2 отзыва оставили туристы

Духовное сердце России Окруженный кольцом монастырей, Ростов Великий привлекает множество паломников. Архиерейский двор, музей-заповедник «Ростовский кремль» — одни из самых посещаемых мест Золотого кольца. Это великолепный комплекс построек разных эпох и невероятно живописное место, возвышающееся на берегу озера Неро. Вы прогуляетесь 👣 по территории музея-заповедника и познакомитесь с его историей 📖. Попробуете местную медовуху и увидите множество ремесленных сувенирных магазинчиков. Я расскажу о главном промысле города — изготовлении изделий из финифти —и объясню, как отличить Ростовскую эмаль от иной.
Организационные детали
Экскурсия начинается и заканчивается в Ярославле
Транспортное обслуживание (легковой автомобиль, минивен или микроавтобус — в зависимости от количества человек в группе) включено в стоимость
Предусмотрено посещение Ростовского кремля
Начало и место завершения
🚩 у ДК «Железнодорожник»
Экскурсия проводится в пятницу в 10:00
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 40 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Добрый день! С 2014 года я занимаюсь организацией отдыха для гостей маршрута Золотое Кольцо России, и это — моя профессия, мой образ жизни и источник вдохновения. Мне помогает историческое образование и любовь к родному городу, а самый большой подарок в каждой экскурсии для меня — опыт общения с интересными людьми.
Экскурсию нам проводила гид Наталья - увлеченный человек, хорошо знающий историю горячо ею любимого края. Всю поездку она не переставала рассказывать интересные факты и предания, связанные с Ярославлем и Ростовом Великим. Также хочется отметить, что мы не были ограничены жёстким графиком, Наталья нас не торопила, и мы уделили каждому месту ровно столько времени, сколько нам самим хотелось. Приятная компания и комфортная поездка, рекомендуем!