Путешествие на фабрику игрушек в Йошкар-Оле

Посетите уникальную фабрику игрушек в Йошкар-Оле и попробуйте себя в роли мастера, создавая сувениры. Увлекательное занятие для детей и взрослых
На фабрике игрушек в Йошкар-Оле открывается мир деревянных чудес. Участники узнают, как создаются развивающие игрушки, и познакомятся с технологиями обработки дерева. После экскурсии предлагается мастер-класс, где каждый сможет создать сувенир
с символикой города. Дети от 5 лет могут участвовать самостоятельно, младшие - с родителями. Участникам предоставляются бахилы и вода. После мероприятия можно посетить ярмарку и приобрести изделия фабрики. Это мероприятие станет запоминающимся опытом для всей семьи

5
5 отзывов

5 причин купить этот мастер-класс

  • 🧸 Увидеть процесс создания игрушек
  • 🎨 Создать свой сувенир
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи
  • 🏭 Посетить крупнейшую фабрику
  • 🆓 Включено в стоимость
Путешествие на фабрику игрушек в Йошкар-Оле© Анна

Что можно увидеть

  • Фабрика игрушек

Описание мастер-класса

Экскурсия по производству

  • Вы воочию увидите, как делают деревянные развивающие игрушки.
  • И познакомитесь с классическими и новейшими технологиями работы с деревом: распиловкой, резкой, шлифовкой, окрашиванием, принтованием.

А затем — мастер-класс

  • В уютном лофте вы выберете один из 100 дизайнов из каталога и попробуете себя в роли мастера, получите диплом и сделаете фото.
  • Раскроете свой творческий потенциал и создадите собственную поделку, которую заберёте на память.

Организационные детали

  • Мастер-класс включён в стоимость. Детки с 5 лет справляются с мастер-классом самостоятельно, младше — вместе с родителями.
  • Мы предложим вам бахилы и питьевую воду.
  • После экскурсии вы можете заглянуть на ярмарку и приобрести изделия фабрики.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

в будние дни в 10:00, 13:00 и 15:00, в субботу в 10:00 и 13:00

Стоимость мастер-класса

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ул. Кирпичная
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 10:00, 13:00 и 15:00, в субботу в 10:00 и 13:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — ваша команда гидов в Йошкар-Оле
Провели экскурсии для 88 туристов
Добрый день! С 2023 года наша крупнейшая в стране фабрика игрушек проводит увлекательные и полезные мероприятия для гостей со всей страны. Вас ждёт экскурсия на производство 800 видов любимых с детства
игрушек, мастер-классы по созданию своих уникальных сувениров и деревянных шедевров и, конечно, визит на ярмарку выгодных покупок напрямую с производства. Наша программа заняла 2 место по России и 1 место по республике за качественный маршрут и лучшие сувениры региона. Каждый месяц около 2000 довольных гостей раскрывают творческий потенциал и создают на память поделки и сувениры, которые не купишь ни в одной лавке мира!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
3
2
1
М
Мария
27 окт 2025
Нашли в интернете экскурсию и мастер класс на фабрику игрушек. Мы пришли рано, но все сотрудники были на месте и провели экскурсию по фабрике, затем мы выбрали игрушки, начали собирать
и рисовать. Нам было четверо:трое взрослых и один ребёнок 8 лет. Нам, взрослым, было очень интересно окунуться в детство. Всё внимание Евгении было нам, бегала и объясняла каждому, что надо делать с игрушкой. Ребёнок в восторге, мы тоже. Думаю, что при приезде туда потащу ещё кого-нибудь. По поводу фабрики: я горжусь тем, что наша Республика богата на фантазию создания таких замечательных деревянных игрушек, что они создают радость и пользу для детей. Это замечательно.

Олег
Олег
13 сен 2025
Были на фабрике с сыном 2,5 года. Ребенку все очень понравилось!)
Ирина
Ирина
29 авг 2025
Посетили данную экскурсию с мужем и дочкой 8 лет. Всем троим было очень интересно. На производстве под увлекательный рассказ экскурсовода (очень лучезарной девушки) увидели своими глазами каждый этап, который проходит
обычная деревяшка до того как становится готовой упакованной игрушкой. Потом отлично провели время на мастер классе, где своими руками сделали себе на память настоящие деревянные игрушки (муж сделал гоночный болид, я лошадку-качалку как из детства и самый «взрослый» подарочек себе сделала дочка - ключницу с надписью «Йошар Ола»). Восторг! 🥰Спасибо огромное организаторам. Однозначно рекомендую к посещению взрослым, которые любят творчество и всем без исключения детям.

Н
Наталья
8 авг 2025
Екатерина, отличный специалист своего дела 👍👍👍. Еще и очень добрый и внимательный человек. Все понятно рассказала и показала👏👏👏
Ю
Юрий
1 авг 2025
Очень понравился Мастер-Класс и само Предприятие. Явно НЕравнодушные и увлеченные люди. Огромное спасибо мастерам за их труд, любовь к делу и умение заряжать творчеством. Теперь в нашем доме будут не
просто +3 игрушки, а частички душевного тепла и мастерства. НЕ удержались и набрали ещё подарков для творчества родным и друзьям. Будем творить и вытворять.

п. с. Выбирая поделку обратите внимание на её "уровень мастерства":-) Сын (9лет) выбрал "луноход" на 4 звезды и…."устал" пришлось нам помогать.

Входит в следующие категории Йошкар-Олы

