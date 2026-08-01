Хотите узнать, как протекает жизнь на ферме? Приглашаю вас отправиться в настоящее хозяйство. Здесь мы посетим сыроварню и посмотрим, как происходит процесс приготовления сыра. После нас ждет дегустация фирменной продукции и душистый Иван-чай.
Описание экскурсииКак живется на сыроварне Это место — для созерцания прекрасного вдали от дел и суеты, здесь наполняешься энергией и ощущаешь свободу. Вы познакомитесь с полным циклом превращения молока в сыр, понаблюдаете за процессами приготовления сыра через панорамное стекло, сможете заглянуть в сырохранилище. На дегустацию предлагается 15 видов различных сыров, фирменные соусы и Иван-чай. После у нас будет время прогуляться по парку
Ежедневно в 13:15/ по договоренности
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Экоферма
- Сыроварня
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
- Экскурсия по сыроварне
- Дегустация продукции
Что не входит в цену
- Обед
Место начала и завершения?
Царьградский проспект, 37 к2 киоск
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 13:15/ по договоренности
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 36% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Йошкар-Олы
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