Прогуляемся по Тверицкой слободе — древнему району на левом берегу Волги, который живет в ритме тишины и памяти.
Тверицы, отметившие 650 лет хранят уникальные истории ярославских династий, чьи особняки, наследие и фотографии из семейных архивов стали страницами живой летописи.
Описание экскурсииПрогуляемся по Тверицкой слободе — древнему району на левом берегу Волги, который живет в ритме тишины и памяти. Тверицы, отметившие 650 лет, хранят уникальные истории ярославских династий, чьи особняки, наследие и фотографии из семейных архивов стали страницами живой летописи. На экскурсии мы:
- узнаем происхождение слободы и ее названия;
- пройдём по следам ярославского купечества у старинных особняков XVIII века;
- подивимся судьбам династий торговцев хлебом, производителей сладостей, валенков и кожаной упряжи;
- выясним, как связаны морская флотилия и древняя слобода;
- прикоснёмся к рубке подводной лодки с непростой судьбой;
- насладимся лучшими панорамными видами на исторический центр Ярославля с его соборами, старинной набережной и речным вокзалом;
- сделаем лучшие панорамные фото!
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Тверицкая набережная
- Церковь Зосимы и Савватия Соловецких
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Волжская набережная, 45
Завершение: Любое, по желанию
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
