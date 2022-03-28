Масленичный фьюжн: сотвори свое Солнце

Пройти оригинальный мастер-класс в столице Масленицы и изготовить изделие к празднику

Индивидуальная
Пока все будут готовить душистые блинчики, приглашаю вас испечь кое-что поинтереснее: тарелку или блюдо с символом Масленицы! В уютной мастерской художника-витражиста из кусочков стекла вы сложите изделие, придумав собственный дизайн.

А на следующий день получите готовое рукотворное Солнце, которое будет радовать вас и в качестве панно, и как нарядное убранство стола.
Масленичный фьюжн: сотвори свое Солнце
Масленичный фьюжн: сотвори свое Солнце
Масленичный фьюжн: сотвори свое Солнце
Масленичный фьюжн: сотвори свое Солнце
Масленичный фьюжн: сотвори свое Солнце
Масленичный фьюжн: сотвори свое Солнце
Масленичный фьюжн: сотвори свое Солнце
Масленичный фьюжн: сотвори свое Солнце
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Мастер-класс в технике фьюзинг

Из предложенных кусочков стекла и стеклянных камешков вы соберете на круглой или квадратной основе свое Солнце, солярный знак либо какой-то другой тематический символ. После засыпки фонов стеклянной крошкой отправим блюдо в печь, где оно будет спекается в течение 20 часов при температуре 800-835 градусов, приобретая вогнутую форму, а кусочки стекла образуют неповторимый рисунок.

Организационные детали

Дорогие путешественники, обжиг стекла длится 20 часов, поэтому забрать готовое изделие можно будет только на следующий день после мастер-класса. Ждем вас в первый день пребывания в Ярославле, если проездка планируется на двое или более суток.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на ул. Почтовая
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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