Рядом с Ярославлем расположились удивительные города, входящие в состав Золотого кольца.
В Переславле-Залесском можно пройтись вдоль берега Плещеева озера и увидеть древние храмы, в Сергиевом Посаде — посетить величественную Троице-Сергиеву Лавру и усыпальницу Годуновых. А прогулка по старинным улицам Костромы позволяет окунуться в атмосферу купеческого города. Выбирайте город и отправляйтесь в путешествие по древней Руси.
В Переславле-Залесском можно пройтись вдоль берега Плещеева озера и увидеть древние храмы, в Сергиевом Посаде — посетить величественную Троице-Сергиеву Лавру и усыпальницу Годуновых. А прогулка по старинным улицам Костромы позволяет окунуться в атмосферу купеческого города. Выбирайте город и отправляйтесь в путешествие по древней Руси.
Описание экскурсии
«Золотые» города Мы отправимся к городам Золотого кольца России. Здесь нас ждут величественные монастыри, купеческая архитектура и спокойствие живописных пейзажей. На ваш выбор:
- Сергиев Посад — духовное сердце России с величественной Троице-Сергиевой лаврой.
- Переславль-Залесский — родина Александра Невского, с белокаменными храмами и озером Плещеево.
• Кострому — старинный купеческий город на Волге, где стоит колыбель династии Романовых — Ипатьевский монастырь. Откройте для себя жемчужины древней Руси! Важная информация:
- Если у вас нет транспорта, мы поможем вам заказать комфортабельное авто.
- Надевайте удобную одежду и обувь.
По договорённости
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Сергиев Посад:
- Исторический центр города
- Смотровая площадка на Блинной горе
- Торговые ряды
- Троице-Сергиева Лавра
- Красногорская часовня
- Пятницкая церковь
- Введенская церковь
- Переславль-Залесский:
- Никитский монастырь
- Озеро Плещеево
- Спасо-Преображенский собор
- Архитектурный комплекс центральной части города
- Музей на выбор (по желанию)
- Кострома
- Памятник Ивану Сусанину
- Сковородка
- Ленин «с радикулитом»
- Пожарная каланча
- Памятник Юрию Долгорукому
- Феодоровская икона
- Храм Воскресения на Дебре
- Костромской кремль
Что включено
- Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
- Транспорт (свой или арендованный)
- Посещение экскурсионных объектов (в зависимости от программы)
- Питание
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: По договорённости
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Важная информация
- Если у вас нет транспорта, мы поможем вам заказать комфортабельное авто
- Надевайте удобную одежду и обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
5 ноя 2025
Удивительная экскурсия! Нашим гидом был Керимом. Человек который настолько увлечен своей работой. Отличная подача материала. Мы уже взрослые люди узнали много интересного и познавательного. За рулем нашего микроавтобуса был Александр. Очень аккуратное вождение. Время экскурсии пролетело незаметно. Еще раз спасибо за экскурсию!
И
Ирина
17 июл 2025
Замечательная экскурсия по исторической части маленького города: Красная площадь, церковь, где крестили А,Невского, монастыри и Плещеево озеро.
Интересный рассказ с историческими фактами вела экскурсовод Виктория..
Нам понравилось очень!
Интересный рассказ с историческими фактами вела экскурсовод Виктория..
Нам понравилось очень!
М
Малиновская
29 авг 2024
Экскурсия интересная. Экскурсовод Сергей- отличный профессионал. Впечатлений хватит надолго. Буду рекомендовать знакомым
Входит в следующие категории Ярославля
Похожие экскурсии из Ярославля
Индивидуальная
до 8 чел.
Из Ярославля в государыню-Кострому: индивидуальная экскурсия
Путешествие из Ярославля в Кострому - это уникальная возможность погрузиться в историю Золотого кольца России и насладиться красотой древних городов
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
9800 ₽ за всё до 8 чел.
Групповая
до 18 чел.
Лучший выборИз Ярославля в Кострому: экскурсия по историческим местам
Путешествие из Ярославля в Кострому подарит вам незабываемые впечатления от посещения ампирных зданий, монастырей и знаковых мест города
Начало: У ДК «Железнодорожник»
Расписание: в пятницу в 10:00
21 ноя в 10:00
28 ноя в 10:00
4150 ₽ за человека
Индивидуальная
Из Ярославля - в Ростов Великий и Переславль-Залесский
Путешествие на авто из Ярославля в два средневековых города подарит вам уникальные впечатления и возможность увидеть величие архитектурного наследия
Сегодня в 08:00
21 ноя в 08:00
10 000 ₽ за всё до 45 чел.