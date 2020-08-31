1 отзыв оставили туристы

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Ярославль известный и неизведанный

Посетить исторический центр и его самобытные окрестности на авто-пешеходной экскурсии

5
1 отзыв
Сергей
Сергей – Гид из Ярославля
Вы проедете не спеша по всем самым интересным районам города, увидите главные достопримечательности 🏛️ и отыщете тайные места, куда обычно не добираются туристы.

А я расскажу, как рос и развивался Ярославль, каким образом с течением времени менялся его облик и чем жили его улицы, слободы и районы.
Задать вопросОбычно отвечает за 4 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-30 человек

  • 3 000 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Ярославль известный и неизведанный
Ярославль известный и неизведанный

Что вас ожидает

Ярославль сквозь века
Вы побываете на Стрелке у слияния Волги и Которосли — там, где начинался древний Ярославль. Увидите купеческие храмы «золотого века», посетите живописную Волжскую набережную и узнаете, куда указывает Ленин на Красной площади и какова длина самой короткой улицы города. А также раскроете, где находятся местные Бродвей и Арбат, чем знамениты старые ярославские слободы Коровники, Киселюха и Толчковская и куда исчезла речка Нетеча.

Многоликий Ярославль
В закоторосльной части Ярославля вы рассмотрите церковь ⛪ Иоанна Предтечи, изображенную на 1000-рублевой купюре, увидите Феодоровский храм и услышите о временах, когда он был Кафедральным собором. А еще побываете в старом фабричном районе, где некогда кипела жизнь знаменитой на всю Европу Ярославской Большой мануфактуры, и сравните Россию с Голландией в Петропавловском парке 🌳.

Организационные детали

Экскурсия может проходить на вашем или на моем автомобиле 🚘.

Начало и место завершения
🚩 Красная площадь Ярославля
Ярославль известный и неизведанный
Ярославль известный и неизведанный
Ярославль известный и неизведанный
Ярославль известный и неизведанный
Ярославль известный и неизведанный

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Сергей
Сергей
Здравствуйте! Меня зовут Сергей, мне 32 года, по образованию я историк и краевед. Мне посчастливилось родиться в самом прекрасном городе на Волге — столице Золотого кольца, Ярославле. Я люблю свой город и хочу этим поделиться. Стараюсь проводить экскурсии в формате непринужденной беседы и живого диалога, главное для меня — по-настоящему вас заинтересовать. Особое внимание уделяю храмам, монастырям и всему, что с ними связано. Кроме того, с радостью делюсь практическими советами по поводу ресторанов, транспорта и местной жизни. До встречи!
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1 отзыв оставили туристы

31 августа 2020
Сергей провёл структуриванную и интересную экскурсию по Ярославлю. Видно что человек любит свой город и хорошо знает его историю. В то же время, подача материала сделана интересно. Мы благодарим Сергея за интересно проведенное время.

Сергей проводит ещё 1 экскурсию

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