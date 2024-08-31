В Валерия Ярославль сквозь века Отличная экскурсия. Посмотрели все основные достопримечательности. Интересные истории, локации доя фото, рекомендации - все супер. Очень рекомендую!!!

Е Екатерина Ярославль - древний город символов Экскурсия для любителей альтернативной истории, язычества и старых легенд) Нам немного не в повезло с погодой, но мы получили массу положительных впечатлений.

Ю Юлия Ярославль сквозь века Ирина построила маршрут экскурсии, исходя из наших интересов. Мы многое успели посмотеть, несмотря на дождь. Получили полезную информацию по истории Ярославля. После экскурсии стало проще ориентироваться в центре города. Ирина молодец!

А Анжела Ярославль - древний город символов Очень много интересной информации, останавливались в самых популярных и исторически важных местах. Рекомендуем, как квалифицированного экскурсовод!

М Марина Ярославль - древний город символов Экскурсия прошла на одном дыхании, очень интересно, были с подростком. Дождливая погода была не замечена. Советуем на все 100.

И Ирина Ярославль сквозь века Ирина нас встретила в отеле и оттуда началась наша экскурсия, что очень удобно! все было душевно и в нашем темпе. нам хотелось заходить в храмы… для 5 человек - идеально брать свою индивидуальную экскурсию! Рекомендую!

Г Галина Каменные сказы Ярославля читать дальше с терпением отнесся к капризному ребенку, рассказывал интересно, отвечал на все вопросы. Дал время попить чай и погреться. Показал, где купить сувениры и посоветовал чудесный ресторан для ужина. Спасибо, Юлия. желаем успехов. Юлия скрасила нашу поездку в славный город Ярославль. День был ветренный, временами моросящий дождь. Но прогулка прошла очень хорошо. Гид