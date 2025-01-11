Йошкар-Ола - это город, где немецкий порядок и итальянская красота сочетаются с марийской культурой.
Экскурсия предлагает прогулку по историческому центру, посещение уникального музея очков и набережной Малой Кокшаги. Вас ждут архитектурные шедевры, интересные истории и встреча с самым популярным котом в России. Узнайте о необычных традициях и культурных особенностях марийского народа. Это путешествие вдохновит художников, архитекторов и путешественников
Экскурсия предлагает прогулку по историческому центру, посещение уникального музея очков и набережной Малой Кокшаги. Вас ждут архитектурные шедевры, интересные истории и встреча с самым популярным котом в России. Узнайте о необычных традициях и культурных особенностях марийского народа. Это путешествие вдохновит художников, архитекторов и путешественников
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛 Исторический центр
- 👓 Уникальный музей очков
- 🏞 Набережная Малой Кокшаги
- 🐱 Встреча с популярным котом
- 🎨 Марийская культура и традиции
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Что можно увидеть
- Исторический центр
- Музей очков
- Набережная Малой Кокшаги
Описание экскурсииОткройте для себя удивительный город, где гармонично сочетаются богатая история, марийская культура, немецкий порядок и итальянская красота! Что вас ждёт:• Погружение в историю. Узнайте, как появился город Йошкар-Ола, как он развивался и чем живёт сегодня.
- Прогулка по историческому центру. Полюбуйтесь купеческими особняками, которые до сих пор хранят очарование прошлого.
- Необычные музеи. Мы заглянем в уникальный музей очков и прогуляемся по музею под открытым небом, где каждый экспонат расскажет свою историю.
- Набережная Малой Кокшаги. Это одно из самых узнаваемых мест города. Здесь вас ждут живописные виды и архитектурные шедевры, вдохновлённые европейскими традициями.
- Встреча с самым популярным котом в России. Узнайте о знаменитом персонаже, который стал настоящим символом города.
- Тайны марийской культуры. Мы расскажем о самых необычных традициях и культурных особенностях этого удивительного народа. Вы удивитесь, как немецкий порядок и итальянская утончённость воплотились в архитектуре города, а также поймёте, чем Йошкар-Ола вдохновляет художников, архитекторов и путешественников.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Царевококшайский кремль
- Музей сказок под открытым небом
- Патриаршая площадь
- Скульптурная динамическая композиция «Вход Господень в Иерусалим»
- Набережная Брюгге
- Скульптурная композиция «13 просветителей»
- Площадь Республики и Пресвятой Девы Марии
- Благовещенская башня
- Архангельская слобода
- Благовещенский собор
- Набережная Амстердам
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Обед
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улица Вознесенская, 58
Завершение: Царьградский проспект, 35
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Дмитрий
11 янв 2025
E
Ekaterina
9 янв 2025
Милая, очаровательная экскурсавод. Знающая не только истрию города и края, но в целом увлекающаяся культурологией, историей, поэзией. Чувствовалась ее явная симпатия к бывшему губернатрору края, создавшую ту Йошкар-Олу, которую мы
Т
Татьяна
8 янв 2025
Е
Екатерина
5 янв 2025
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