмотрено.
- Маршрут может быть незначительно скорректирован с учетом погодных условий и пожеланий туристов.
- Экскурсия пешеходная, поэтому одевайтесь по погоде.
- Маршрут можно адаптировать специально для вас.
В будние дни с 18 часов, по выходным и праздничным дням - с 9 до 19 часов
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Памятник Некрасову у Речного вокзала
- Церковь Рождества Христова с уникальными изразцами
- Храм Ильи Пророка и бронзовая карта исторического центра
- Площадь Челюскинцев
- Успенский собор и Стрелка Волги и Которосли
- Спасо-Преображенский монастырь
- Памятник Ярославу Мудрому
- Власьевская башня
- Театр имени Федора Волкова
Что включено
- Услуги профессионального гида
- Интересный маршрут с внешним осмотром достопримечательностей/n
- Фотопаузы в самых живописных местах
Что не входит в цену
- Входные билеты в музеи и храмы
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Памятник Николаю Некрасову на Волжской набережной (или по согласованию)
Завершение: Театр имени Федора Волкова (или по согласованию)
Когда и сколько длится?
Когда: В будние дни с 18 часов, по выходным и праздничным дням - с 9 до 19 часов
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 30 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Марина
7 ноя 2025
Были на экскурсии "Золотое кольцо Ярославля: 1000 лет за 3 часа" 3 ноября с экскурсоводом Мариной. Замечательная экскурсия, замечательный экскурсовод! Было очень интересно и познавательно, узнали историю создания и становления
Д
Дмитрий
20 окт 2025
Заказывали экскурсию с утра, буквально за несколько часов до встречи. Встретились вовремя в положенном месте. Было очень интересно и увлекательно три+ часа пролетели как 15 минут.
Приветливый экскурсовод, знающий своё дело!
Е
Елена
18 окт 2025
18 октября мы познакомились с историей Ярославля и его достопримечательностями, благодаря профессиональному гиду Марине!!! Всегда приятно слушать подкованного и мастерски эрудированного эксперта! За увлекательные, познавательные, вдохновляющие и живописно прекрасные 3
А
Анна
21 сен 2025
Нам очень понравилась экскурсия с Мариной по историческому центру Ярославля! Гид рассказала много интересного об истории города, отметила много занятных деталей, фактов. И скучно совершенно не было, ничего лишнего, а
