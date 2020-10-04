2 отзыва оставили туристы

Экскурсию нам проводила гид Наталья - увлеченный человек, хорошо знающий историю горячо ею любимого края. Всю поездку она не переставала рассказывать интересные факты и предания, связанные с Ярославлем и Ростовом Великим. Также хочется отметить, что мы не были ограничены жёстким графиком, Наталья нас не торопила, и мы уделили каждому месту ровно столько времени, сколько нам самим хотелось. Приятная компания и комфортная поездка, рекомендуем!