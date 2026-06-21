Приглашаются все желающие на незабываемую прогулку на парусной яхте по Волге в Ярославле. Маршруты на выбор: к Стрелке или старинному Толгскому монастырю.
Восхитительные панорамы, неспешное течение реки и романтичная атмосфера создадут
Восхитительные панорамы, неспешное течение реки и романтичная атмосфера создадут
5 причин купить эту экскурсию
- ⛵ Уникальная возможность увидеть Ярославль с воды
- 🌅 Чарующие панорамы Волги
- 🏰 Интересные истории и байки от капитана
- 🌊 Возможность искупаться в Волге
- 👨👩👧👦 Подходит для семей с детьми от трех лет
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для водной прогулки на парусной яхте в Ярославле - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, тёплая и солнечная, что делает прогулку по Волге особенно приятной. В мае и сентябре также можно насладиться поездкой, однако стоит учитывать, что температура может быть ниже, а погода более переменчива.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Стрелка
- Толгский монастырь
Описание экскурсии
По Волге под парусом
Мы выйдем практически из центра Ярославля и отправимся в одном из двух направлений — к Стрелке или Толгскому монастырю. По пути я познакомлю вас с устройством яхты и покажу, как работать с парусами. Кроме того, пополню ваш словарный запас новыми терминами: румпель, шкот и стаксель. Если повезет с погодой, вы также сможете искупаться в Волге.
Организационные детали
- На яхте есть пледы и дождевики, каюта
- Можно взять с собой еду и напитки
- Дети от трех лет
- Гости в нетрезвом состоянии на борт не допускаются
После бронирования можно скорректировать время и дату старта из-за изменений в погоде. Я всегда на связи и дам актуальную сводку — не доверяйте интернет-прогнозам, лучше уточните у капитана.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Тверицкая набережная
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Ярославле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 1228 туристов
Я — дипломированный яхт-мастер международного уровня IYT Yachtmaster Offshore. Всю жизнь провёл в Ярославле и безумно его люблю. Организую парусные прогулки и делюсь байками под шум ветра и волн. Ярославль уникален
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 153 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О прогулке на парусной яхте сказать, что очень понравилось это практически ничего не сказать. Это было восхитительно, Александр замечательный рассказчик, знаток своего дела, приятный собеседник. Сложилось все только со знаком плюс и общение и полученные впечатления и погода комфортная, позволившая поднять паруса. Будете в Ярославле, рекомендую, поверьте не пожалеете. Всей команде организаторов, огромное спасибо
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Отличная прогулка по Волге - могу ее смело рекомендовать.
На выбор было два красивых маршрута.
Капитан яхты - очень приятный человек, видно, что увлеченный парусным спортом.
Время пролетело незаметно: расслабились, посмотрели город с воды, и, конечно, поймали ощущение парусного судна.
На выбор было два красивых маршрута.
Капитан яхты - очень приятный человек, видно, что увлеченный парусным спортом.
Время пролетело незаметно: расслабились, посмотрели город с воды, и, конечно, поймали ощущение парусного судна.
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Н
всем привет!
прогулка на яхте была незабываемая!
Александр, капитан корабля, знаток своего дела,на высшем уровне,было очень познавательно и увлекательно!!!
спасибо,РЕКОМЕНДУЮ
прогулка на яхте была незабываемая!
Александр, капитан корабля, знаток своего дела,на высшем уровне,было очень познавательно и увлекательно!!!
спасибо,РЕКОМЕНДУЮ
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С
все очень понравилось, отличная яхта, замечательный капитан Александр.
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В
Отличная прогулка по Волге — посмотрели красоту, пообщались, посмеялись, погрузились в тонкости устройства паруса, подержались за румпель!
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A
Шикарная экскурсия, провели великолепно время с семьей. Ярославль с воды великолепен!!! Спасибо Александру!
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