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«За старыми Земляными валами»

Андрей Л.
Андрей Л. – Гид из Ярославля
«За старыми Земляными валами»
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏛История и архитектура
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 2 500 ₽ за экскурсию

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«За старыми Земляными валами»
«За старыми Земляными валами»

Что вы увидите

  • Набережные Волги и Которсли
  • Стрелка
  • Успенский собор
  • церкви Ильи Пророка
  • Спаса на городу
  • Николы рубленого (экстерьеры)
  • Губернаторский дом
  • купеческие усадьбы на Волжской набережной
  • памятники Демидовский столп
  • Минину и Пожарскому
  • Афоне.
Экскурсия пройдет в древнейшей части города – в Средневековье ее защищали насыпные Земляные Валы. Именно здесь сохранились уникальные памятники ярославской архитектуры XVI-XIX вв. С 2005 года каждый уголок этой части города входит в охранную зону ЮНЭСКО.

Вы увидите и услышите :

  • *«Стрелка Стрелке рознь» — рассказ о месте основания города, полюбуетесь величественной панорамой слияния рек Волги и Которосли.
  • «Ярославские чудотворцы» — история 📖 и посмертные чудеса первых князей города, канонизированных в XV в.
  • «Пучок редиски, говорите ?» — увидите необычайное множество храмов и поймете истоки этого явления, научитесь «читать» возраст храмов
  • «Волкову, Волкову, Волкову всем мы обязаны !» — рассказ о личности первого русского актера, истоках его таланта, посещение мест, связанных с ним. (внешний осмотр храма Николы Надеина, особняк Полушкина и др).
  • «Матушке обязаны» — мы посетим красивейшую Советскую (бывш. Ильинскую) площадь с рассказом о том, как она появилась, благодаря реформам Екатерины II и никогда более не утрачивала своего значения, а так же рассмотрим объемный памятник, где узнаем и места, по которым проложена наша экскурсионная тропа.
Что входит
  • Индивидуальная экскурсия для группы 1-8 человек (можно с детьми) на 2
  • 5 часа
Что не входит
  • Личные расходы туристов
Начало
🚩 Площадь Волкова
Место завершения
🏁 Площадь Богоявления
«За старыми Земляными валами»
«За старыми Земляными валами»

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Андрей Л.
Андрей Л.
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