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Чем жило удалое ярославское купечество? В нашей прогулке поговорим о ярких представителях сословия и их «проделках»: доходных домах, гостиницах, торговых и обжорных рядах. Прогуляемся по модным купеческим улицам, где отыщем Потерянный переулок и шляпные дворы. А еще узнаем, что ели в Ярославле!