Анастасия — ваша команда гидов в Ярославле

Провели экскурсии для 281 туриста

читать дальше нескольких странах. Я живу путешествиями и новыми эмоциями, поэтому понимаю, насколько важно знакомство с городом. Со мной вы совершите прогулку сквозь века и почувствуете себя коренным жителем. Я влюблю вас в Ярославль, и вы обязательно захотите вернуться сюда ещё. Провожу экскурсии в команде с коллегами-гидами.

Меня зовут Анастасия, и вот уже несколько лет я знакомлю людей с невероятным Ярославлем. Более 3 лет я работаю в туризме. На моём счету работа в разных городах России и