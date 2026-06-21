Приглашаются все желающие на незабываемую прогулку на парусной яхте по Волге в Ярославле. Маршруты на выбор: к Стрелке или старинному Толгскому монастырю.Восхитительные панорамы, неспешное течение реки и романтичная атмосфера создадут

идеальные условия для отдыха. Капитан поделится увлекательными историями и байками, а также познакомит с устройством яхты и парусами. Пледы на борту обеспечат комфорт, а возможность взять с собой еду и напитки сделает путешествие еще приятнее. Детям от трех лет будет интересно и безопасно. Гости в нетрезвом состоянии на борт не допускаются. Не упустите шанс увидеть Ярославль с нового ракурса и насладиться волшебной прогулкой

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для водной прогулки на парусной яхте в Ярославле - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, тёплая и солнечная, что делает прогулку по Волге особенно приятной. В мае и сентябре также можно насладиться поездкой, однако стоит учитывать, что температура может быть ниже, а погода более переменчива.

Сейчас август — это идеальное время.