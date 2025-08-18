Деревня, расположенная в часе езды от Йошкар-Олы, открывает двери в мир марийских традиций.Здесь каждый почувствует себя частью другой реальности, познакомится с языческими обрядами и повседневной жизнью народа мари.Участники экскурсии смогут

сделать оберег, поучаствовать в гаданиях и зимних играх, а также насладиться народными песнями и танцами. Вкусный обед из национальных блюд станет приятным дополнением к насыщенной программе. Завершится день яркой фотосессией в марийских костюмах

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

за 1–2 человек или 8900 ₽ за человека, если вас больше

от 24 800 ₽ за 1–2 человек или 8900 ₽ за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Вам организуют национальную встречу, расскажут о марийской традиционной религии и языческих обрядах. Вы узнаете, как устроена повседневная жизнь в деревне, и услышите старинные легенды и сказания.

Вас пригласят поучаствовать в гаданиях и зимних играх. Будут народные песни и танцы, а также мастер-класс по изготовлению оберега. Вы увидите родовое дерево (деревья священны для марийцев) и сможете завязать ленточку на «корне желания».

На обед — вкусная национальная еда из печи! Отведайте суп с клёцками или лашку (разновидность супа с лапшой), омлет, подкоголи (родственники пельменей и вареников), пироги с картошкой и мясом, рыбу, блины, мёд, варенье и ароматный чай на травах.

А в конце программы будет яркая фотоссесия в марийских костюмах.

Организационные детали

В стоимость включены трансфер, развлекательная программа, обед и сопровождение гида

В зависимости от количества человек поездка пройдёт на легковом автомобиле, минивэне или микроавтобусе Ford

Дорога в одну сторону займёт чуть меньше часа

Дополнительные расходы опциональны: сувениры, мёд

Сопровождать в пути вас буду я или другой гид из нашей команды, экскурсию в деревне проводит местный гид.