Наш город - единственный в России на букву «Й»

5
4 отзыва
Наш город — единственный в России на букву «Й».

Возможно, поэтому здесь много удивительного: набережные Брюгге и Амстердам, Патриаршая площадь, Йошкин кот, марийские куранты — и все это посреди земель последних язычников Европы! Мы покажем самые таинственные места города и познакомим с историей каждого элемента йошкар-олинской мозаики.
Салам, Йошкар-Ола
Салам, Йошкар-Ола
Салам, Йошкар-Ола
Салам, Йошкар-Ола
Салам, Йошкар-Ола
Салам, Йошкар-Ола

Что вы увидите 🤩

  • Набережная реки Малой Кокшаги (Брюгге, Амстердам, Воскресенская)
  • Подобие Спасской башни
  • Аналог венецианской площади и баварский Нойшванштайн
  • Царевококшайский кремль
  • Исторические улицы
  • Музей народной сказки под открытым небом
  • Йошкин кот
Йошкар-Ола — «город контрастов»
И это не клише, а самое подходящее определение для культурных сочетаний, которыми богата Йошкар-Ола. В ходе нашей экскурсии вы узнаете, каким был город до обретения нового «европейского» облика, как менялся, развивался. Прогуляетесь по набережной реки Малой Кокшаги (Брюгге, Амстердам, Воскресенская). Увидите подобие Спасской башни, аналог венецианской площади и баварский Нойшванштайн. А также познакомитесь с самым молодым кремлём России — Царевококшайским.
Во время экскурсии поможем отыскать любопытные фигурки, малозаметные для глаз прохожих. Вы узнаете, что связывает Лоренцо Медичи с нашей республикой. Пройдёте по исторической улице, послушаете о тайнах и легендах дома купца Пчелина и подземных ходах. Кроме того, вы посетите необычный Музей народной сказки под открытым небом, который появился благодаря местному жителю. И обязательно дойдёте до Йошкина кота, где совершите все важные ритуалы, которые родились с появлением сказочного персонажа.
Внимание. Место начала и окончания экскурсии зависит от времени начала экскурсии. Дело в том, что мы хотим показать вам динамические скульптурные композиции «Вход Господень в Иерусалим» (выход через каждые три часа) и «Явление иконы Божьей Матери «Троеручица» (выход каждый час в течение дня). Детали обсудим после бронирования.

Цены на экскурсию

Для группы 1-5 человекДля группы 6-9 человек
Общий
2 500 ₽
3 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное сопровождение.
Что не входит
  • Личные расходы туриста.
Место начала и завершения
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 9 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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Начало экскурсии обговаривается с вами

Мария М.
Мария М.
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