6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Ярославль вдоль и поперек
Ежедневная обзорная прогулка по историческому центру и колоритным уголкам древнего города
Если вы хотите за пару часов проникнуться духом Ярославля и увидеть всё самое важное в городе, добро пожаловать на нашу дружескую прогулку! Перед вами предстанут храмы 17 века, торговые площади, уютные бульвары и красавица-Стрелка, оживут сюжеты купеческого прошлого Ярославля, истории о его доблестных жителях и старинные легенды. Вы познакомитесь с символами города, разведаете самые «вкусные» кофейни и ресторанчики и, конечно, потрете нос стражу Ярославля.