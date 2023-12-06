Посещение настоящей экофермы и дегустация сыров

Индивидуальная экскурсия в Йошкар-Оле
Хотите узнать, как протекает жизнь на ферме? Приглашаю вас отправиться в настоящее хозяйство.

Здесь мы покормим животных, посетим сыроварню и посмотрим, как происходит процесс приготовления сыра. После нас ждет дегустация фирменной продукции и душистый Иван-чай.
Посещение настоящей экофермы и дегустация сыров
Посещение настоящей экофермы и дегустация сыров
Посещение настоящей экофермы и дегустация сыров
Посещение настоящей экофермы и дегустация сыров
Посещение настоящей экофермы и дегустация сыров
Посещение настоящей экофермы и дегустация сыров
Ближайшие даты:
6
дек
7
дек
8
дек
9
дек
10
дек
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даты

Что вас ожидает:

  • Экоферма
  • Сыроварня

Описание

Как живется на экоферме Это место — для созерцания прекрасного вдали от дел и суеты, здесь наполняешься энергией и ощущаешь свободу. Вы познакомитесь с полным циклом превращения молока в сыр, понаблюдаете за процессами приготовления сыра через панорамное стекло, сможете заглянуть в сырохранилище. На дегустацию предлагается 15 видов различных сыров, фирменные соусы и Иван-чай. После у нас будет время прогуляться по парку, покормить и погладить животных.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Услуги гида
  • Экскурсия по сыроварне
  • Дегустация продукции
Что не входит
  • Обед
Место начала и завершения?
Царьградский проспект, 37 к2 киоск
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
  • Мой номер +79613361841
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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