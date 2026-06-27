6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

На этой индивидуальной экскурсии в Ярославле гости смогут познакомиться с древними сооружениями и храмовой архитектурой XVII века. Узнаете интересные факты о местных традициях и характере жителей. Раскроете тайну любви ярославцев к медведям и попробуете заговорить на забытом языке племени Меря.
Прогулка охватывает Советскую площадь, Церковь Николы Надеина, Демидовский столп, набережную Волги, Медвежий овраг и Спасо-Преображенский монастырь
Прогулка охватывает Советскую площадь, Церковь Николы Надеина, Демидовский столп, набережную Волги, Медвежий овраг и Спасо-Преображенский монастырь
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Уникальная архитектура XVII века
- 📜 Интересные истории и легенды
- 🐻 Тайны любви к медведям
- 🚶♂️ Пешеходная прогулка по знаковым местам
- 🗣️ Язык финно-угорского племени Меря
Лучшее время для посещения
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авг
сен
окт
ноя
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Май, июнь, июль, август и сентябрь идеально подходят для экскурсии по Ярославлю. В это время можно насладиться прогулками и увидеть город во всей красе, что сделает ваше путешествие незабываемым.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Советская площадь
- Церковь Николы Надеина
- Демидовский столп
- Набережная Волги
- Медвежий овраг
- Спасо-Преображенский монастырь
Описание экскурсии
Многоликий Ярославль
Я покажу все знаковые места столичного града Ярославля и поделюсь знаниями о них в формате легкого рассказа-беседы. В программе экскурсии:
- Советская площадь — вы посетите «сердце» исторического Ярославля и узнаете, как центральная площадь города связана с Екатериной Великой.
- Церковь Николы Надеина — здесь я расскажу историю первого каменного строения на территории средневекового Ярославля.
- Демидовский столп — вы узнаете, почему это место стало любимым у главных мистификаторов города.
- Набережная Волги — вы не только насладитесь ее чудесными пейзажами, но и увидите самый длинный памятник Ярославля.
- Медвежий овраг — я раскрою связь этого легендарного места со сражением христианской и языческой веры.
- Спасо-Преображенский монастырь — вы поймете, почему его стены иногда именуют ярославским кремлем.
Организационные детали
- Мы не посещаем музеи
- Прогулка полностью пешеходная, но также возможен вариант экскурсии на вашем транспорте или заказ автомобиля за дополнительную плату
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елизавета — ваш гид в Ярославле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 1326 туристов
Меня зовут Елизавета, и я влюблена в свой город. И в свою профессию. С родом деятельности всё было понятно с детства: я из семьи историков. Отец — музейщик и экскурсовод,
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 106 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Спасибо Елизавете за прекрасную и интересную экскурсию, за знание материала и любовь к родному городу! Умение донести материал, завладеть вниманием разновозрастных детей, найти со всеми общий язык и составить маршрут с максимальным удобством для всех участников - и больших и маленьких! Спасибо!
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А
прекрасная прогулка с прекрасным гидом в прекрасном городе. Елизавета знающий, образованный и любящий свой родной край экскурсовод-историк. Мы были большой семьёй от 6 до 66 лет. Все были вовлечены в процес изучения города. Прогулка была очень комфортная, не смотря на жару, и прошла на одном дыхании.
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М
Отличная экскурсия, прекрасный гид, замечательный город. Несмотря на то, что из-за жуткого ливня последний час прошел в формате лекции в баре, впечатления остались самые лучшие. Спасибо за теплый приём в Ярославле!
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А
Прекрасно прогулялись по Ярославлю с Елизаветой. Она оказалась настоящим профессионалом и энтузиастом своего дела. Видно, что человек искренне любит свой город и горит желанием поделиться этой любовью с гостями. Рассказ
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Н
Благодарим Елизавету за экскурсию по Ярославлю! Наш гид, выяснив наши пожелания, вела свое повествование с учетом наших интересов и предпочтений. Елизавета, рассказывая о городе и показывая его улицы и достопримечательности,
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Н
экскурссия была замечательной! 3 часа пролетели быстро, без напряга! Елизавета прекрасно знает историю своего города, отличный собеседник, рассказ ведет с юмором! Рекомендую, не пожалеете!
Елизавета
Ответ организатора:
Наталья, с вами было очень приятно прогуляться и пообщаться! Спасибо за тёплые слова!
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