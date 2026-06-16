Я объединила пешеходную прогулку и автомобильный маршрут, чтобы всего за 3 часа познакомить вас с главными достопримечательностями Ярославля.
Вы увидите древние монастыри и храмы, центральные площади, обзорные площадки с лучшими видами на город, места съёмок известных фильмов и узнаете о людях и событиях, которые прославили Ярославскую землю.
Вы увидите древние монастыри и храмы, центральные площади, обзорные площадки с лучшими видами на город, места съёмок известных фильмов и узнаете о людях и событиях, которые прославили Ярославскую землю.
Описание экскурсии
- Спасо-Преображенский монастырь — историческое сердце города и один из главных памятников Ярославля снаружи
- Звонницу (при благоприятной погоде) с обзором города с высоты 32 метров, можно подняться самостоятельно
- Центральные площади и главные улицы города
- Первый русский театр имени Ф. Волкова и связанные с ним страницы культурной истории
- Храмовые комплексы Ярославля, в том числе храм Иоанна Предтечи, изображённый на 1000-рублёвой купюре
- Памятники князьям, поэтам, актёрам, музыкантам и знаменитому ярославскому медведю
- Смотровые площадки с панорамными видами на исторический центр и набережные
- Атмосферные улочки и необычные места, которые редко попадают в стандартные маршруты
По пути расскажу о важных вехах Ярославской земли, прославленных людях и событиях, современности, культуре, будущем города, а также о местах съёмок известных фильмов.
Организационные детали
- Едем на легковом электромобиле Honda e:NS1
- Посещение колокольни Златоустинского храмового комплекса по желанию и за доплату — 250 ₽ за чел.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Первомайская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Ярославле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провела экскурсии для 96 туристов
Ярославна в четвёртом поколении, историк по образованию, предприниматель, инвестор, путешественник. Глубоко изучала историю родного края. При проведении экскурсий подстраиваюсь под предпочтения. Дам лайфхаки: что ещё посетить, где вкусно-недорого поесть, где выгулять детей.
Входит в следующие категории Ярославля
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