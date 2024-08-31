2.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Ярославль сквозь века: путешествие от древности до наших дней
Погрузитесь в уникальную атмосферу Ярославля, где каждый уголок рассказывает свою историю. Вас ждет путешествие от древних времен до современности
8 сен в 10:00
9 сен в 10:00
4 000₽ за всё до 6 чел.
скидка
5%
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Ярославль: путешествие по древнему городу символов
Откройте для себя тайны Ярославля, где каждый символ и легенда оживают в увлекательной истории
Начало: Волковская площадь. Знаменская башня. Вход со стор...
«Раскроете символику крестов в храмовой архитектуре Ярославля, разглядите детали куполов и колоколен, а у церкви Рождества Христова (памятника Всенародного наследия) узнаете о ее связи с исламом»
Завтра в 08:00
9 сен в 11:30
75007 125₽ за всё до 6 чел.
2 часа
Индивидуальная
Каменные сказы Ярославля
Оценить шедевры древнерусского зодчества на обзорной экскурсии
Начало: У часовни иконы Казанской Богоматери
«А еще я покажу колокольню церкви Рождества Христова, не имеющую аналогов в русской архитектуре»
Завтра в 09:30
9 сен в 09:30
от 4 000₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВалерия31 августа 2024Отличная экскурсия. Посмотрели все основные достопримечательности. Интересные истории, локации доя фото, рекомендации - все супер. Очень рекомендую!!!
- ЕЕкатерина17 августа 2024Экскурсия для любителей альтернативной истории, язычества и старых легенд) Нам немного не в повезло с погодой, но мы получили массу положительных впечатлений.
- ЮЮлия13 августа 2024Ирина построила маршрут экскурсии, исходя из наших интересов. Мы многое успели посмотеть, несмотря на дождь. Получили полезную информацию по истории Ярославля. После экскурсии стало проще ориентироваться в центре города. Ирина молодец!
- ААнжела3 августа 2024Очень много интересной информации, останавливались в самых популярных и исторически важных местах. Рекомендуем, как квалифицированного экскурсовод!
- ММарина30 июля 2024Экскурсия прошла на одном дыхании, очень интересно, были с подростком. Дождливая погода была не замечена. Советуем на все 100.
- ИИрина15 июля 2024Ирина нас встретила в отеле и оттуда началась наша экскурсия, что очень удобно! все было душевно и в нашем темпе. нам хотелось заходить в храмы… для 5 человек - идеально брать свою индивидуальную экскурсию! Рекомендую!
- ГГалина20 апреля 2022Юлия скрасила нашу поездку в славный город Ярославль. День был ветренный, временами моросящий дождь. Но прогулка прошла очень хорошо. Гид
- ННаталья8 января 2022Экскурсовод Юлия. Отлично поставлена речь,глубокие знания,внимание и заинтересованность донести информацию
Ответы на вопросы от путешественников по Ярославлю в категории «Новогодние 2025»
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