Красавица Йошкар-Ола

Погрузитесь в атмосферу Йошкар-Олы, города с уникальными архитектурными стилями и богатой историей. Вас ждут динамические часы, храмы и памятники
Йошкар-Ола - город-сказка, где на пустырях вырос эклектический и яркий новодел.

На экскурсии вы увидите богатейшую культуру народа мари, европейские мотивы в современной застройке, исторические объекты и уникальные скульптуры. Узнаете, что
читать дальше

город раньше назывался Царевококшайск и упоминался в произведении Н.В. Гоголя "Мёртвые души".

Посетите динамические часы "Ослик с иконой Троеручица" и "Вход Господень в Иерусалим", площадь Девы Марии, храмы и памятник Йошкину коту. Откройте для себя неповторимый контраст стилей и национальный колорит Йошкар-Олы

5
17 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальные динамические часы
  • 🏰 Европейские мотивы в архитектуре
  • 🕍 Посещение исторических храмов
  • 🐱 Памятник Йошкину коту
  • 📜 Мастер-класс по марийской письменности
    • Красавица Йошкар-Ола
    Красавица Йошкар-Ола
    Красавица Йошкар-Ола
    Ближайшие даты:
    Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

    Что можно увидеть

  • Динамические часы «Ослик с иконой Троеручица»
  • Динамические часы «Вход Господень в Иерусалим»
  • Площадь Девы Марии
  • Благовещенский кафедральный собор
  • Храм Пресвятой Троицы
  • Воскресенский собор
  • Вознесенский храм
  • Входоиерусалимский храм
  • Храм Успения Пресвятой Богородицы
  • Памятник Йошкину коту
  • Площадь И.А. Оболенского-Ноготкова
  • Парк Победы
  • Аллея десантников
  • Стела, посвящённая марийской письменности

    • Описание экскурсии

    Город необычных сочетаний Йошкар-Ола — старинный провинциальный город. Здесь вы откроете для себя богатейшую культуру народа мари, европейские мотивы в современной застройке, исторические объекты, уникальные скульптуры. Любопытно отметить, что город раньше назывался Царевококшайск: он упоминается в знаменитом произведении Н. В. Гоголя «Мёртвые души». Писатель называет Царевококшайск как «место для ссылки, при этом место очень глухое, просто захолустье какое-то, которое уступает даже Весьегонску…» Когда-то давно город был действительно небольшим. Но сегодня о городе не услышишь усреднённого мнения «ничего особенного» или «обычный город». Изобилие архитектурных стилей делает Йошкар-Олу неповторимым, контрастным и самым уникальным городом России. Современная Йошкар-Ола представляет собой сплав архитектурных стилей различных периодов: со времён Гоголевского описания сохранились памятники деревянной и каменной архитектуры. Украшают город современные памятники европейской архитектуры эпохи Ренессанса. Йошкар-Олу можно считать столицей Капиталистического романтизма России. На экскурсии увидите оригинальные динамические часы «Ослик с иконой Троеручица» и «Вход Господень в Иерусалим», побываете на прекрасной площади Девы Марии, где собрались все три персонажа Благой вести, познакомитесь с храмами нашего города:
    • Благовещенский кафедральный собор.
    • Храм Пресвятой Троицы.
    • Воскресенский собор.
    • Вознесенский храм.
    • Входоиерусалимский храм.
    • Храм Успения Пресвятой Богородицы. Что ещё? Только в нашем городе вы увидите памятник Фёдору Иоанновичу и узнаете, где самый короткий путь от Монарха к Патриарху. Побываете на площади И. А. Оболенского-Ноготкова и у символа нашего города — памятника Йошкину коту. По желанию посетите Парк Победы, аллею десантников, стелу, посвящённую марийской письменности. Специально для вас гид проведёт мастер-класс по марийской письменности! Национальный колорит и гостеприимство, кусочек европейской культуры и истории города Йошкар-Олы навсегда остаются в сердцах гостей столицы самобытной Республики Марий Эл. Вам предстоит испытать много положительных эмоций от экскурсии: увидите удивительное сочетание разных стилей: советские панельки, хрущёвки соседствуют с барочными дворцами и фахверковыми домами. На фоне их можно увидеть пряничные домики и готические арки. Добро пожаловать в Йошкар-Олу! Пагален ӱжына!

    По вторникам, субботам, воскресеньям, праздничным дням и летом все дни c 09:00 до 17:00.

    Выбрать дату

    Ответы на вопросы

    Что можно увидеть на экскурсии?
    • Царевококшайский Кремль
    • Площадь И.А. Оболенского-Ноготкова (динамические часы "Явление иконы Божией Матери" Троеручица ")
    • Йошкин кот
    • Музей народной сказки
    • Школа «Обыкновенное чудо»
    • Набережная Амстердам
    • Набережная Брюгге
    • Воскресенская Набережная
    • Итальянский парк (памятник Л. Медичи)
    • Патриаршая площадь («Вход Господень в Иерусалим», памятник Патриарху Алексию II, памятник Петру и Февронии)
    • Площадь Девы Марии
    • Площадь ИМ.В.И. Ленина
    • Парк культуры и отдыха им. XXX-летия ВЛКСМ
    • Бульвар С.Г. Чавайна
    • По вашему желанию:
    • Парк Победы
    • Аллея десантников
    • Стелла, посвящённая марийской письменности
    • Мастер-класс по марийскому языку
    Что включено
    • Экскурсия
    Что не входит в цену
    • Обед
    • Личные расходы
    • Музеи
    Где начинаем и завершаем?
    Начало: Царевококшайский Кремль, ул. Вознесенская, 58
    Завершение: Площадь И.А. Оболенского-Ноготкова, Ленинский проспект, 24
    Когда и сколько длится?
    Когда: По вторникам, субботам, воскресеньям, праздничным дням и летом все дни c 09:00 до 17:00.
    Экскурсия длится около 2 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 50 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    5
    Основано на 17 отзывах
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
    5
    17
    4
    3
    2
    1
    А
    19 июл 2024
    Спасибо за увлекательную экскурсию, работал профессионал!!! Рекомендуем!!!
    В
    16 июл 2024
    Очень знающая и любящая свой город экскурсовод. Дала обилие информации, показала все достопримечательности. Собрали с ней пятерых котят
    Е
    16 июл 2024
    Очень интересная экскурсия! Не только голые факты, а диалог с нами, вовлечение детей в сюжет. Спасибо!
    Е
    15 июл 2024
    Оксана провела экскурсию для нашей семью (были мама и трое детей подростков). Мы посмотрели основные достопримечательности, узнали много интересного об истории города, людях, внесших вклад в развитие города и региона, по рекомендации гида, купили сувениры и продукты питания. Экскурсия прошла легко и очень познавательно. Огромное спасибо вам Оксана за экскурсию.
    А
    20 июн 2024
    Спасибо огромное за чудесную экскурсию по чудесному городу)))
    Йошкар-Ола удивила, а с таким знающим свой город и республику человеком, прогулка была обречена на успех)))
    С
    10 июн 2024
    Все детали определил сразу в переписке, фактически услуга соответствовала описанию, цена порадовала. Огромное спасибо Оксане, было очень интересно и познавательно!
    Всем рекомендую!
    Р
    6 мая 2024
    Экскурсия была очень интересная. Спасибо огромное.
    Ю
    3 мая 2024
    Экскурсия супер, очень понравилось! После экскурсии мы влюбились в Йошкар-Олу. Оксана очень интересный, любящий свой город экскурсовод. Узнали много новой информации, фактов, легенд.
    Однозначно советую.
    Р
    1 мая 2024
    Очень понравилось, гид очень любит свое дело и город.
    О
    24 дек 2023
    Лучший гид с отличным знанием своего дела. Как столько информации уместилось в одном человеке до сих пор останется загадкой. Спасибо еще раз за рассказо Йошкар-Оле.
    Л
    2 дек 2023
    Привет из Чебоксар. Профессионал своего дела, высоко эрудированный человек, бесконечно влюбленный в свой город экскурсовод. Благодарим Вас, Оксана, за душевность, за новые знания, за желание вернуться и посетить Йошкар- Олу еще раз! Дети ввосторге, а это дорогого стоит. время с Вами пролетело очень быстро.
    Е
    30 ноя 2023
    Очень приятный в общении человек!
    О
    5 ноя 2023
    Благодарим за прекрасную экскурсию! Нам очень понравилось! Много интересной информации о Йошкар-Оле и не только! Очень познавательно и увлекательно! Очень приятная в общении!За 2 часа мы узнали столько много нового и интересного! Влюбились в Йошкар-Олу! Приедем в театр Оперы!
    К
    3 ноя 2023
    очень познавательная экскурсия,узнали много нового и интересного
    А
    3 ноя 2023
    Очень интересная и познавательная экскурсия. Человек вошел в положение и подстроился под наше свободное время, а свободного времени у нас было всего несколько часов так как были проездом. Рекомендую

    Входит в следующие категории Йошкар-Олы

    Похожие экскурсии из Йошкар-Олы

    Привет, Йошкар-Ола
    Пешая
    скидка
    15%
    424 отзыва
    1.5 часа
    Мини-группа
    до 12 чел.
    Привет, Йошкар-Ола: история, архитектура и культура
    Познакомьтесь с Йошкар-Олой: городом уникальных памятников и богатой истории в уютной атмосфере нашей экскурсии
    Начало: В районе Царевококшайского кремля
    Расписание: ежедневно в 08:45, 11:45, 14:45 и 17:45
    Сегодня в 08:45
    Завтра в 11:45
    15001 275 за человека
    Иерусалим на волжской земле: Йошкар-Ола православная
    Пешая
    17 отзывов
    1.5 часа
    Индивидуальная
    до 8 чел.
    Иерусалим на волжской земле: Йошкар-Ола православная
    История христианизации и храмы столицы Марий Эл
    Начало: У Вознесенского моста
    Сегодня в 08:30
    Завтра в 09:00
    4 000 за всё до 8 чел.
    По бульварам столицы, или Цветущая Йошкар-Ола
    Пешая
    55 отзывов
    2.5 часа
    Индивидуальная
    до 8 чел.
    По бульварам столицы, или Цветущая Йошкар-Ола
    Знакомство с Йошкар-Олой: зеленые бульвары, исторические памятники и уютные парки ждут вас на нашей экскурсии
    Начало: Недалеко от Спасской башни
    Сегодня в 08:30
    Завтра в 08:30
    4 000 за всё до 8 чел.
    У нас ещё много экскурсий в Йошкар-Оле. Перейдите в каталог и выберите подходящую
    Все экскурсии в Йошкар-Оле
    ХорошоТам