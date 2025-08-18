Здесь каждый почувствует себя частью другой реальности, познакомится с языческими обрядами и повседневной жизнью народа мари.
Участники экскурсии смогут
5 причин купить эту экскурсию
- 🕯 Погружение в культуру мари
- 🎨 Мастер-класс по изготовлению оберега
- 🎶 Народные песни и танцы
- 🍲 Национальная кухня из печи
- 📸 Фотосессия в марийских костюмах
Что можно увидеть
- Родовое дерево
Описание экскурсии
Вам организуют национальную встречу, расскажут о марийской традиционной религии и языческих обрядах. Вы узнаете, как устроена повседневная жизнь в деревне, и услышите старинные легенды и сказания.
Вас пригласят поучаствовать в гаданиях и зимних играх. Будут народные песни и танцы, а также мастер-класс по изготовлению оберега. Вы увидите родовое дерево (деревья священны для марийцев) и сможете завязать ленточку на «корне желания».
На обед — вкусная национальная еда из печи! Отведайте суп с клёцками или лашку (разновидность супа с лапшой), омлет, подкоголи (родственники пельменей и вареников), пироги с картошкой и мясом, рыбу, блины, мёд, варенье и ароматный чай на травах.
А в конце программы будет яркая фотоссесия в марийских костюмах.
Организационные детали
- В стоимость включены трансфер, развлекательная программа, обед и сопровождение гида
- В зависимости от количества человек поездка пройдёт на легковом автомобиле, минивэне или микроавтобусе Ford
- Дорога в одну сторону займёт чуть меньше часа
- Дополнительные расходы опциональны: сувениры, мёд
Сопровождать в пути вас буду я или другой гид из нашей команды, экскурсию в деревне проводит местный гид.