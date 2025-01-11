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сейчас видим. Слушать было приятно и интересно. НО, осталась ложка дегтя (не без этого) из заявленных 3 часов экскурсии было проведено только 1,5 часа, что никак не отразилось на цене мероприятия. Дни праздничные не хотелось портить настроение себе и гиду, но думаю следует скорректировать либо заявленное время, либо сумму к оплате.