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Автобусная экскурсия в Ростов Великий

Я-ТУРОПЕРАТОР
Я-ТУРОПЕРАТОР – Гид из Ярославля
Автобусная экскурсия в Ростов Великий
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  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • 🚌На автобусе
  • ☀️Однодневная
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 9 часов
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • 2 100 ₽ за человека

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Автобусная экскурсия в Ростов Великий
Автобусная экскурсия в Ростов Великий

Что вы увидите

  • Ростов Великий
  • Ростовский Кремль
  • Фрески храма Спаса на Сенях
  • Храм Исидора Твердислова
  • Вид на Ростов и озеро Неро с башни Спасо-Яковлевского Димитриева монастыря
Экскурсия по Ростову Великому
Духовное, а в прошлом и политическое, сердце России находится в 50 км от Ярославля – в городе Ростове Великом.
Ростов Великий – кладовая сокровищ русского искусства и архитектуры разных эпох. Обязательный участник различных списков «must-see» (то, что необходимо увидеть) в России.
Старая поговорка гласит «Поехал черт в Ростов, да испугался крестов». Кольцо монастырей окружает город 🏙️, а в центре находится одно из самых посещаемых мест Золотого кольца – Архиерейский двор или Ростовский Кремль.
Что входит
  • Услуги гида-сопровождающего
  • Транспорт (автомобиль, минивен или автобус в зависимости кол-ва человек в группе)
  • Экскурсия по городу и территории Кремля
Что не входит
  • Музеи Ростовского Кремля
  • Поездка в Борисоглебский монастырь
  • Экскурсия в Спасо-Яковлевский монастырь
Начало и место завершения
🚩 Ул. Павлика Морозова, д. 3, Ярославль
Автобусная экскурсия в Ростов Великий
Автобусная экскурсия в Ростов Великий
Автобусная экскурсия в Ростов Великий

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Я-ТУРОПЕРАТОР
Я-ТУРОПЕРАТОР
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