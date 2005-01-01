Экскурсия пройдет в древнейшей части города – в Средневековье ее защищали насыпные Земляные Валы. Именно здесь сохранились уникальные памятники ярославской архитектуры XVI-XIX вв. С 2005 года каждый уголок этой части города входит в охранную зону ЮНЭСКО.
Вы увидите и услышите :
*«Стрелка Стрелке рознь» — рассказ о месте основания города, полюбуетесь величественной панорамой слияния рек Волги и Которосли.
«Ярославские чудотворцы» — история 📖 и посмертные чудеса первых князей города, канонизированных в XV в.
«Пучок редиски, говорите ?» — увидите необычайное множество храмов и поймете истоки этого явления, научитесь «читать» возраст храмов
«Волкову, Волкову, Волкову всем мы обязаны !» — рассказ о личности первого русского актера, истоках его таланта, посещение мест, связанных с ним. (внешний осмотр храма Николы Надеина, особняк Полушкина и др).
«Матушке обязаны» — мы посетим красивейшую Советскую (бывш. Ильинскую) площадь с рассказом о том, как она появилась, благодаря реформам Екатерины II и никогда более не утрачивала своего значения, а так же рассмотрим объемный памятник, где узнаем и места, по которым проложена наша экскурсионная тропа.
Что входит
Индивидуальная экскурсия для группы 1-8 человек (можно с детьми) на 2
5 часа
Что не входит
Личные расходы туристов
Начало
🚩 Площадь Волкова
Место завершения
🏁 Площадь Богоявления
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.