Йошкар-Ола — «город контрастов»

И это не клише, а самое подходящее определение для культурных сочетаний, которыми богата Йошкар-Ола. В ходе нашей экскурсии вы узнаете, каким был город до обретения нового «европейского» облика, как менялся, развивался. Прогуляетесь по набережной реки Малой Кокшаги (Брюгге, Амстердам, Воскресенская). Увидите подобие Спасской башни, аналог венецианской площади и баварский Нойшванштайн. А также познакомитесь с самым молодым кремлём России — Царевококшайским.

Во время экскурсии поможем отыскать любопытные фигурки, малозаметные для глаз прохожих. Вы узнаете, что связывает Лоренцо Медичи с нашей республикой. Пройдёте по исторической улице, послушаете о тайнах и легендах дома купца Пчелина и подземных ходах. Кроме того, вы посетите необычный Музей народной сказки под открытым небом, который появился благодаря местному жителю. И обязательно дойдёте до Йошкина кота, где совершите все важные ритуалы, которые родились с появлением сказочного персонажа.

Внимание. Место начала и окончания экскурсии зависит от времени начала экскурсии. Дело в том, что мы хотим показать вам динамические скульптурные композиции «Вход Господень в Иерусалим» (выход через каждые три часа) и «Явление иконы Божьей Матери «Троеручица» (выход каждый час в течение дня). Детали обсудим после бронирования.