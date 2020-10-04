2 отзыва оставили туристы

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Из Ярославля — в Ростов!

Прогуляться по Ростовскому кремлю, попробовать медовуху и узнать об изготовлении финифти

5
2 отзыва
Юлия
Юлия – Гид из Ярославля
Архиерейский двор, Соборная площадь, Успенский собор и митрополичий сад, завораживающий вид на озеро Неро — мы увидим главные достопримечательности 🏛️ Ростова Великого.

Я приоткрою историю 📖 местных церквей и обращу внимание на необычную архитектуру зданий, расскажу о главном ремесле города и старинном монастырском напитке.
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  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Группа не более 40 человек

  • 1 650 ₽ за человека

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Из Ярославля — в Ростов!
Из Ярославля — в Ростов!

Что вас ожидает

Духовное сердце России
Окруженный кольцом монастырей, Ростов Великий привлекает множество паломников. Архиерейский двор, музей-заповедник «Ростовский кремль» — одни из самых посещаемых мест Золотого кольца. Это великолепный комплекс построек разных эпох и невероятно живописное место, возвышающееся на берегу озера Неро. Вы прогуляетесь 👣 по территории музея-заповедника и познакомитесь с его историей 📖. Попробуете местную медовуху и увидите множество ремесленных сувенирных магазинчиков. Я расскажу о главном промысле города — изготовлении изделий из финифти —и объясню, как отличить Ростовскую эмаль от иной.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается и заканчивается в Ярославле
  • Транспортное обслуживание (легковой автомобиль, минивен или микроавтобус — в зависимости от количества человек в группе) включено в стоимость
  • Предусмотрено посещение Ростовского кремля
Начало и место завершения
🚩 у ДК «Железнодорожник»
Из Ярославля — в Ростов!
Из Ярославля — в Ростов!
Из Ярославля — в Ростов!
Из Ярославля — в Ростов!
Из Ярославля — в Ростов!
Из Ярославля — в Ростов!
Из Ярославля — в Ростов!
Из Ярославля — в Ростов!
Из Ярославля — в Ростов!
Из Ярославля — в Ростов!

Экскурсия проводится в пятницу в 10:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Юлия
Юлия
Добрый день! С 2014 года я занимаюсь организацией отдыха для гостей маршрута Золотое Кольцо России, и это — моя профессия, мой образ жизни и источник вдохновения. Мне помогает историческое образование и любовь к родному городу, а самый большой подарок в каждой экскурсии для меня — опыт общения с интересными людьми.
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

2 отзыва оставили туристы

4 октября 2020
Отлично
5 августа 2020
Экскурсию нам проводила гид Наталья - увлеченный человек, хорошо знающий историю горячо ею любимого края. Всю поездку она не переставала рассказывать интересные факты и предания, связанные с Ярославлем и Ростовом Великим. Также хочется отметить, что мы не были ограничены жёстким графиком, Наталья нас не торопила, и мы уделили каждому месту ровно столько времени, сколько нам самим хотелось. Приятная компания и комфортная поездка, рекомендуем!

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