Экскурсовод Полина провела для нас познавательную экскурсию по историческому центру Ярославля 11 августа 2023 г. Несмотря на то что было очень жарко, экскурсия пролетела на одном дыхании. Мы даже не заметили, как прошли полтора часа, так как были увлечены рассказами Полины о Ярославле. Полина - коренная Ярославна, глубоко знает историю родного города, умеет интересно преподнести материал, к тому же участвует в археологических раскопках. Она показала нам основные достопримечательности, а также дала отличные советы, где лучше пообедать и поужинать, купить сувениры, какие места еще посмотреть и в какие музеи сходить. Сама Полина приятная, обаятельная и улыбчивая девушка. Экскурсия подойдет всем, детям в том числе. Нам все очень понравилось! Рекомендуем!