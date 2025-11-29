Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Мы посетим самую первую женскую возрождённую обитель в современной России — Толгский женский монастырь.



Вы познакомитесь с территорией монастыря, сможете побывать в Кедровой роще, посетите Свято-Введенский собор (в летний период) и Крестовоздвиженский храм, где можно приложиться к главной святыне Ярославля — чудотворной иконе Толгской Богоматери. Промокод на 10% 🔥 HOROSHOTAM Период действия: с 24 ноября по 4 декабря (включительно). Условия: скидка 10% на все однодневные экскурсии по России на сайте sputnik8

Юлия Ваш гид в Ярославле
Индивидуальная экскурсия Длитель­ность 3 часа Размер группы 1-4 человека На чём проводится На автомобиле 7000 ₽ за экскурсию

Описание экскурсии Первая женская возрождённая обитель Толгский женский монастырь — это самая первая женская возрождённая обитель в современной России. Участники экскурсии познакомятся с историей этого монастыря, основание которого относится к 1314 году. История монастыря очень любопытна, полна и явленных чудес, и трагических событий, и тяжёлых испытаний советского времени, а затем и трудностей восстановления. На этой экскурсии гости познакомятся с территорией монастыря, смогут побывать в Кедровой роще, посетят Свято-Введенский собор (в летний период) и Крестовоздвиженский храм, где можно приложиться к главной святыне Ярославля — чудотворной иконе Толгской Богоматери, явленной епископу Трифону в 1314 году. В свободное время, которое также предусмотрено во время этой экскурсии, гости смогут посетить монастырскую трапезную, выпить чашечку кофе, перекусить и купить самые различные монастырские продукты. А можно просто прогуляться к Волге и никуда не торопиться. Также по пути следования в Толгский монастырь паломники познакомятся с массой достопримечательностей как самого города Ярославля, так и за его пределами во время путевой экскурсии.

