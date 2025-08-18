Мои заказы

Этнопрограмма «В гостях у марийских язычников»

Отправляйтесь в путешествие в деревню с 500-летней историей. Погружение в мир мари: обряды, легенды и вкусная национальная кухня
Деревня, расположенная в часе езды от Йошкар-Олы, открывает двери в мир марийских традиций.

Здесь каждый почувствует себя частью другой реальности, познакомится с языческими обрядами и повседневной жизнью народа мари.

Участники экскурсии смогут
сделать оберег, поучаствовать в гаданиях и зимних играх, а также насладиться народными песнями и танцами. Вкусный обед из национальных блюд станет приятным дополнением к насыщенной программе. Завершится день яркой фотосессией в марийских костюмах

9 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🕯 Погружение в культуру мари
  • 🎨 Мастер-класс по изготовлению оберега
  • 🎶 Народные песни и танцы
  • 🍲 Национальная кухня из печи
  • 📸 Фотосессия в марийских костюмах
Этнопрограмма «В гостях у марийских язычников»© Ольга

Что можно увидеть

  • Родовое дерево

Описание экскурсии

Вам организуют национальную встречу, расскажут о марийской традиционной религии и языческих обрядах. Вы узнаете, как устроена повседневная жизнь в деревне, и услышите старинные легенды и сказания.

Вас пригласят поучаствовать в гаданиях и зимних играх. Будут народные песни и танцы, а также мастер-класс по изготовлению оберега. Вы увидите родовое дерево (деревья священны для марийцев) и сможете завязать ленточку на «корне желания».

На обед — вкусная национальная еда из печи! Отведайте суп с клёцками или лашку (разновидность супа с лапшой), омлет, подкоголи (родственники пельменей и вареников), пироги с картошкой и мясом, рыбу, блины, мёд, варенье и ароматный чай на травах.

А в конце программы будет яркая фотоссесия в марийских костюмах.

Организационные детали

  • В стоимость включены трансфер, развлекательная программа, обед и сопровождение гида
  • В зависимости от количества человек поездка пройдёт на легковом автомобиле, минивэне или микроавтобусе Ford
  • Дорога в одну сторону займёт чуть меньше часа
  • Дополнительные расходы опциональны: сувениры, мёд

Сопровождать в пути вас буду я или другой гид из нашей команды, экскурсию в деревне проводит местный гид.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваша команда гидов в Йошкар-Оле
Провели экскурсии для 1185 туристов
Наша команда гидов много лет знакомит гостей с красотами города и республики. Мы хорошо знаем историю нашего края и марийского народа. Всегда открыты новым знакомствам и приятному общению. Ольга, Ирина и Людмила.

Отзывы и рейтинг

Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Светлана
Светлана
18 авг 2025
Говорим огромное спасибо команде Трипстера за организацию индивидуальной экскурсии. Экскурсоводу Ирине отдельная благодарность за позновательный рассказ об истории марийского народа, компетентность в ответах на задаваемые вопросы и доброжелательную атмосферу во
время поездки.
Отличная возможность познакомиться с обычаями и традициями марийского народа - это посетить село Кокшамары. Нас встречали марийскими песнями, вкусными блинами и домашним квасом. Старожил села Олег Филиппович рассказал о быте и традициях. Много на подворье сохранилось старинных уникальных предметов быта. Жительницы села и участницы известного народного фольклорного ансамбля "Ушанлык" Надежда Алексеевна и Галина Алексеевна познакомили с марийскими танцами и играми, в которых мы принимали самое активное участие с большим удовольствие. Светлана Михайловна- провела с нами мастер класс по изготовлению куколки - традиционного марийского оберега, рассказав для чего их делали, для каких событий.
Мы пели песни под гармонь и слушали интереснейшие рассказы о марийской истории. Потом был обед из печи: вкуснейший супчик, подкоголи, рыбка из речки, пирожки и еще много всякой вкусняшки. Хочется отметить душевность и гостеприимство, искреннюю любовь к своему краю, верность своим традициям и обычаям.
Тем, кто хочет по настоящему узна

Б
Баландина
25 июн 2025
Хочу сказать большое спасибо экскурсоводу Ирине за интересный рассказ, который сопровождал всю дорогу до деревни и обратно. В деревне творческий коллектив тоже не дал соскучиться. Помимо рассказов были и песни, и игры, и мастер-класс. Рекомендую!
И
Ирина
21 окт 2024
Замечательная экскурсия и экскурсовод
А
Анна
13 июл 2024
Спасибо гиду Ольге за экскурсию и хорошее настроение! Великолепная программа о жизни в деревне, отличная экспозиция, занимательный рассказ, прекрасный фольклорный ансамбль «Надежда», выступление которого пропитано любовью к родному краю! У нас осталось очень теплое впечатление!
М
Мария
3 июл 2024
Лучшая на настоящий момент программа для знакомства с народом Мари! Однозначно советую всем запланировать эту поездку! Именно после неё народ Мари для нас обрёл "лицо"! Очень интересно, очень доступно, были
с детьми 12 и 14 лет. Мы и танцевали, и пряли, и угощали нас, и играли с огромным удовольствием! Зашло всем!! С нами были невероятные люди, которые рассказывали с такой душой любовью о своём прошлом!! Низкий им поклон!

ирина
ирина
28 июн 2024
Самая интересная и необычная экскурсия, на которой нам с мужем удалось побывать в путешествии по России! Это не по стандартным туристическим маршрутам ходить!) Нас забрала Ирина на машине от нашего
места проживания, далее час дороги с интересным и очень познавательным рассказом о жизни марийцев, об их быте, двоеверии (мы слушали, раскрыв рты, про Моления в рощах с жертвоприношениями, и всё это сейчас, в 21-м веке!) Затем мы приехали в чудесную деревушку, где нас ждала масса сюрпризов. Здесь было всё: и бабули в национальных одеждах с песнями, плясками, игрой на гармошке, встречей с блинами-пирогами, и прекрасный сторожила тех мест и хранитель истории,-дедуля- основной идейный вдохновитель и создатель музея под открытым небом-настоящей марийской избы, где он бережно сохранил все предметы быта, которые видел здесь ещё в своём детстве и которые достались ему по наследству по чистой случайности! Он-живая история давно минувших лет, и мы просто счастливы, что такие бабули и дедули ещё живы и могут передать нам свои воспоминания!! Про каждый предмет нам рассказали с такой трепетной любовью, про каждый сундучок, телегу, старый деревянный замок! И как будто эти предметы оживали в его рассказах! Мы и повеселились, поиграв в старые марийские игры, и поводили хороводы с бабулями, и поели только что приготовленной в печи еды в старой и очень красивой и ухоженной избе, и поучились прясть шерсть на старом веретене!! В общем, это что-то невероятное и незабываемое! Только ради этой поездки я бы вернулась ещё раз в Мари-Эл, не говоря уже в общем об Йошкар-Оле, которой мы просто восхищены!!

Надежда
Надежда
5 мая 2024
Привет, привезу сюда друзей
Ольга
Ольга
16 апр 2024
Замечательная программа! Интересная, яркая, необычная! Подлинный старый дом в марийской деревне, быт марийце показан с большой любовью. Замечательный, вкуснейший обед из печи!!! Песни и танцы - просто супер! Незабываемая поездка.
Экскурсовод Ирина интересно рассказывала о традициях марийцев, о религии, о жизни. Мы были с детьми, они слушали, смотрели, веселились в этой поездке. Экскурсия даже по сей день вспоминается как яркое событие!! Огромное спасибо Ольге и Ирине за такое интересное путешествие. Мы рассказали друзьям и всем рекомендуем насладиться этой программой.

Анастасия
Анастасия
21 янв 2024
Отличная программа и экскурсовод! Встретили, отвезли, развлекли, накормили. Рассказали очень много интересного. Все продумано. Всем советую!

Входит в следующие категории Йошкар-Олы

