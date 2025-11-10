Ближайшие даты:4
янв
Время начала: 12:00
Описание экскурсииОткройте для себя Ярославль с экскурсией в Свято-Введенский Толгский женский монастырь! После экскурсии по монастырю у вас будет свободное время, чтобы насладиться атмосферой и красотой этого святого места. После обеда в кафе группа отправится на автобусно-пешеходную экскурсию по Ярославлю. Во время экскурсии туристы узнают историю города, увидят исторические достопримечательности и познакомятся с разными стилями русской архитектуры.
Для организованных групп от 15 человек по данной цене возможна экскурсия в любой день в удобное для вас время, но требуется предварительное бронирование и подтверждение.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Свято-Введенский Толгский женский монастырь
- Достопримечательности Ярославля
Что включено
- Услуги гида
- Экскурсия в Свято-Введенский Толгский женский монастырь
- Обед в кафе
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Сбор основной группы у памятника ИМ.Ф.Г. Волкову
Завершение: У памятника им Ф.Г. Волкову
Когда и сколько длится?
Когда: Для организованных групп от 15 человек по данной цене возможна экскурсия в любой день в удобное для вас время, но требуется предварительное бронирование и подтверждение.
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
