Экскурсия по Ростову Великому

Духовное, а в прошлом и политическое, сердце России находится в 50 км от Ярославля – в городе Ростове Великом.

Ростов Великий – кладовая сокровищ русского искусства и архитектуры разных эпох. Обязательный участник различных списков «must-see» (то, что необходимо увидеть) в России.

Старая поговорка гласит «Поехал черт в Ростов, да испугался крестов». Кольцо монастырей окружает город 🏙️, а в центре находится одно из самых посещаемых мест Золотого кольца – Архиерейский двор или Ростовский Кремль.