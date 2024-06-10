Чем жило удалое ярославское купечество? В нашей прогулке поговорим о ярких представителях сословия и их «проделках»: доходных домах, гостиницах, торговых и обжорных рядах. Прогуляемся по модным купеческим улицам, где отыщем Потерянный переулок и шляпные дворы. А еще узнаем, что ели в Ярославле!
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00
Что вас ожидает:
- Символ России - Легенда Ярославля
- Нулевой километр «Золотого кольца»
- Волжская и Которосльная набережные
- Парк Стрелка
- Советская площадь
- Демидовский сквер
- Улица Кирова
- Знаменская башня
- Театр драмы имени Ф. Волкова
Описание экскурсии
По следам ярославских купцов На экскурсии мы узнаем:
- где гуляли знатные ярославские купцы, чем занимались в свободное время.
- кто из ярославских купцов имел 1000000 рублей в кармане и построил огромный доходный дом с гостиницей и лавками.
- почему ярославцев до сих пор удивляет история жизни и дел Ивана Вахрамеева.
• почему Ярославль захватил купеческий гостиничный бум и где можно было отведать сладкую медовуху и ароматные сайки от купца Полетаева. А также побываем в интересных местах:
- заглянем в сырейные, мушные ряды, а если вы голодны — в обжорные.
- для модников в программе — шляпный и суконные дворы.
- найдем с вами Потерянный переулок.
- пройдемся по Медвежьему и Волчьему оврагам. В конце прогулки банкет изволите? Поговорим о первых предприятиях по обслуживанию свадеб и юбилеев и что ели в Ярославле.
понедельник-воскресенье с 10.00-19.00
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Символ России - Легенда Ярославля
- Нулевой километр «Золотого кольца»
- Волжская и Которосльная набережные
- Парк Стрелка
- Советская площадь
- Демидовский сквер
- Улица Кирова
- Знаменская башня
- Театр драмы имени Ф. Волкова
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Первомайская, 55
Завершение: Площадь Волкова, 1
Когда и сколько длится?
Когда: понедельник-воскресенье с 10.00-19.00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
- Удобная обувь и одежда - залог нашей встречи и хорошего настроения
- Гостей никогда не отпущу без подарков
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ярославля
Похожие экскурсии из Ярославля
Групповая
2.5 часа
Ярославль вдоль и поперек: групповая экскурсия
За пару часов вы увидите храмы 17 века, торговые площади, уютные бульвары и Стрелку. Узнаете истории купеческого прошлого и легенды Ярославля
Начало: В районе площади Волкова
Расписание: ежедневно в 11:00 и 16:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
800₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия «Многоликий Ярославль»: путешествие в историю
Исследуйте Ярославль: от императорского величия до ярославской Венеции в уникальной индивидуальной экскурсии
Начало: На площади Богоявления
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
4 000₽ за всё до 8 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
2 часа
Ярославль - «город с физиономией»
Погулять по колоритным купеческим кварталам и узнать о жизни ярославцев в разных эпохи
Начало: У Знаменской башни
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
40003 200₽ за всё до 10 чел.