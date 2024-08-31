Встречаем Новый Год 2025 в Ярославле

Найдено 3 экскурсии в категории «Новогодние 2025» в Ярославле, цены от 4 000 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Ярославль сквозь века
Пешая
42 отзыва
2.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Ярославль сквозь века: путешествие от древности до наших дней
Погрузитесь в уникальную атмосферу Ярославля, где каждый уголок рассказывает свою историю. Вас ждет путешествие от древних времен до современности
8 сен в 10:00
9 сен в 10:00
4 000 за всё до 6 чел.
Ярославль - древний город символов
Пешая
скидка
5%
145 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Ярославль: путешествие по древнему городу символов
Откройте для себя тайны Ярославля, где каждый символ и легенда оживают в увлекательной истории
Начало: Волковская площадь. Знаменская башня. Вход со стор...
«Раскроете символику крестов в храмовой архитектуре Ярославля, разглядите детали куполов и колоколен, а у церкви Рождества Христова (памятника Всенародного наследия) узнаете о ее связи с исламом»
Завтра в 08:00
9 сен в 11:30
75007 125 за всё до 6 чел.
Каменные сказы Ярославля
Пешая
2 отзыва
2 часа
Индивидуальная
Каменные сказы Ярославля
Оценить шедевры древнерусского зодчества на обзорной экскурсии
Начало: У часовни иконы Казанской Богоматери
«А еще я покажу колокольню церкви Рождества Христова, не имеющую аналогов в русской архитектуре»
Завтра в 09:30
9 сен в 09:30
от 4 000 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Валерия
    31 августа 2024
    Ярославль сквозь века
    Отличная экскурсия. Посмотрели все основные достопримечательности. Интересные истории, локации доя фото, рекомендации - все супер. Очень рекомендую!!!
  • Е
    Екатерина
    17 августа 2024
    Ярославль - древний город символов
    Экскурсия для любителей альтернативной истории, язычества и старых легенд) Нам немного не в повезло с погодой, но мы получили массу положительных впечатлений.
    Экскурсия для любителей альтернативной истории, язычества и старых легенд)
  • Ю
    Юлия
    13 августа 2024
    Ярославль сквозь века
    Ирина построила маршрут экскурсии, исходя из наших интересов. Мы многое успели посмотеть, несмотря на дождь. Получили полезную информацию по истории Ярославля. После экскурсии стало проще ориентироваться в центре города. Ирина молодец!
  • А
    Анжела
    3 августа 2024
    Ярославль - древний город символов
    Очень много интересной информации, останавливались в самых популярных и исторически важных местах. Рекомендуем, как квалифицированного экскурсовод!
  • М
    Марина
    30 июля 2024
    Ярославль - древний город символов
    Экскурсия прошла на одном дыхании, очень интересно, были с подростком. Дождливая погода была не замечена. Советуем на все 100.
  • И
    Ирина
    15 июля 2024
    Ярославль сквозь века
    Ирина нас встретила в отеле и оттуда началась наша экскурсия, что очень удобно! все было душевно и в нашем темпе. нам хотелось заходить в храмы… для 5 человек - идеально брать свою индивидуальную экскурсию! Рекомендую!
  • Г
    Галина
    20 апреля 2022
    Каменные сказы Ярославля
    Юлия скрасила нашу поездку в славный город Ярославль. День был ветренный, временами моросящий дождь. Но прогулка прошла очень хорошо. Гид
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    с терпением отнесся к капризному ребенку, рассказывал интересно, отвечал на все вопросы. Дал время попить чай и погреться. Показал, где купить сувениры и посоветовал чудесный ресторан для ужина. Спасибо, Юлия. желаем успехов.

  • Н
    Наталья
    8 января 2022
    Каменные сказы Ярославля
    Экскурсовод Юлия. Отлично поставлена речь,глубокие знания,внимание и заинтересованность донести информацию

Ответы на вопросы от путешественников по Ярославлю в категории «Новогодние 2025»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ярославле
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  1. Ярославль сквозь века
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  3. Каменные сказы Ярославля
Какие места ещё посмотреть в Ярославле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Самое главное
  2. Успенский Собор
  3. Набережная
  4. Спасо-Преображенский мужской монастырь
  5. Музей-заповедник
  6. Церковь Ильи Пророка
  7. Храм Ильи Пророка
  8. Советская площадь
  9. Парк Стрелка
  10. Спасо-Преображенский монастырь
Сколько стоит экскурсия по Ярославлю в сентябре 2024
Сейчас в Ярославле в категории "Новогодние 2025" можно забронировать 3 экскурсии от 4 000 до 7 125 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 189 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Ищете где отпраздновать Новый год в Ярославле? У нас есть туры и экскурсии на новогодние праздники Ярославля, но бронировать нужно заранее, так как времени осталось немного и билетов на всех может не хватить. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь 2024
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