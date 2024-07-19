А Анна Спасибо за увлекательную экскурсию, работал профессионал!!! Рекомендуем!!!

В Валентина Очень знающая и любящая свой город экскурсовод. Дала обилие информации, показала все достопримечательности. Собрали с ней пятерых котят

Е Екатерина Очень интересная экскурсия! Не только голые факты, а диалог с нами, вовлечение детей в сюжет. Спасибо!

Е Екатерина Оксана провела экскурсию для нашей семью (были мама и трое детей подростков). Мы посмотрели основные достопримечательности, узнали много интересного об истории города, людях, внесших вклад в развитие города и региона, по рекомендации гида, купили сувениры и продукты питания. Экскурсия прошла легко и очень познавательно. Огромное спасибо вам Оксана за экскурсию.

А Андрей Спасибо огромное за чудесную экскурсию по чудесному городу)))

Йошкар-Ола удивила, а с таким знающим свой город и республику человеком, прогулка была обречена на успех)))

С Сергей Все детали определил сразу в переписке, фактически услуга соответствовала описанию, цена порадовала. Огромное спасибо Оксане, было очень интересно и познавательно!

Всем рекомендую!

Р Римма Экскурсия была очень интересная. Спасибо огромное.

Ю Юлия Экскурсия супер, очень понравилось! После экскурсии мы влюбились в Йошкар-Олу. Оксана очень интересный, любящий свой город экскурсовод. Узнали много новой информации, фактов, легенд.

Однозначно советую.

Р Регина Очень понравилось, гид очень любит свое дело и город.

О Олег Лучший гид с отличным знанием своего дела. Как столько информации уместилось в одном человеке до сих пор останется загадкой. Спасибо еще раз за рассказо Йошкар-Оле.

Л Лариса Привет из Чебоксар. Профессионал своего дела, высоко эрудированный человек, бесконечно влюбленный в свой город экскурсовод. Благодарим Вас, Оксана, за душевность, за новые знания, за желание вернуться и посетить Йошкар- Олу еще раз! Дети ввосторге, а это дорогого стоит. время с Вами пролетело очень быстро.

Е Елена Очень приятный в общении человек!

О Оксана Благодарим за прекрасную экскурсию! Нам очень понравилось! Много интересной информации о Йошкар-Оле и не только! Очень познавательно и увлекательно! Очень приятная в общении!За 2 часа мы узнали столько много нового и интересного! Влюбились в Йошкар-Олу! Приедем в театр Оперы!

К Ксения очень познавательная экскурсия,узнали много нового и интересного