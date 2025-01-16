Сверкающие гирлянды, пейзажи словно с новогодней открытки, запах глинтвейна и ароматных пряников — таким вы увидите новогодний Ярославль. Мы прогуляемся по центральным улицам. Потрогаем новогоднюю ёлку, загадаем желание с бенгальскими огнями. Увидим самые нарядные магазины и кафе, приготовившие для вас свои истории. И насладимся атмосферой самого зимнего праздника.

Описание экскурсии

Приглашаю вас провести праздники в уютном Ярославле, где каждый момент — это мгновение волшебства! На прогулке по историческому центру вы сможете:

ощутить мягкий и пушистый снег под ногами

залюбоваться сказочными ландшафтами

рассмотреть произведения искусства в фасадах домов

заглянуть на ярмарки за сувенирами ручной работы и сказочными подарками

погрузиться в атмосферу чудес

Наша прогулка будет наполнена не только праздничным светом и теплом, но и интересными фактами. Я расскажу: