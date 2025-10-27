На фабрике игрушек в Йошкар-Оле открывается мир деревянных чудес. Участники узнают, как создаются развивающие игрушки, и познакомятся с технологиями обработки дерева. После экскурсии предлагается мастер-класс, где каждый сможет создать сувенир
5 причин купить этот мастер-класс
- 🧸 Увидеть процесс создания игрушек
- 🎨 Создать свой сувенир
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
- 🏭 Посетить крупнейшую фабрику
- 🆓 Включено в стоимость
Что можно увидеть
- Фабрика игрушек
Описание мастер-класса
Экскурсия по производству
- Вы воочию увидите, как делают деревянные развивающие игрушки.
- И познакомитесь с классическими и новейшими технологиями работы с деревом: распиловкой, резкой, шлифовкой, окрашиванием, принтованием.
А затем — мастер-класс
- В уютном лофте вы выберете один из 100 дизайнов из каталога и попробуете себя в роли мастера, получите диплом и сделаете фото.
- Раскроете свой творческий потенциал и создадите собственную поделку, которую заберёте на память.
Организационные детали
- Мастер-класс включён в стоимость. Детки с 5 лет справляются с мастер-классом самостоятельно, младше — вместе с родителями.
- Мы предложим вам бахилы и питьевую воду.
- После экскурсии вы можете заглянуть на ярмарку и приобрести изделия фабрики.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
в будние дни в 10:00, 13:00 и 15:00, в субботу в 10:00 и 13:00
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 30 раз на ближайшие дниЗабронировать эту экскурсию
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Кирпичная
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 10:00, 13:00 и 15:00, в субботу в 10:00 и 13:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов в Йошкар-Оле
Провели экскурсии для 88 туристов
Добрый день! С 2023 года наша крупнейшая в стране фабрика игрушек проводит увлекательные и полезные мероприятия для гостей со всей страны. Вас ждёт экскурсия на производство 800 видов любимых с детства
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Мария
27 окт 2025
Нашли в интернете экскурсию и мастер класс на фабрику игрушек. Мы пришли рано, но все сотрудники были на месте и провели экскурсию по фабрике, затем мы выбрали игрушки, начали собирать
Олег
13 сен 2025
Были на фабрике с сыном 2,5 года. Ребенку все очень понравилось!)
Ирина
29 авг 2025
Посетили данную экскурсию с мужем и дочкой 8 лет. Всем троим было очень интересно. На производстве под увлекательный рассказ экскурсовода (очень лучезарной девушки) увидели своими глазами каждый этап, который проходит
Н
Наталья
8 авг 2025
Екатерина, отличный специалист своего дела 👍👍👍. Еще и очень добрый и внимательный человек. Все понятно рассказала и показала👏👏👏
Ю
Юрий
1 авг 2025
Очень понравился Мастер-Класс и само Предприятие. Явно НЕравнодушные и увлеченные люди. Огромное спасибо мастерам за их труд, любовь к делу и умение заряжать творчеством. Теперь в нашем доме будут не
Входит в следующие категории Йошкар-Олы
Похожие экскурсии из Йошкар-Олы
Индивидуальная
до 8 чел.
По бульварам столицы, или Цветущая Йошкар-Ола
Знакомство с Йошкар-Олой: зеленые бульвары, исторические памятники и уютные парки ждут вас на нашей экскурсии
Начало: Недалеко от Спасской башни
20 ноя в 08:30
21 ноя в 08:30
5200 ₽ за всё до 8 чел.
Квест
до 7 чел.
Квест в Йошкар-Оле «В поисках йошкиных котят»
Отправляйтесь на увлекательный квест по Йошкар-Оле, где вы будете искать миниатюрные фигурки котят и знакомиться с историей города. Подходит для всех возрастов
Завтра в 08:00
20 ноя в 08:30
12 900 ₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Самое интересное в Йошкар-Оле
Первое знакомство с Йошкар-Олой: история, архитектура и яркие фото. Узнайте, почему Йошкина кошка сидит отдельно от кота и попробуйте ароматный чай
Начало: У Республиканского театра кукол
Расписание: ежедневно в 17:30
Завтра в 11:30
20 ноя в 11:30
1150 ₽ за человека