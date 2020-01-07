6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Здравствуйте! Меня зовут Елизавета, я родилась и всю жизнь живу в Ярославле. «Изменила» своему городу лишь единожды, когда отправилась на обучение музеологии в Санкт-Петербургский государственный институт культуры. По возвращении получила магистерскую степень по истории в Ярославском государственном педагогическом университете. Моя любовь к истории, культуре и родному городу уходит корнями в семью: мои родители — историки. Собственно, и экскурсионное дело — дело семейное. Первый маршрут я создавала в 2012 году, не без помощи папы, тоже гида. Кроме того, за плечами у меня 4 года архивной службы и год работы в музее. Весь этот багаж позволил мне не только еще сильнее полюбить родной город, но и начать делиться этой любовью с путешественниками.