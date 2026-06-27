6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

На этой индивидуальной экскурсии в Ярославле гости смогут познакомиться с древними сооружениями и храмовой архитектурой XVII века. Узнаете интересные факты о местных традициях и характере жителей. Раскроете тайну любви ярославцев к медведям и попробуете заговорить на забытом языке племени Меря.



Прогулка охватывает Советскую площадь, Церковь Николы Надеина, Демидовский столп, набережную Волги, Медвежий овраг и Спасо-Преображенский монастырь

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Май, июнь, июль, август и сентябрь идеально подходят для экскурсии по Ярославлю. В это время можно насладиться прогулками и увидеть город во всей красе, что сделает ваше путешествие незабываемым.

Сейчас август — это идеальное время.