Еще несколько необычных экскурсий в Ярославле

Что вас ожидает

Живая старина

Мы исследуем исторический центр столицы ⭐️ Золотого Кольца России и проникнемся праздничной атмосферой. У первого русского театра драмы, который дарит сказку детям и взрослым, расскажу о его основателе Федоре Волкове, а у Знаменской башни поделюсь интересными фактами о местных традициях празднования с древнейших времен до Петровских реформ. Вы пройдете мимо старинных торговых рядов и ярко украшенного Елисеевского гастронома, осмотрите экстерьер Спасского монастыря и Богоявленской церкви, увидите памятники Ярославу Мудрому, Афоне и медведю. При желании зайдете в легендарный Успенский собор и полюбуетесь живописной Волгой на набережной.

Огни, подарки и пряники

Вы не только познакомитесь с историей 📖 города, но также узнаете о праздничных обычаях разных народов мира. Мы полюбуемся главной елкой на Советской площади и прогуляемся по яркой и шумной рождественской ярмарке. Загадаем желание в трех знаковых местах города и поговорим о том, как сейчас принято отмечать главный семейный праздник.

Организационные детали

Как проходит экскурсия