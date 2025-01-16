Сверкающие гирлянды, пейзажи словно с новогодней открытки, запах глинтвейна и ароматных пряников — таким вы увидите новогодний Ярославль. Мы прогуляемся по центральным улицам. Потрогаем новогоднюю ёлку, загадаем желание с бенгальскими огнями. Увидим самые нарядные магазины и кафе, приготовившие для вас свои истории. И насладимся атмосферой самого зимнего праздника.
Описание экскурсии
Приглашаю вас провести праздники в уютном Ярославле, где каждый момент — это мгновение волшебства! На прогулке по историческому центру вы сможете:
- ощутить мягкий и пушистый снег под ногами
- залюбоваться сказочными ландшафтами
- рассмотреть произведения искусства в фасадах домов
- заглянуть на ярмарки за сувенирами ручной работы и сказочными подарками
- погрузиться в атмосферу чудес
Наша прогулка будет наполнена не только праздничным светом и теплом, но и интересными фактами. Я расскажу:
- как связаны моря и горы Абхазии и сердце России — Ярославль
- почему город приобрёл статус резиденции Масленицы
- какую роль сыграл медведь в жизни Ярославля
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Волкова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 39% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман — ваш гид в Ярославле
Провёл экскурсии для 494 туристов
Привет! Меня зовут Роман. Живу в Ярославле уже 5 лет. Влюбился в этот город с первого взгляда и решил поделиться его удивительной историей с другими. Мои экскурсии — это не
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ольга
16 янв 2025
Роман и экскурсия были прекрасны))
Особенно нехоженные тропы и классный секретный магазинчик)
Мы умудрились совместить экскурсию с запупками подарков, да и Роман пришёл не с пустыми руками - дамы 7 и 10 лет были покорены)
Андрей
7 янв 2025
Роман провёл для нас (четыре человека) экскурсию 6 января 2025 г. Жалеем об одном, что еë продолжительность была лишь два часа. За это время многого рассказать не удалось. Роман -
А
Александра
4 янв 2025
Отлично погуляли по зимнему рождественскому Ярославлю, спасибо Роману. 🎄
Для зимы перерыв на чай/кофе в кафешке Лялькины булки очень советуем! 👌
р
роман
30 дек 2024
Все понравилось.
Интересно и увлекательно.
Ю
Юлия
15 дек 2024
Экскурсия и гид Роман нам очень понравились! Структурировано и не скучно рассказал историю Ярославля, историю разных зданий, храмов и улиц. Было много интересных фактов. 2 часа в самый раз для пешей экскурсии, хотя на улице было очень холодно)
Рекомендуем экскурсию с Романом!
