Вид на Ростов и озеро Неро с башни Спасо-Яковлевского Димитриева монастыря
Экскурсия по Ростову Великому
Духовное, а в прошлом и политическое, сердце России находится в 50 км от Ярославля – в городе Ростове Великом.
Ростов Великий – кладовая сокровищ русского искусства и архитектуры разных эпох. Обязательный участник различных списков «must-see» (то, что необходимо увидеть) в России.
Старая поговорка гласит «Поехал черт в Ростов, да испугался крестов». Кольцо монастырей окружает город 🏙️, а в центре находится одно из самых посещаемых мест Золотого кольца – Архиерейский двор или Ростовский Кремль.
Что входит
Услуги гида-сопровождающего
Транспорт (автомобиль, минивен или автобус в зависимости кол-ва человек в группе)
Экскурсия по городу и территории Кремля
Что не входит
Музеи Ростовского Кремля
Поездка в Борисоглебский монастырь
Экскурсия в Спасо-Яковлевский монастырь
Начало и место завершения
🚩 Ул. Павлика Морозова, д. 3, Ярославль
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 15 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.