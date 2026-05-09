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Стеклянный мастер-класс в технике фьюзинг

Создайте уникальное стеклянное панно в технике фьюзинг под руководством опытного художника-витражиста. Прекрасная возможность для туристов
В уютной мастерской художника-витражиста в Ярославле вы сможете создать уникальное изделие из стекла в технике фьюзинг.

Во время мастер-класса участники познакомятся с различными техниками работы со стеклом, создадут эскиз будущего панно
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и соберут свою композицию из предложенных кусочков стекла и стеклянных камешков.

После этого изделие отправится в печь, где будет спекается в течение 20 часов при температуре 800-835 градусов, приобретая нужную форму и неповторимый рисунок.

Готовое панно можно будет забрать на следующий день и использовать как декоративный элемент интерьера, часы или блюдо.

Мастер-класс проводится одним из художников команды и идеально подходит для туристов, планирующих провести в Ярославле несколько дней

5
50 отзывов

5 причин купить этот мастер-класс

  • 🎨 Уникальный опыт создания стеклянного изделия
  • 🖼️ Возможность придумать собственный дизайн
  • 🔥 Интересный процесс обжига стекла
  • 🏠 Прекрасное украшение для интерьера
  • 👨‍🎨 Работа под руководством опытного художника

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Мастер-класс в технике фьюзинг подходит для посещения в любое время года, так как проходит в уютной мастерской. Независимо от месяца, вы сможете насладиться творческим процессом и создать уникальное изделие.
Сейчас август — это идеальное время.
Стеклянный мастер-класс в технике фьюзинг
Стеклянный мастер-класс в технике фьюзинг
Стеклянный мастер-класс в технике фьюзинг

Что можно увидеть

  • Мастерская художника-витражиста

Описание мастер-класса

Мастер-класс в технике фьюзинг

После экскурсии по мастерской и знакомства с техниками работы со стеклом мы с вами сделаем эскиз будущего панно. Затем из предложенных кусочков стекла и стеклянных камешков вы соберете свою композицию на круглой или квадратной основе. После засыпки фонов разноцветной стеклянной крошкой отправим ваше изделие в печь, где оно будет спекается в течение 20 часов при температуре 800-835 градусов, приобретая нужную форму, а кусочки стекла образуют неповторимый рисунок вашей фантазии.

Сделать из вашего панно часы, блюдо или оставить настенным декоративным элементом — ваш выбор, в любом случае это будет прекрасным украшением вашего домашнего интерьера.

Организационные детали

Дорогие путешественники, обжиг стекла длится 20 часов, поэтому забрать готовое изделие можно будет только на следующий день после мастер-класса. Ждем вас в первый день пребывания в Ярославле, если проездка планируется на двое или более суток.

Мастер-класс проводит один из художников нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость мастер-класса

ТарифСтоимость
Участник2670 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ул. Первомайская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Альбертина
Альбертина — ваша команда гидов в Ярославле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 11098 туристов
Я — художник, искусствовед, эмальер, арт-менеджер и архитектор (школа МАРХИ). И в последней ипостаси готова говорить с вами о родном городе на языке музыки, застывшей в камне. Мой Ярославль прекрасен и,
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прочитывая страницы его истории вновь и вновь, каждый раз не перестаю восхищаться величием и красотой, силой духа и благородством, достоинством и милосердием людей, его созидавших. В галерее работает команда молодых специалистов, которые проводят мастер-классы под руководством профессиональных художников с многолетним опытом. Будем рады встрече с вами!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 50 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
50
4
3
2
1
С
Это полный восторг!! Интересно и получается красиво!! Спасибо за чудесно проведенное время!!
Это полный восторг!! Интересно и получается красиво!! Спасибо за чудесно проведенное время!!
Это полный восторг!! Интересно и получается красиво!! Спасибо за чудесно проведенное время!!
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О
Сергей увлеченно проводит мастер-класс, даже если что-то не получается, он подскажет, и сразу картина сложится!)
После создания прекрасных тарелок хотим опять вернуться за следующими!
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О
Самый интересный мастер класс, на котором мы были! Сама атмосфера просто сказочная! Столько красоты из русских сказок вокруг, что глаза разбегаются. Место очень атмосферное. Сергей - замечательный мастер: все показал, рассказал, потом отошёл от нас, чтобы не смущать) В конце подсказал, как улучшить наши узоры. Пока дети делали тарелки, родителей занял изготовлением вазочек. Однозначно рекомендую этот мастер класс!!!
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М
Если вы хотите в сказку- то Вам сюда! Творить своими руками в прекрасной компании! Из многоцветных стеклышек выложить удивительной красоты тарелочку! Всем рекомендую. Вы получите заряд бодрости и красоты!
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И
Хотелось бы выразить огромную благодарность Сергею за такой интересный мастер-класс! Были всей семьёй, получили море удовольствия и от общения и от результата! Привезли домой вот такую красоту, сделанную детьми. Сергей
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замечательный рассказчик и профессионал - узнали много нового и интересного. Если будете в Ярославле от всей души рекомендуем посетить данный мастер-класс, который оставляет самые теплые воспоминания и прекрасные сувениры на память.

Хотелось бы выразить огромную благодарность Сергею за такой интересный мастер-класс! Были всей семьёй, получили море удовольствия
Хотелось бы выразить огромную благодарность Сергею за такой интересный мастер-класс! Были всей семьёй, получили море удовольствия
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И
отличный мастер-класс для детей и взрослых за два часа собрали из стеклянных камушек картинки. через сутки получили тарелки😊 для вечера самое то, чтоб отдохнуть от экскурсий у нас занятие было в Алеша Попович Двор, а мы там и жили. так что с пользой и без напряга мастер Сергей очень доброжелательный и профессиональный.
на фото заготовки и готовые изделия
отличный мастер-класс для детей и взрослых за два часа собрали из стеклянных камушек картинки. через сутки
отличный мастер-класс для детей и взрослых за два часа собрали из стеклянных камушек картинки. через сутки
отличный мастер-класс для детей и взрослых за два часа собрали из стеклянных камушек картинки. через сутки
отличный мастер-класс для детей и взрослых за два часа собрали из стеклянных камушек картинки. через сутки
отличный мастер-класс для детей и взрослых за два часа собрали из стеклянных камушек картинки. через сутки
отличный мастер-класс для детей и взрослых за два часа собрали из стеклянных камушек картинки. через сутки
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