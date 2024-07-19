Йошкар-Ола - город-сказка, где на пустырях вырос эклектический и яркий новодел.
На экскурсии вы увидите богатейшую культуру народа мари, европейские мотивы в современной застройке, исторические объекты и уникальные скульптуры. Узнаете, что
На экскурсии вы увидите богатейшую культуру народа мари, европейские мотивы в современной застройке, исторические объекты и уникальные скульптуры. Узнаете, что
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Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Что можно увидеть
Описание экскурсииГород необычных сочетаний Йошкар-Ола — старинный провинциальный город. Здесь вы откроете для себя богатейшую культуру народа мари, европейские мотивы в современной застройке, исторические объекты, уникальные скульптуры. Любопытно отметить, что город раньше назывался Царевококшайск: он упоминается в знаменитом произведении Н. В. Гоголя «Мёртвые души». Писатель называет Царевококшайск как «место для ссылки, при этом место очень глухое, просто захолустье какое-то, которое уступает даже Весьегонску…» Когда-то давно город был действительно небольшим. Но сегодня о городе не услышишь усреднённого мнения «ничего особенного» или «обычный город». Изобилие архитектурных стилей делает Йошкар-Олу неповторимым, контрастным и самым уникальным городом России. Современная Йошкар-Ола представляет собой сплав архитектурных стилей различных периодов: со времён Гоголевского описания сохранились памятники деревянной и каменной архитектуры. Украшают город современные памятники европейской архитектуры эпохи Ренессанса. Йошкар-Олу можно считать столицей Капиталистического романтизма России. На экскурсии увидите оригинальные динамические часы «Ослик с иконой Троеручица» и «Вход Господень в Иерусалим», побываете на прекрасной площади Девы Марии, где собрались все три персонажа Благой вести, познакомитесь с храмами нашего города:
- Благовещенский кафедральный собор.
- Храм Пресвятой Троицы.
- Воскресенский собор.
- Вознесенский храм.
- Входоиерусалимский храм.
- Храм Успения Пресвятой Богородицы. Что ещё? Только в нашем городе вы увидите памятник Фёдору Иоанновичу и узнаете, где самый короткий путь от Монарха к Патриарху. Побываете на площади И. А. Оболенского-Ноготкова и у символа нашего города — памятника Йошкину коту. По желанию посетите Парк Победы, аллею десантников, стелу, посвящённую марийской письменности. Специально для вас гид проведёт мастер-класс по марийской письменности! Национальный колорит и гостеприимство, кусочек европейской культуры и истории города Йошкар-Олы навсегда остаются в сердцах гостей столицы самобытной Республики Марий Эл. Вам предстоит испытать много положительных эмоций от экскурсии: увидите удивительное сочетание разных стилей: советские панельки, хрущёвки соседствуют с барочными дворцами и фахверковыми домами. На фоне их можно увидеть пряничные домики и готические арки. Добро пожаловать в Йошкар-Олу! Пагален ӱжына!
По вторникам, субботам, воскресеньям, праздничным дням и летом все дни c 09:00 до 17:00.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Царевококшайский Кремль
- Площадь И.А. Оболенского-Ноготкова (динамические часы "Явление иконы Божией Матери" Троеручица ")
- Йошкин кот
- Музей народной сказки
- Школа «Обыкновенное чудо»
- Набережная Амстердам
- Набережная Брюгге
- Воскресенская Набережная
- Итальянский парк (памятник Л. Медичи)
- Патриаршая площадь («Вход Господень в Иерусалим», памятник Патриарху Алексию II, памятник Петру и Февронии)
- Площадь Девы Марии
- Площадь ИМ.В.И. Ленина
- Парк культуры и отдыха им. XXX-летия ВЛКСМ
- Бульвар С.Г. Чавайна
- По вашему желанию:
- Парк Победы
- Аллея десантников
- Стелла, посвящённая марийской письменности
- Мастер-класс по марийскому языку
Что включено
- Экскурсия
Что не входит в цену
- Обед
- Личные расходы
- Музеи
Где начинаем и завершаем?
Начало: Царевококшайский Кремль, ул. Вознесенская, 58
Завершение: Площадь И.А. Оболенского-Ноготкова, Ленинский проспект, 24
Когда и сколько длится?
Когда: По вторникам, субботам, воскресеньям, праздничным дням и летом все дни c 09:00 до 17:00.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 50 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 17 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анна
19 июл 2024
Спасибо за увлекательную экскурсию, работал профессионал!!! Рекомендуем!!!
В
Валентина
16 июл 2024
Очень знающая и любящая свой город экскурсовод. Дала обилие информации, показала все достопримечательности. Собрали с ней пятерых котят
Е
Екатерина
16 июл 2024
Очень интересная экскурсия! Не только голые факты, а диалог с нами, вовлечение детей в сюжет. Спасибо!
Е
Екатерина
15 июл 2024
Оксана провела экскурсию для нашей семью (были мама и трое детей подростков). Мы посмотрели основные достопримечательности, узнали много интересного об истории города, людях, внесших вклад в развитие города и региона, по рекомендации гида, купили сувениры и продукты питания. Экскурсия прошла легко и очень познавательно. Огромное спасибо вам Оксана за экскурсию.
А
Андрей
20 июн 2024
Спасибо огромное за чудесную экскурсию по чудесному городу)))
Йошкар-Ола удивила, а с таким знающим свой город и республику человеком, прогулка была обречена на успех)))
Йошкар-Ола удивила, а с таким знающим свой город и республику человеком, прогулка была обречена на успех)))
С
Сергей
10 июн 2024
Все детали определил сразу в переписке, фактически услуга соответствовала описанию, цена порадовала. Огромное спасибо Оксане, было очень интересно и познавательно!
Всем рекомендую!
Всем рекомендую!
Р
Римма
6 мая 2024
Экскурсия была очень интересная. Спасибо огромное.
Ю
Юлия
3 мая 2024
Экскурсия супер, очень понравилось! После экскурсии мы влюбились в Йошкар-Олу. Оксана очень интересный, любящий свой город экскурсовод. Узнали много новой информации, фактов, легенд.
Однозначно советую.
Однозначно советую.
Р
Регина
1 мая 2024
Очень понравилось, гид очень любит свое дело и город.
О
Олег
24 дек 2023
Лучший гид с отличным знанием своего дела. Как столько информации уместилось в одном человеке до сих пор останется загадкой. Спасибо еще раз за рассказо Йошкар-Оле.
Л
Лариса
2 дек 2023
Привет из Чебоксар. Профессионал своего дела, высоко эрудированный человек, бесконечно влюбленный в свой город экскурсовод. Благодарим Вас, Оксана, за душевность, за новые знания, за желание вернуться и посетить Йошкар- Олу еще раз! Дети ввосторге, а это дорогого стоит. время с Вами пролетело очень быстро.
Е
Елена
30 ноя 2023
Очень приятный в общении человек!
О
Оксана
5 ноя 2023
Благодарим за прекрасную экскурсию! Нам очень понравилось! Много интересной информации о Йошкар-Оле и не только! Очень познавательно и увлекательно! Очень приятная в общении!За 2 часа мы узнали столько много нового и интересного! Влюбились в Йошкар-Олу! Приедем в театр Оперы!
К
Ксения
3 ноя 2023
очень познавательная экскурсия,узнали много нового и интересного
А
Александр
3 ноя 2023
Очень интересная и познавательная экскурсия. Человек вошел в положение и подстроился под наше свободное время, а свободного времени у нас было всего несколько часов так как были проездом. Рекомендую
Входит в следующие категории Йошкар-Олы
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