Ярославль - уникальный город, сочетающий несколько исторических эпох.
Прогулка по старинным улочкам, посещение главных площадей и особняка 18 века создадут атмосферу настоящего путешествия во времени.
Участники экскурсии узнают, что было на месте современного Ярославля, кто основал город, где размещался Ярославский кремль и чем отличался Рубленый город от Земляного.
В завершение экскурсии гости смогут продегустировать ярославские сладости и услышать увлекательные легенды города
Прогулка по старинным улочкам, посещение главных площадей и особняка 18 века создадут атмосферу настоящего путешествия во времени.
Участники экскурсии узнают, что было на месте современного Ярославля, кто основал город, где размещался Ярославский кремль и чем отличался Рубленый город от Земляного.
В завершение экскурсии гости смогут продегустировать ярославские сладости и услышать увлекательные легенды города
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальный исторический маршрут
- 🏛 Посещение значимых мест и достопримечательностей
- 🍬 Дегустация ярославских сладостей
- 📜 Узнаете легенды и тайны города
- 🌳 Прогулка по старинным улочкам и набережной
Что можно увидеть
- Волковский театр
- Знаменская башня
- Торговые ряды
- Улица Кирова
- Советская площадь
- Храм Ильи Пророка
- Демидовский сад
- Дом Матвеевских
- Вечный огонь
- Успенский собор
- Стрелка
- Которосльная набережная
Ближайшие даты:
Время начала: 12:30, 15:00, 19:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
На нашем пути встретятся:
- Волковский театр.
- Знаменская башня.
- Торговые ряды.
- Улица Кирова.
- Советская площадь.
- Храм Ильи Пророка.
- Демидовский сад.
- Дом Матвеевских.
- Вечный огонь.
- Успенский собор.
- Стрелка.
- Которосльная набережная.
Вы узнаете:
- Что было на месте современного Ярославля.
- Как и кто основал город.
- Где размещался Ярославский кремль.
- Чем отличался Рубленый город от Земляного.
- Какие соревнования велись между купцами.
- Какие легенды хранит город и многое другое.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены услуги гида и дегустация сладостей.
- Экскурсия состоится в любую погоду.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды.
ежедневно в 12:30 и 15:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|800 ₽
|Дети до 7 лет
|Бесплатно
|Пенсионеры
|750 ₽
|Школьники
|700 ₽
|Студенты
|750 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Волкова
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:30 и 15:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваша команда гидов в Ярославле
Провели экскурсии для 281 туриста
Меня зовут Анастасия, и вот уже несколько лет я знакомлю людей с невероятным Ярославлем. Более 3 лет я работаю в туризме. На моём счету работа в разных городах России иЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 26 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
А
Алена
6 июня 2024
Очень понравилась экскурсия. У нас была мини группа - всего 4 человека. Анастасия все очень интересно рассказала. Провела по центру города. Советую экскурсию в качестве ознакомительной.
И
Игорь
6 июня 2024
Очень интересная, грамотно составленная и великолепно поданная экскурсия. Гид Анастасия - настоящий профессионал. Хорошо поставленная речь. Великолепное знание истории города. Постоянный диалог с экскурсионной группой, то, что называется вовлечённость)). Ни минуты не пожалели, что выбрали именно этот маршрут и этого гида. Буду всем рекомендовать. Огромное спасибо!
А
Алла
5 июня 2024
Несмотря на то, что вся группа отказалась от экскурсии из-за дождя, мне согласились её провести индивидуально. Экскурсовод Анастасия внимательный и зажигательный человек) Она говорила с большим увеличением, меняя интонацию, с
Н
Наталья
1 июня 2024
Очень понравилась экскурсия, которую проводила Анастасия)
N
NIKA
27 мая 2024
Нам очень понравилась экскурсия. Девушка, которая ее вела, была очень живая и энергичная, классно подавала информацию. Вообще не пожалели, что попали именно к ней, было очень интересно
Е
Екатерина
26 мая 2024
Благодарны Анастасии за увлекательную экскурсию и дружелюбную атмосферу! Видно, что гид «горит» своей работой, любит родной город и искренне хочет передать эту любовь гостям. Рекомендуем однозначно!
М
Мария
23 мая 2024
Анастасия -- прекрасный рассказчик, было очень интересно слушать. Хорошо организовывала группу, никто не потерялся. О городе поведала с любовью и уважением. Нам очень понравилось! Спасибо!
Кирилл
14 мая 2024
Анастасия - замечательный экскурсовод, внимательная и заботливая. Несмотря на ужасную погоду со снегом 9 мая, все прошло отлично!
Большое спасибо!
Большое спасибо!
В
Валентина
11 мая 2024
Экскурсия отличная!
Все очень понравилось! Узнали очень много интересных фактов!
Спасибо Анастасии за интереснейший рассказ! Было очень увлекательно!
Все очень понравилось! Узнали очень много интересных фактов!
Спасибо Анастасии за интереснейший рассказ! Было очень увлекательно!
А
Алёна
11 мая 2024
Экскурсия понравилась, интересная, недолгая (для детей это огромный плюс).
Е
Елена
7 мая 2024
Лучший экскурсовод!
О
Ольга
3 мая 2024
Очень активна и доброжелательная Ольга. Мы опоздали на экскурсию, но она спокойно перенесла нас на более позднее время, как раз квест для детей. Нашей дочке очень понравилось) Спасибо)
О
Оксана
1 мая 2024
Анастасия, огромное спасибо!!!!
Особенное спасибо за то, что так увлекли моего сына (10 лет), который до этого не любил экскурсии в принципе)). Очень было легко и очень позновательно!! 👍👍👍
Особенное спасибо за то, что так увлекли моего сына (10 лет), который до этого не любил экскурсии в принципе)). Очень было легко и очень позновательно!! 👍👍👍
Д
Дмитрий
1 мая 2024
Были на экскурсии 29.04. Экскурсия отличная, понравилась как взрослым так и детям (9 и 14 лет). Экскурсия познавательная, но не перегруженная информацией. Экскурсовод рассказ ведёт увлекательно, видно что ей нравится своя работа. Спасибо Вам Анастасия!
Нина
29 апр 2024
Восхитительная прогулка и оченьинтересный рассказ!
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