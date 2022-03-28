Что вас ожидает

Мастер-класс в технике фьюзинг

Из предложенных кусочков стекла и стеклянных камешков вы соберете на круглой или квадратной основе свое Солнце, солярный знак либо какой-то другой тематический символ. После засыпки фонов стеклянной крошкой отправим блюдо в печь, где оно будет спекается в течение 20 часов при температуре 800-835 градусов, приобретая вогнутую форму, а кусочки стекла образуют неповторимый рисунок.

Организационные детали

Дорогие путешественники, обжиг стекла длится 20 часов, поэтому забрать готовое изделие можно будет только на следующий день после мастер-класса. Ждем вас в первый день пребывания в Ярославле, если проездка планируется на двое или более суток.