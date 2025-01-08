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По легенде, Ярославль приютил купцов, высланных из Новгорода Иваном Грозным. И очень от этого выиграл! Как — мы обсудим на прогулке по модным купеческим улицам. На Екатерининской поговорим о купце Дунаеве и его гостинице «Царьград». На Сретенской — о купеческих бутиках. На улице Калины полюбуемся доходными домами. И это только начало нашего променада!