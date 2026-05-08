Ярославль: от основания до современности

Увидеть исторический центр с храмами и городской планировкой 18 века и узнать о традициях и культуре
Чтобы познакомиться с тысячелетней историей города в формате увлекательного диалога и насладиться его неповторимой атмосферой и красотой, приглашаю на прогулку по столице Золотого кольца.

Вы пройдёте по живописным улицам, увидите Спасо-Преображенский собор, церковь Ильи Пророка и панорамы Ярославля с набережной Волги.
Описание экскурсии

Погрузитесь в историю. Вы узнаете, как Ярослав Мудрый основал Ярославль в 11 веке, какие события сформировали облик города и почему он стал важным торговым и культурным центром России.

Прогуляетесь по живописным улочках, где сохранились архитектурные шедевры разных эпох. Вы увидите церковь Ильи Пророка и Спасо-Преображенский собор и узнаете их удивительные истории.

Насладитесь видами Волги. Пройдёте вдоль набережной, где открываются панорамы реки и её окрестностей. Я расскажу, как слияние Волги и Которосли повлияло на развитие города и его жителей.

Проникнитесь атмосферой столицы Золотого кольца. Ярославль — это не только историческое наследие, но и современность, где развиваются новые традиции и культура. Вы поймёте, как город живёт сегодня.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник1000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Советской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Умбрасас
Умбрасас — ваш гид в Ярославле
Привет! Меня зовут Арсений, и я здесь, чтобы показать вам не просто «город Золотого кольца», а настоящий, живой и удивительный Ярославль с богатой исторической ценностью Закончив Ярославский государственный университет по специальности
«туризм и регионоведение», я не просто знаю историю из учебников — я живу ей и с удовольствием делюсь самыми интересными историями и легендами тысячелетнего города. Для меня быть гидом — это как провести друзей по любимому городу, открывая потаённые дворики, захватывающие виды, смотровые площадки и места, хранящие величественную историю нашей страны. Давайте вместе отойдём от стандартных маршрутов и увидим, почему Ярославль — это всегда открытие. Готовы? Я — да! Встретимся на первой точке нашей экскурсии;)

