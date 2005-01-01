Экскурсия пройдет в древнейшей части города – в Средневековье ее защищали насыпные Земляные Валы. Именно здесь сохранились уникальные памятники ярославской архитектуры XVI-XIX вв. С 2005 года каждый уголок этой части города входит в охранную зону ЮНЭСКО.

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