Прогулка-экскурсия по исторической части города

Лёгкая, не перегруженная датами и фамилиями, но познавательная, запоминающаяся прогулка-экскурсия по...

Лёгкая, не перегруженная датами и фамилиями, но познавательная, запоминающаяся прогулка-экскурсия по историческому центру Ярославля, внесённому в Список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

Я познакомлю вас с самыми прекрасными архитектурными памятниками, сохранившимися в городе, историей и особенностями их создания.
Прогулка-экскурсия по исторической части города
Прогулка-экскурсия по исторической части города
Прогулка-экскурсия по исторической части города
Прогулка-экскурсия по исторической части города
Прогулка-экскурсия по исторической части города
Прогулка-экскурсия по исторической части города
XVII век — золотое столетие Ярославля.
За два часа мы пройдем 6 км. Вы увидите три действующих монастыря, две часовни, несколько памятников, две набережные и восхитительную Стрелку — место, где река Которосль впадает в великую Волгу и где началась история древнего Ярославля.
Я расскажу вам интересные истории, которые не встретишь на просторах интернета, о более десяти действующих церквях города. А еще мы посетим Успенский собор, воссозданный к 1000-летию города.

Важно знать:

  • Женщинам стоит захватить платок или шарф на голову.

Цены на экскурсию

Для группы 1-10 человек
Стандартное предложение
2 600 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы туриста
Где начинаем и завершаем
Начало: пл. Волкова, у памятника Волкову
Завершение: Богоявленская пл.
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 11:00 и 14:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Ежедневно в 11:00 и 14:00

Наталья Г.
Наталья Г.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Задать вопрос

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ярославля

🎩Индивидуальные👣Пешком🏛История и архитектура🙏Религиозные🔭Обзорные⛪️Монастыри, церкви, храмы

Еще несколько похожих предложений в Ярославле

Столица Золотого Кольца: обзорная экскурсия по Ярославлю
Индивидуальная экскурсия
4.9
15
3 000
за 1-25 чел.
Столица Золотого Кольца: обзорная экскурсия по Ярославлю
Приглашаю вас отправится на историческую прогулку по древнему городу России и столице Золотого...
По договоренности
Экскурсия в Романов-Борисоглебск
Индивидуальная экскурсия
5
4
4 000
за 1-3 чел.
Экскурсия в Романов-Борисоглебск
Приглашаю вас на познавательную экскурсию в городок Тутаев - старинный Романов-Борисоглебск
По договоренности
Обзорная экскурсия по Ярославлю
Индивидуальная экскурсия
4.9
337
2ч 30м
2 600
за 1-10 чел.
Обзорная экскурсия по Ярославлю
Прогулка по историческому центру города — объекту наследия ЮНЕСКО
Вечерний Ярославль - Огни древнего города. Авторская экскурсия с сюрпризами
5
3
1 500
за 1 чел.
Вечерний Ярославль - Огни древнего города. Авторская экскурсия с сюрпризами
Ночной город всегда притягивает и манит своим светом и таинственностью
Смотрите свободные даты
Обзорная экскурсия по центру Ярославля
Индивидуальная экскурсия
4.8
204
3 900
за 1-10 чел.
Обзорная экскурсия по центру Ярославля
Красота и уникальность города в его набережных, монастырях и бульварах — прогулка с историком
Ярославль — город богатырей и воинов
Индивидуальная экскурсия
4.6
8
4 800
за 1-50 чел.
Ярославль — город богатырей и воинов
Узнать старейший город России на «воинственной» пешеходной экскурсии
Обзорная экскурсия с посещением Спасо-Преображенского монастыря
Индивидуальная экскурсия
5
6
7 400
за 1-18 чел.
Обзорная экскурсия с посещением Спасо-Преображенского монастыря
Вам предстоит трехчасовая обзорная экскурсия по историческому центру Ярославля
Ежедневно
Пешеходная экскурсия по Ярославлю
Индивидуальная экскурсия
5
8
2ч 30м
3 600
за 1-15 чел.
Пешеходная экскурсия по Ярославлю
Ежедневная пешеходная экскурсия по прекрасному Ярославлю
Ежедневно по договоренности
Ярославль - древний город символов и легенд
Индивидуальная экскурсия
5
4
3 600
за 1-6 чел.
Ярославль - древний город символов и легенд
Экскурсия по историческому центру Ярославля для настоящих гурманов и эстетов, людей, любящих...
Ярославские слободы: экскурсия по нетуристическим местам
Индивидуальная экскурсия
5
12
3 200
за 1-3 чел.
Ярославские слободы: экскурсия по нетуристическим местам
Ярославль - один из самых старинных русских городов
Обзорная экскурсия на электросамокатах
Индивидуальная экскурсия
2 000
за 1-15 чел.
Обзорная экскурсия на электросамокатах
Устали от традиционных автобусных и пеших экскурсий? Тогда это ваш вариант! Мы проедем с ветерком на...
«Знакомьтесь, Ярославль. » - классическая обзорная экскурсия
Индивидуальная экскурсия
2 500
за 1-40 чел.
«Знакомьтесь, Ярославль. » - классическая обзорная экскурсия
Я приглашая вас на экскурсию по прекрасному старинному городу, расположенному на стыке рек Волги и...
У нас ещё много экскурсий 😎 в Ярославле. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Ярославле
🇷🇺