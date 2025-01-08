Ярославль купеческий: тайны и традиции. Групповая экскурсия

Перечислить достижения ярославских купцов и узнать секреты их успеха
По легенде, Ярославль приютил купцов, высланных из Новгорода Иваном Грозным. И очень от этого выиграл! Как — мы обсудим на прогулке по модным купеческим улицам. На Екатерининской поговорим о купце Дунаеве и его гостинице «Царьград». На Сретенской — о купеческих бутиках. На улице Калины полюбуемся доходными домами. И это только начало нашего променада!
5
1 отзыв
Ярославль купеческий: тайны и традиции. Групповая экскурсия
Ярославль купеческий: тайны и традиции. Групповая экскурсия
Ярославль купеческий: тайны и традиции. Групповая экскурсия
Ближайшие даты:
24
фев25
фев26
фев27
фев28
фев1
мар2
мар
Время начала: 10:00

Описание экскурсии

  • Мы прогуляемся по медвежьим следам и увидим рычащего зверя, который примеряет костюмы по праздникам.
  • Отыщем Нулевой километр Золотого кольца.
  • Совершим променад по главным купеческим улицам и набережным Ярославля.
  • Заглянем в уютные дворики и подворотни нашего города.
  • Опровергнем или подтвердим популярные мифы и факты о Ярославле.

Вы узнаете:

  • чем особенно были знамениты купцы Ярославля.
  • какой век считается золотым в истории ярославского купечества и почему.
  • что такое «Кофишенская» и «Пирожная».
  • как принимали купцы на званые обеды именитых гостей и какую волжскую рыбку подавали на стол.
  • где разливались ярославские фруктовые воды.
  • и многое-многое другое!

Организационные детали

  • Кто хорошо слушает, получает в подарок электронные книги о Ярославле.
  • Вопросы задавать рекомендуется!
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.

ежедневно в 10:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Возле Ярославского музея-заповедника
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
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2
1
Е
8 янв 2025
Добрый день! Информативно, живо, интересно. Ответил на все наши вопросы.

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