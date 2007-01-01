Еще несколько необычных экскурсий в Ярославле

Живая старина Мы исследуем исторический центр столицы ⭐️ Золотого Кольца России и проникнемся праздничной атмосферой. У первого русского театра драмы, который дарит сказку детям и взрослым, расскажу о его основателе Федоре Волкове, а у Знаменской башни поделюсь интересными фактами о местных традициях празднования с древнейших времен до Петровских реформ. Вы пройдете мимо старинных торговых рядов и ярко украшенного Елисеевского гастронома, осмотрите экстерьер Спасского монастыря и Богоявленской церкви, увидите памятники Ярославу Мудрому, Афоне и медведю. При желании зайдете в легендарный Успенский собор и полюбуетесь живописной Волгой на набережной.
Огни, подарки и пряники Вы не только познакомитесь с историей 📖 города, но также узнаете о праздничных обычаях разных народов мира. Мы полюбуемся главной елкой на Советской площади и прогуляемся по яркой и шумной рождественской ярмарке. Загадаем желание в трех знаковых местах города и поговорим о том, как сейчас принято отмечать главный семейный праздник.
Организационные детали
Как проходит экскурсия
Экскурсия пешеходная
Дополнительные расходы не предполагаются
Начало и место завершения
🚩 — на площади Ф. Волкова
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Добрый день! Меня зовут Егор, я гид международного класса и опытный путешественник! Имею диплом учителя Мировой Художественной Культуры. Активно туризмом начал заниматься в 2007 году после университета и первая моя поездка за границу сразу оказалась рабочей. 4 сезона я работал гидом в Турции, год в Киеве и 4 года в Тайланде. В 2015 году я вернулся домой, проехав на автобусах от Тайланда до Новосибирска, через Лаос, весь Китай и Монголию. Опыт проведения экскурсий 13 лет.