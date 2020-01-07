6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Ярославль: лица, истории и байки

Все самые интересные и важные места города на увлекательной обзорной экскурсии

Елизавета
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Елизавета – ваш гид
Вы познакомитесь с древнейшими сооружениями и храмовой архитектурной школой XVII века, узнаете любопытные факты о местном характере и купеческих традициях.

Раскроете секрет большой любви ярославцев к медведям и даже немного заговорите на забытом языке финно-угорского племени Меря!
2500 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 19 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 20 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии6 отзывов
4.5
Ярославль: лица, истории и байки
Ярославль: лица, истории и байки

Что вас ожидает

Многоликий Ярославль
Я покажу все знаковые места столичного града Ярославля и поделюсь знаниями о них в формате легкого рассказа-беседы. В программе экскурсии:

  • Советская площадь — вы посетите «сердце» исторического Ярославля и узнаете, как центральная площадь города связана с Екатериной Великой.
  • Церковь Николы Надеина — здесь я расскажу историю первого каменного строения на территории средневекового Ярославля.
  • Демидовский столп — вы узнаете, почему это место стало любимым у главных мистификаторов города.
  • Набережная Волги — вы не только насладитесь ее чудесными пейзажами, но и увидите самый длинный памятник Ярославля.
  • Медвежий овраг — я раскрою связь этого легендарного места со сражением христианской и языческой веры.
  • Спасо-Преображенский монастырь — вы поймете, почему его стены иногда именуют ярославским кремлем.

Организационные детали

  • Мы не посещаем музеи
  • Прогулка полностью пешеходная, но также возможен вариант экскурсии на вашем транспорте или заказ автомобиля за дополнительную плату
Ярославль: лица, истории и байки
Ярославль: лица, истории и байки
Ярославль: лица, истории и байки

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Елизавета
Елизавета
Здравствуйте! Меня зовут Елизавета, я родилась и всю жизнь живу в Ярославле. «Изменила» своему городу лишь единожды, когда отправилась на обучение музеологии в Санкт-Петербургский государственный институт культуры. По возвращении получила магистерскую степень по истории в Ярославском государственном педагогическом университете. Моя любовь к истории, культуре и родному городу уходит корнями в семью: мои родители — историки. Собственно, и экскурсионное дело — дело семейное. Первый маршрут я создавала в 2012 году, не без помощи папы, тоже гида. Кроме того, за плечами у меня 4 года архивной службы и год работы в музее. Весь этот багаж позволил мне не только еще сильнее полюбить родной город, но и начать делиться этой любовью с путешественниками.
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6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

7 января 2020
Хотелось бы от души поблагодарить Елизавету за отличную экскурсию по городу!!! Приятная девушка, с большой любовью рассказала про любимый город, много знает про историю, очень интересно описала все достопримечательности, отвечала на все вопросы!!! Очень рекомендую этого экскурсовод!!! Спасибо большое!!!
3 января 2020
Профессионально проведена экскурсия, чувствуется любовь к своему городу и готовность поделиться ею с гостями города.
19 декабря 2019
Елизавета хорошо рассказывает и общается. Обладает широким кругозором, знанием истории и географии не только Ярославля, но и страны в целом. Легко готова переключатся на интересующие путешественников темы и отвечать на любые вопросы, а также корректировать и оптимизировать маршрут. Рекомендую.
4 ноября 2019
Елизавета, спасибо за прогулку по городу Ярославль.
Марина
17 октября 2019
Честно говоря, рисковали, заказывая эту экскурсию, отзывов не было по ней, хотя гид работает давно, но мы не пожалели) Елизавета провела с нами 3 часа, мы неспешно обошли все достопримечательности и не заметили, как пролетело время! Елизавета заинтересована и увлечена своим делом, приятный рассказчик!
10 октября 2019
Как же нам повезло, что в качестве первого знакомства с городом Ярославль мы выбрали именно эту экскурсию. Она проходила в формате неспешной прогулки. И вот так прогуливаясь и слушая интересные, забавные, познавательные истории и факты гида Елизаветы мы постепенно влюблялись в этот город, в его историю, архитектуру и людей. На возникающие вопросы Елизавета отвечала подробно и очень профессионально. Узнали много нового. Спасибо!

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