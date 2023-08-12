Экспресс-знакомство с Ярославлем

Дружеская обзорная экскурсия в мини-группе по историческому центру

5
7 отзывов
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Ответы на вопросы
Чем живёт и дышит Ярославль? Каким было его прошлое? На прогулке вы получите ответы на главные вопросы о городе.

Я расскажу об истории и архитектуре волжского красавца, его золотом веке, купечестве и знаменитых личностях. Покажу знаковые достопримечательности.

А также поделюсь советами: что посетить самостоятельно и куда пойти за гастрономическими открытиями.
Экспресс-знакомство с Ярославлем
Экспресс-знакомство с Ярославлем
Экспресс-знакомство с Ярославлем
Экспресс-знакомство с Ярославлем
Экспресс-знакомство с Ярославлем
Экспресс-знакомство с Ярославлем
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

  • Встреча состоится у Ярославского музея-заповедника.
  • Мы прогуляемся по Которосльной набережной и полюбуемся панорамной Стрелкой.
  • Попутно я развею миф о Ярославском кремле.
  • Погуляем по Демидовскому скверу, который приведёт на главную площадь города — там нас встретит жемчужина архитектурного зодчества 17 века — церковь Ильи Пророка.
  • Вы оцените красоту выдающихся памятников архитектуры мирового значения.
  • Рассмотрите скульптурные композиции, которыми знаменит Ярославль.
  • Услышите о наших знаменитых земляках (Л. Собинове, Н. Некрасове, В. Терешковой, Елисеевых).
  • Познакомитесь с народными ярославскими промыслами.
  • И узнаете, что можно привезти на память из нашего города.

Кроме того, в программе: часовня Казанской иконы Богоматери, церковь Михаила Архангела, Успенский собор, Вечный огонь и усадьба конца 18 века.

Экскурсия подойдёт и взрослым, и детям. И тем, кто впервые в городе, и тем, кто хочет освежить знания о Ярославле.

Организационные детали

  • Экскурсия состоится в любую погоду, поэтому возьмите с собой вещи в соответствии с прогнозом
  • Дополнительных расходов не предвидится

в пятницу, субботу и воскресенье в 11:00 и 15:00

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Её забронировали уже 8 раз на ближайшие дни
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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
возле Ярославского музея-заповедника
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу, субботу и воскресенье в 11:00 и 15:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 0.5 undefined до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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М
12 авг 2023
Экскурсовод Полина провела для нас познавательную экскурсию по историческому центру Ярославля 11 августа 2023 г. Несмотря на то что было очень жарко, экскурсия пролетела на одном дыхании. Мы даже не заметили, как прошли полтора часа, так как были увлечены рассказами Полины о Ярославле. Полина - коренная Ярославна, глубоко знает историю родного города, умеет интересно преподнести материал, к тому же участвует в археологических раскопках. Она показала нам основные достопримечательности, а также дала отличные советы, где лучше пообедать и поужинать, купить сувениры, какие места еще посмотреть и в какие музеи сходить. Сама Полина приятная, обаятельная и улыбчивая девушка. Экскурсия подойдет всем, детям в том числе. Нам все очень понравилось! Рекомендуем!
И
4 авг 2023
Экскурсия очень понравилась. Экскурсовод рассказал много интересных фактов о Ярославле. Показала места где снимались разные фильмы. Экскурсия прошла в теплой домашней обстановке. Рекомендую
Юлия
31 июля 2023
Быстрая, не утомительная экскурсия. Советую брать ее с самого начала приезда, чтобы быстро понять и ориентироваться в городе. И понимать, что будет интересно и какие экскурсии еще брать.
Н
29 июля 2023
Экспресс-знакомство с Ярославлем на одном дыхании благодаря Полине!
Под проливным дождем Полина помогла влюбиться в Ярославль!
Буду рекомендовать друзьям!
Т
26 июля 2023
Экскурсия прошла на одном дыхании!!! Лёгкая и доступная подача материала, всё по делу! Было интересно слушать и взрослым, и детям. Для тех, кто в первый раз в Ярославле рекомендую, чтоб сложилось общее впечатление о городе и получить рекомендации, как спланировать время в Ярославле.
Н
26 июля 2023
Отличная экскурсия и экскурсовод. Полина сама участвует в раскопках, очень глубоко знает историю города. Очень рады, что попали именно к ней на первую экскурсию по Ярославлю.
А
21 июля 2023
Полина сделала моё знакомство с городом ярким и запоминающимся! Экскурсия была очень содержательной, лёгкой и неутомительной, а рассказ был наполнен примерами из личного опыта и пронизан любовью к городу, от этого слушать было еще интереснее! Спасибо!

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Для пенсионеров
Музеи
Летние
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Храм Ильи Пророка
Популярные места
Парк Стрелка
Музей-заповедник
Природа и пейзажи
Ярославский кремль
Успенский Собор
Церковь Михаила Архангела
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