Ежедневно в 11:00 и 14:00

XVII век — золотое столетие Ярославля.

За два часа мы пройдем 6 км. Вы увидите три действующих монастыря, две часовни, несколько памятников, две набережные и восхитительную Стрелку — место, где река Которосль впадает в великую Волгу и где началась история древнего Ярославля.

Я расскажу вам интересные истории, которые не встретишь на просторах интернета, о более десяти действующих церквях города. А еще мы посетим Успенский собор, воссозданный к 1000-летию города.

Важно знать: