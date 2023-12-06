Хотите узнать, как протекает жизнь на ферме? Приглашаю вас отправиться в настоящее хозяйство. Здесь мы покормим животных, посетим сыроварню и посмотрим, как происходит процесс приготовления сыра. После нас ждет дегустация фирменной продукции и душистый Иван-чай.

Описание

Как живется на экоферме Это место — для созерцания прекрасного вдали от дел и суеты, здесь наполняешься энергией и ощущаешь свободу. Вы познакомитесь с полным циклом превращения молока в сыр, понаблюдаете за процессами приготовления сыра через панорамное стекло, сможете заглянуть в сырохранилище. На дегустацию предлагается 15 видов различных сыров, фирменные соусы и Иван-чай. После у нас будет время прогуляться по парку, покормить и погладить животных.