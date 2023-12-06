Хотите узнать, как протекает жизнь на ферме? Приглашаю вас отправиться в настоящее хозяйство.
Здесь мы покормим животных, посетим сыроварню и посмотрим, как происходит процесс приготовления сыра. После нас ждет дегустация фирменной продукции и душистый Иван-чай.
Здесь мы покормим животных, посетим сыроварню и посмотрим, как происходит процесс приготовления сыра. После нас ждет дегустация фирменной продукции и душистый Иван-чай.
Ближайшие даты:
6
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Экоферма
- Сыроварня
Описание
Как живется на экоферме Это место — для созерцания прекрасного вдали от дел и суеты, здесь наполняешься энергией и ощущаешь свободу. Вы познакомитесь с полным циклом превращения молока в сыр, понаблюдаете за процессами приготовления сыра через панорамное стекло, сможете заглянуть в сырохранилище. На дегустацию предлагается 15 видов различных сыров, фирменные соусы и Иван-чай. После у нас будет время прогуляться по парку, покормить и погладить животных.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер
- Услуги гида
- Экскурсия по сыроварне
- Дегустация продукции
- Что не входит
- Обед
- Место начала и завершения?
- Царьградский проспект, 37 к2 киоск
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Важная информация
- Мой номер +79613361841
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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