Дружеская обзорная экскурсия в мини-группе по историческому центру
Чем живёт и дышит Ярославль? Каким было его прошлое? На прогулке вы получите ответы на главные вопросы о городе.
Я расскажу об истории и архитектуре волжского красавца, его золотом веке, купечестве и знаменитых личностях. Покажу знаковые достопримечательности.
А также поделюсь советами: что посетить самостоятельно и куда пойти за гастрономическими открытиями.
Я расскажу об истории и архитектуре волжского красавца, его золотом веке, купечестве и знаменитых личностях. Покажу знаковые достопримечательности.
А также поделюсь советами: что посетить самостоятельно и куда пойти за гастрономическими открытиями.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Встреча состоится у Ярославского музея-заповедника.
- Мы прогуляемся по Которосльной набережной и полюбуемся панорамной Стрелкой.
- Попутно я развею миф о Ярославском кремле.
- Погуляем по Демидовскому скверу, который приведёт на главную площадь города — там нас встретит жемчужина архитектурного зодчества 17 века — церковь Ильи Пророка.
- Вы оцените красоту выдающихся памятников архитектуры мирового значения.
- Рассмотрите скульптурные композиции, которыми знаменит Ярославль.
- Услышите о наших знаменитых земляках (Л. Собинове, Н. Некрасове, В. Терешковой, Елисеевых).
- Познакомитесь с народными ярославскими промыслами.
- И узнаете, что можно привезти на память из нашего города.
Кроме того, в программе: часовня Казанской иконы Богоматери, церковь Михаила Архангела, Успенский собор, Вечный огонь и усадьба конца 18 века.
Экскурсия подойдёт и взрослым, и детям. И тем, кто впервые в городе, и тем, кто хочет освежить знания о Ярославле.
Организационные детали
- Экскурсия состоится в любую погоду, поэтому возьмите с собой вещи в соответствии с прогнозом
- Дополнительных расходов не предвидится
в пятницу, субботу и воскресенье в 11:00 и 15:00
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Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- возле Ярославского музея-заповедника
- Когда и сколько длится?
- Когда: в пятницу, субботу и воскресенье в 11:00 и 15:00Экскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 0.5 undefined до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Полина — ваш гид в Ярославле
Провела экскурсии для 98 туристов
Будем знакомы. Меня зовут Полина. Родилась в Ярославле и здесь же получила высшее историческое образование. За плечами опыт работы экскурсоводом в Турции, Доминикане, Сочи, а теперь я провожу экскурсии и в моём родном Ярославле (аккредитованный гид). Активно участвую в жизни города, например, в раскопках на территории Ярославского кремля. С радостью поделюсь с вами своими знаниями о городе и своим личным к нему отношением.
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Марина
12 авг 2023
Экскурсовод Полина провела для нас познавательную экскурсию по историческому центру Ярославля 11 августа 2023 г. Несмотря на то что было очень жарко, экскурсия пролетела на одном дыхании. Мы даже не заметили, как прошли полтора часа, так как были увлечены рассказами Полины о Ярославле. Полина - коренная Ярославна, глубоко знает историю родного города, умеет интересно преподнести материал, к тому же участвует в археологических раскопках. Она показала нам основные достопримечательности, а также дала отличные советы, где лучше пообедать и поужинать, купить сувениры, какие места еще посмотреть и в какие музеи сходить. Сама Полина приятная, обаятельная и улыбчивая девушка. Экскурсия подойдет всем, детям в том числе. Нам все очень понравилось! Рекомендуем!
И
Ирина
4 авг 2023
Экскурсия очень понравилась. Экскурсовод рассказал много интересных фактов о Ярославле. Показала места где снимались разные фильмы. Экскурсия прошла в теплой домашней обстановке. Рекомендую
Юлия
31 июля 2023
Быстрая, не утомительная экскурсия. Советую брать ее с самого начала приезда, чтобы быстро понять и ориентироваться в городе. И понимать, что будет интересно и какие экскурсии еще брать.
Н
Наталья
29 июля 2023
Экспресс-знакомство с Ярославлем на одном дыхании благодаря Полине!
Под проливным дождем Полина помогла влюбиться в Ярославль!
Буду рекомендовать друзьям!
Под проливным дождем Полина помогла влюбиться в Ярославль!
Буду рекомендовать друзьям!
Т
Татьяна
26 июля 2023
Экскурсия прошла на одном дыхании!!! Лёгкая и доступная подача материала, всё по делу! Было интересно слушать и взрослым, и детям. Для тех, кто в первый раз в Ярославле рекомендую, чтоб сложилось общее впечатление о городе и получить рекомендации, как спланировать время в Ярославле.
Н
Надежда
26 июля 2023
Отличная экскурсия и экскурсовод. Полина сама участвует в раскопках, очень глубоко знает историю города. Очень рады, что попали именно к ней на первую экскурсию по Ярославлю.
А
Анастасия
21 июля 2023
Полина сделала моё знакомство с городом ярким и запоминающимся! Экскурсия была очень содержательной, лёгкой и неутомительной, а рассказ был наполнен примерами из личного опыта и пронизан любовью к городу, от этого слушать было еще интереснее! Спасибо!
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