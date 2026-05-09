Мастер-класс в технике фьюзинг подходит для посещения в любое время года, так как проходит в уютной мастерской. Независимо от месяца, вы сможете насладиться творческим процессом и создать уникальное изделие.

В уютной мастерской художника-витражиста в Ярославле вы сможете создать уникальное изделие из стекла в технике фьюзинг.Во время мастер-класса участники познакомятся с различными техниками работы со стеклом, создадут эскиз будущего панно

и соберут свою композицию из предложенных кусочков стекла и стеклянных камешков. После этого изделие отправится в печь, где будет спекается в течение 20 часов при температуре 800-835 градусов, приобретая нужную форму и неповторимый рисунок. Готовое панно можно будет забрать на следующий день и использовать как декоративный элемент интерьера, часы или блюдо. Мастер-класс проводится одним из художников команды и идеально подходит для туристов, планирующих провести в Ярославле несколько дней

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание мастер-класса

Мастер-класс в технике фьюзинг

После экскурсии по мастерской и знакомства с техниками работы со стеклом мы с вами сделаем эскиз будущего панно. Затем из предложенных кусочков стекла и стеклянных камешков вы соберете свою композицию на круглой или квадратной основе. После засыпки фонов разноцветной стеклянной крошкой отправим ваше изделие в печь, где оно будет спекается в течение 20 часов при температуре 800-835 градусов, приобретая нужную форму, а кусочки стекла образуют неповторимый рисунок вашей фантазии.

Сделать из вашего панно часы, блюдо или оставить настенным декоративным элементом — ваш выбор, в любом случае это будет прекрасным украшением вашего домашнего интерьера.

Организационные детали

Дорогие путешественники, обжиг стекла длится 20 часов, поэтому забрать готовое изделие можно будет только на следующий день после мастер-класса. Ждем вас в первый день пребывания в Ярославле, если проездка планируется на двое или более суток.

Мастер-класс проводит один из художников нашей команды.