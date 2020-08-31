1 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

Ярославль сквозь века

Вы побываете на Стрелке у слияния Волги и Которосли — там, где начинался древний Ярославль. Увидите купеческие храмы «золотого века», посетите живописную Волжскую набережную и узнаете, куда указывает Ленин на Красной площади и какова длина самой короткой улицы города. А также раскроете, где находятся местные Бродвей и Арбат, чем знамениты старые ярославские слободы Коровники, Киселюха и Толчковская и куда исчезла речка Нетеча.

Многоликий Ярославль

В закоторосльной части Ярославля вы рассмотрите церковь ⛪ Иоанна Предтечи, изображенную на 1000-рублевой купюре, увидите Феодоровский храм и услышите о временах, когда он был Кафедральным собором. А еще побываете в старом фабричном районе, где некогда кипела жизнь знаменитой на всю Европу Ярославской Большой мануфактуры, и сравните Россию с Голландией в Петропавловском парке 🌳.

Организационные детали

Экскурсия может проходить на вашем или на моем автомобиле 🚘.