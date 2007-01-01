Еще несколько необычных экскурсий в Ярославле

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Новогодний Ярославль

Увидеть пышную рождественскую ель и главные памятники во время прогулки по нарядному городу

Егор
Егор – Гид из Ярославля
Вы узнаете об истоках главного праздника страны и поймете, как менялись традиции на протяжении столетий.

Я расскажу о дореволюционном, советском и современном восприятии Рождества и Нового года, а также о ключевых событиях в истории 📖 Ярославля.

Проведу самыми яркими улочками к рождественскому дереву и поделюсь городскими легендами.
Задать вопросОбычно отвечает за 13 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • ☃️Зимняя
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 3 000 ₽ за экскурсию

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Новогодний Ярославль
Новогодний Ярославль

Что вас ожидает

Живая старина
Мы исследуем исторический центр столицы ⭐️ Золотого Кольца России и проникнемся праздничной атмосферой. У первого русского театра драмы, который дарит сказку детям и взрослым, расскажу о его основателе Федоре Волкове, а у Знаменской башни поделюсь интересными фактами о местных традициях празднования с древнейших времен до Петровских реформ. Вы пройдете мимо старинных торговых рядов и ярко украшенного Елисеевского гастронома, осмотрите экстерьер Спасского монастыря и Богоявленской церкви, увидите памятники Ярославу Мудрому, Афоне и медведю. При желании зайдете в легендарный Успенский собор и полюбуетесь живописной Волгой на набережной.

Огни, подарки и пряники
Вы не только познакомитесь с историей 📖 города, но также узнаете о праздничных обычаях разных народов мира. Мы полюбуемся главной елкой на Советской площади и прогуляемся по яркой и шумной рождественской ярмарке. Загадаем желание в трех знаковых местах города и поговорим о том, как сейчас принято отмечать главный семейный праздник.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Экскурсия пешеходная
  • Дополнительные расходы не предполагаются
Начало и место завершения
🚩 — на площади Ф. Волкова
Новогодний Ярославль
Новогодний Ярославль
Новогодний Ярославль
Новогодний Ярославль
Новогодний Ярославль
Новогодний Ярославль

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Егор
Егор
Добрый день! Меня зовут Егор, я гид международного класса и опытный путешественник! Имею диплом учителя Мировой Художественной Культуры. Активно туризмом начал заниматься в 2007 году после университета и первая моя поездка за границу сразу оказалась рабочей. 4 сезона я работал гидом в Турции, год в Киеве и 4 года в Тайланде. В 2015 году я вернулся домой, проехав на автобусах от Тайланда до Новосибирска, через Лаос, весь Китай и Монголию. Опыт проведения экскурсий 13 лет.
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