Ю Юлия Ярославль - «город с физиономией» Анна большая молодец,интересные факты вводила в историю города,прошлись по купеческим местам,по набережной,послушали песню на часах,услышали интересные маркетинговые и новаторские решения ярославцев! Рекомендую!

К Кузнецова Ярославль - древний город символов Для тех, кто интересуется альтернативной историей - крайне интересно, разнообразно и познавательно. Единственно, рассчитывайте свои силы - три часа достаточно тяжело проходить)) Спасибо за замечательный день!

И Игорь Тысячерублёвый Ярославль Очень душевно, и со знанием своего дела. Большое спасибо Полине.

О Ольга Ярославль - «город с физиономией» читать дальше стороны купеческих построек. Содержание экскурсии понравилось: маршрут проложен через основные достопримечательности, прошлись по интересным улочкам, куда самостоятельно бы вряд ли дошли. Ни один наш "почемучкин вопрос" не остался без ответа, Анна терпеливо поясняла любую мелочь. Благодарим за прогулку💐 Анна провела для нас интересную экскурсию. Узнали много нового, увидели Ярославль не только со стороны красивых храмов, но и со

М Марина Ярославль - древний город символов Егор,спасибо! Нам, как любителям альтернативной истории, было интересно. Узнали некоторые новые моменты. Так держать и удачи Вам!:)

В Валентина Тысячерублёвый Ярославль Огромное спасибо, за познавательную, необычаемую, увлекательную экскурсию! Было очень приятно слушать нашего экскурсовода Полину! Выражаем свою признательность!

О Ольга Тысячерублёвый Ярославль читать дальше интересного об истории города и достопримечательностях. Всё организовано очень четко и пончтно: начиная от встречи и заканчивая личными советами и рекомендациями в конце экскурсии! Всем рекомендую! Полина, спасибо за экскурсию! Два с половиной часа пролетели очень быстро и увлекательно! Посетили все основные места Ярославля, узнали много

A Anna Ярославль - «город с физиономией» Спасибо Анне за интересную и познавательную прогулку по городу. Спокойным прогулочным шагом мы исследовали центр города и узнавали любопытные факты. Экскурсия подойдёт для небольших компаний и семей с детьми 🤗. Спасибо за добродушный прием!

Н Наталья Ярославль - древний город символов Спасибо Егору! Экскурсия прошла хорошо, прошлись по всему историческому центру. Для себя узнала много нового. Есть о чем подумать на досуге)