Мы посетим самую первую женскую возрождённую обитель в современной России — Толгский женский монастырь.
Вы познакомитесь с территорией монастыря, сможете побывать в Кедровой роще, посетите Свято-Введенский собор (в летний период) и Крестовоздвиженский храм, где можно приложиться к главной святыне Ярославля — чудотворной иконе Толгской Богоматери.
Описание экскурсииПервая женская возрождённая обитель Толгский женский монастырь — это самая первая женская возрождённая обитель в современной России. Участники экскурсии познакомятся с историей этого монастыря, основание которого относится к 1314 году. История монастыря очень любопытна, полна и явленных чудес, и трагических событий, и тяжёлых испытаний советского времени, а затем и трудностей восстановления. На этой экскурсии гости познакомятся с территорией монастыря, смогут побывать в Кедровой роще, посетят Свято-Введенский собор (в летний период) и Крестовоздвиженский храм, где можно приложиться к главной святыне Ярославля — чудотворной иконе Толгской Богоматери, явленной епископу Трифону в 1314 году. В свободное время, которое также предусмотрено во время этой экскурсии, гости смогут посетить монастырскую трапезную, выпить чашечку кофе, перекусить и купить самые различные монастырские продукты. А можно просто прогуляться к Волге и никуда не торопиться. Также по пути следования в Толгский монастырь паломники познакомятся с массой достопримечательностей как самого города Ярославля, так и за его пределами во время путевой экскурсии.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Экскурсионное обслуживание на территории монастыря
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Которосльная набережная, 27
Завершение: На усмотрение туристов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
