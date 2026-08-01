Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Хотите узнать, как протекает жизнь на ферме? Приглашаю вас отправиться в настоящее хозяйство. Здесь мы посетим сыроварню и посмотрим, как происходит процесс приготовления сыра. После нас ждет дегустация фирменной продукции и душистый Иван-чай.

Иван Ваш гид в Йошкар-Оле Задать вопрос Индивидуальная экскурсия -10% 26 500 ₽ выгода 2650 ₽ 23 850 ₽ за экскурсию Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 3 часа 1-4 человека Можно с детьми Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Как живется на сыроварне Это место — для созерцания прекрасного вдали от дел и суеты, здесь наполняешься энергией и ощущаешь свободу. Вы познакомитесь с полным циклом превращения молока в сыр, понаблюдаете за процессами приготовления сыра через панорамное стекло, сможете заглянуть в сырохранилище. На дегустацию предлагается 15 видов различных сыров, фирменные соусы и Иван-чай. После у нас будет время прогуляться по парку

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