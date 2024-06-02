Экскурсии подходящие для зимних прогулок по Ярославлю

Найдено 6 экскурсий в категории «Зимние» в Ярославле, цены от 2 000 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тысячерублёвый Ярославль
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
2.5 часа
20 отзывов
Исторический центр Ярославля и его старинные слободы: путешествие в прошлое
Погрузитесь в историю Ярославля, открывая секреты кремля и древних слобод. Уникальный маршрут на микроавтобусе с профессиональным гидом
Начало: Богоявленская площадь (парковка у стен церкви Бого...
«Зимой — короткие остановки с выходом, летом — больше прогулок»
Расписание: в пятницу в 14:00, в воскресенье в 11:00
12 июня в 14:00
14 июня в 14:00
2 000 за человека
Ярославль сквозь века
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
36 отзывов
Ярославль сквозь века: путешествие от древности до наших дней
Погрузитесь в уникальную атмосферу Ярославля, где каждый уголок рассказывает свою историю. Вас ждет путешествие от древних времен до современности
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
4 000 за всё до 6 чел.
Ярославль - «город с физиономией»
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
2 часа
6 отзывов
Ярославль - «город с физиономией»
Погулять по колоритным купеческим кварталам и узнать о жизни ярославцев в разных эпохи
Начало: У Знаменской башни
«А затем мы свернём на улицу Большая Рождественская: я расскажу, какие страсти и романы разыгрывались за окнами купеческих домов Лопатиных и Сорокиных»
Завтра в 14:00
10 июня в 10:00
40003 200 за всё до 10 чел.
Ярославль - древний город символов
🚶 Пешая
скидка
5%
Индивидуальная
3 часа
139 отзывов
Ярославль: путешествие по древнему городу символов
Откройте для себя тайны Ярославля, где каждый символ и легенда оживают в увлекательной истории
Начало: Волковская площадь. Знаменская башня. Вход со стор...
«Раскроете символику крестов в храмовой архитектуре Ярославля, разглядите детали куполов и колоколен, а у церкви Рождества Христова (памятника Всенародного наследия) узнаете о ее связи с исламом»
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
70006 650 за всё до 6 чел.
Каменные сказы Ярославля
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Каменные сказы Ярославля
Оценить шедевры древнерусского зодчества на обзорной экскурсии
Начало: У часовни иконы Казанской Богоматери
«А еще я покажу колокольню церкви Рождества Христова, не имеющую аналогов в русской архитектуре»
12 июня в 13:30
15 июня в 09:30
от 3 500 за всё до 5 чел.
Купеческий Ярославль
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
5 отзывов
Купеческий Ярославль
Осознать вклад ярославского купечества в историю, архитектуру и особый дух города
Начало: На площади Волкова
«Рождественская церковь и изразцовая храмозданная летопись станут поводом вспомнить купцов Гурьевых и Назарьевых»
11 июня в 08:00
4 июля в 08:00
3 150 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    2 июня 2024
    Ярославль - «город с физиономией»
    Анна большая молодец,интересные факты вводила в историю города,прошлись по купеческим местам,по набережной,послушали песню на часах,услышали интересные маркетинговые и новаторские решения ярославцев! Рекомендую!
  • К
    Кузнецова
    30 мая 2024
    Ярославль - древний город символов
    Для тех, кто интересуется альтернативной историей - крайне интересно, разнообразно и познавательно. Единственно, рассчитывайте свои силы - три часа достаточно тяжело проходить)) Спасибо за замечательный день!
  • И
    Игорь
    24 мая 2024
    Тысячерублёвый Ярославль
    Очень душевно, и со знанием своего дела. Большое спасибо Полине.
  • О
    Ольга
    22 мая 2024
    Ярославль - «город с физиономией»
    Анна провела для нас интересную экскурсию. Узнали много нового, увидели Ярославль не только со стороны красивых храмов, но и со
    читать дальше

    стороны купеческих построек. Содержание экскурсии понравилось: маршрут проложен через основные достопримечательности, прошлись по интересным улочкам, куда самостоятельно бы вряд ли дошли. Ни один наш "почемучкин вопрос" не остался без ответа, Анна терпеливо поясняла любую мелочь. Благодарим за прогулку💐

  • М
    Марина
    21 мая 2024
    Ярославль - древний город символов
    Егор,спасибо! Нам, как любителям альтернативной истории, было интересно. Узнали некоторые новые моменты. Так держать и удачи Вам!:)
  • В
    Валентина
    17 мая 2024
    Тысячерублёвый Ярославль
    Огромное спасибо, за познавательную, необычаемую, увлекательную экскурсию! Было очень приятно слушать нашего экскурсовода Полину! Выражаем свою признательность!
    Огромное спасибо, за познавательную, необычаемую, увлекательную экскурсию! Было очень приятно слушать нашего экскурсовода Полину!Огромное спасибо, за познавательную, необычаемую, увлекательную экскурсию! Было очень приятно слушать нашего экскурсовода Полину!
  • О
    Ольга
    12 мая 2024
    Тысячерублёвый Ярославль
    Полина, спасибо за экскурсию! Два с половиной часа пролетели очень быстро и увлекательно! Посетили все основные места Ярославля, узнали много
    читать дальше

    интересного об истории города и достопримечательностях. Всё организовано очень четко и пончтно: начиная от встречи и заканчивая личными советами и рекомендациями в конце экскурсии! Всем рекомендую!

  • A
    Anna
    4 мая 2024
    Ярославль - «город с физиономией»
    Спасибо Анне за интересную и познавательную прогулку по городу. Спокойным прогулочным шагом мы исследовали центр города и узнавали любопытные факты. Экскурсия подойдёт для небольших компаний и семей с детьми 🤗. Спасибо за добродушный прием!
  • Н
    Наталья
    2 мая 2024
    Ярославль - древний город символов
    Спасибо Егору! Экскурсия прошла хорошо, прошлись по всему историческому центру. Для себя узнала много нового. Есть о чем подумать на досуге)
  • Г
    Галина
    20 апреля 2022
    Каменные сказы Ярославля
    Юлия скрасила нашу поездку в славный город Ярославль. День был ветренный, временами моросящий дождь. Но прогулка прошла очень хорошо. Гид
    читать дальше

    с терпением отнесся к капризному ребенку, рассказывал интересно, отвечал на все вопросы. Дал время попить чай и погреться. Показал, где купить сувениры и посоветовал чудесный ресторан для ужина. Спасибо, Юлия. желаем успехов.

Ответы на вопросы от путешественников по Ярославлю в категории «Зимние»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ярославле
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Тысячерублёвый Ярославль
  2. Ярославль сквозь века
  3. Ярославль - «город с физиономией»
  4. Ярославль - древний город символов
  5. Каменные сказы Ярославля
Какие места ещё посмотреть в Ярославле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Успенский Собор
  3. Набережная
  4. Спасо-Преображенский мужской монастырь
  5. Музей-заповедник
  6. Церковь Ильи Пророка
  7. Храм Ильи Пророка
  8. Советская площадь
  9. Парк Стрелка
  10. Спасо-Преображенский монастырь
Сколько стоит экскурсия по Ярославлю в июне 2024
Сейчас в Ярославле в категории "Зимние" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 2 000 до 6 650 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 208 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Купите самую интересную из 6 экскурсий в Ярославле на 2024 год по теме «Зимние», 208 ⭐ отзывов, цены от 2000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам